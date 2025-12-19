Sospechas sobre la AFA: investigan los vuelos en helicóptero a la quinta atribuida a Toviggino y piden la lista de pilotos

El juez Marcelo Aguinsky busca determinar quiénes viajaron en los vuelos en helicóptero a la fastuosa quinta de Villa Rosa, en Pilar, atribuida a altos dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Para eso, el primer paso es identificar a los pilotos. En una resolución firmada este viernes, el juez Marcelo Aguinsky ordenó: “Requiérase a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) que informe con carácter urgente la nómina de pilotos que operaron en el helipuerto del predio de la calle Misiones N° 4097, localidad de Villa Rosa, Partido de Pilar, Provincia de Buenos Aires, desde su puesta en marcha hasta el día de la fecha".

Esta es una de las medidas de prueba ordenadas en las últimas horas por Aguinsky, que recibió la causa esta semana, después de que la Cámara Federal decidió que era él -y no el juez federal Daniel Rafecas- el magistrado competente para llevar el caso.

Entre las medidas que ordenó desde que recibió el caso, Aguinsky pidió identificar a los titulares de las pólizas de seguros de los 54 vehículos que se encontraron en la quinta y averiguar quiénes tenían cédulas azules para manejarlos.

También pidió investigar los movimientos de los titulares de Real Central, Luciano Nicolás Pantano y Ana Lucía Conte. La denuncia que impulsó este expediente, de la Coalición Cívica, señala que son prestanombres de altos dirigentes de la AFA, aunque con el paso de los días, las pruebas que fueron apareciendo apuntan de manera cada vez más directa al tesorero de la institución, Pablo Toviggino.

Aguinsky también hizo efectivo el embargo de la mansión y la inmovilización de todos los vehículos, dos medidas que ya había dispuesto Rafecas, pero no se habían completado los trámites administrativos, según explicaron fuentes judiciales a LA NACION.

El viernes pasado, cuando allanó la quinta, Rafecas encontró, en un gran galpón, “45 autos de lujo o de colección, siete motos de alta cilindrada y dos kartings”, informaron fuentes judiciales. Todos esos vehículos fueron secuestrados por el juez.

Bolso encontrado en la quinta de Villa Rosa, en Pilar

En la quinta también encontraron un bolso negro con el nombre de “Pablo Toviggino” y una placa que tiene escrito: “El Club Atlético Barracas Central en reconocimiento al compañero y amigo Pablo Ariel Toviggino Tesorero de la AFA, por su constante compromiso hacia el club Barracas Central en la reinauguración del nuevo estadio”.

En cuanto a los autos, Aguinsky quiere saber cómo se pagaban los seguros, si tienen dispositivos de rastreo satelital y si fueron identificados por el sistema de Telepase.

Autos de lujo y de colección que estaban en la quinta de Villa Rosa investigada por la Justicia

El juez también pidió datos de los titulares de los servicios de internet y telefonía móvil vinculados al inmueble de la calle Misiones 4097, Villa Rosa.

Antes del pase al fuero penal económico, la Justicia confirmó que la mansión pertenecía a Carlos Tevez, luego fue adquirida por Malte SRL, entre junio de 2023 y mayo de 2024, y finalmente pasó a manos de Real Central, donde aparecen Pantano y Conte.

Tal como informó LA NACION, Aguinsky decidió profundizar esa línea y los invitó a presentarse en el juzgado para dar explicaciones. “Pueden concurrir ante estos estrados para formular las explicaciones y deducir los descargos que crean convenientes ante la presencia de quien suscribe. Si así lo consideran pertinente, podrán indicar en qué momento dentro de los próximos cinco días concurrirán ante estos estrados”, dice la resolución a la que accedió LA NACION.

Pantano fue dirigente de futsal dentro de la AFA y ocupó un cargo en la tesorería del club Almirante Brown. Antes de ser apartado por la Cámara Federal, Rafecas ya había inhibido sus bienes, congelado sus cuentas y le había prohibido salir del país, al igual que a su madre, Ana Lucía Conte, que durante la pandemia recibió el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).

En los papeles, son los dueños de la quinta en Pilar y de la casa construida en dos lotes del country Ayres Plaza, ubicado en el mismo partido. Durante el allanamiento en ese barrio, según reveló TN, la Policía secuestró documentación que acredita que Pablo Toviggino y una de sus hijas estaban entre las personas autorizadas para ingresar siempre al country.