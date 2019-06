Stolbizer dice que es posible una interna entre Lavagna y Urtubey

También advirtió a Massa que sería "un error" si se uniera al kirchnerismo Fuente: Archivo

La líder del espacio GEN, Margarita Stolbizer , cuestionó ayer la posibilidad de que el titular del Frente Renovador (FR), Sergio Massa , participe de un frente conjunto con el kirchnerismo y dijo que es factible una interna entre Juan Manuel Urtubey y Roberto Lavagna .

"Me parece factible que Urtubey esté más cerca de competir en una PASO con Lavagna en la candidatura presidencial", afirmó en diálogo con FM Futurock.

La dirigente manifestó que el exintendente de Tigre -con quien tiene conversaciones junto a otros integrantes de Alternativa Federal- "cometería un gran error y sería una decisión equivocada" unirse al espacio que promueve la fórmula Alberto Fernández-Cristina Kirchner.

"Para mí, él es una persona que aprecio mucho, un dirigente muy capaz, y me parece que se ha convencido de que [el presidente Mauricio] Macri es peor que Cristina [Kirchner], y se ha embarcado en un frente anti-Macri", analizó en Radio La Red.

Stolbizer dijo además que ella "nunca" hizo "oposición por la negativa": "No lo hicimos con Cristina y no me parece hacerlo ahora", remarcó.

En la misma línea, consideró que si Massa se une al kirchnerismo, "no sería bueno para él ni para su futuro, aunque le vaya bien electoralmente".

"Yo tengo la certeza de todos los delitos del gobierno anterior, entonces, es un error enorme de Massa acompañar ese espacio, porque siento que los que están ahí convalidan eso que sucedió y que puede volver a suceder", advirtió.

En lo personal, sostuvo que desde su espacio -al que calificó como progresista- mantienen "buen diálogo con Miguel Ángel Pichetto, Juan Manuel Urtubey y Juan Schiaretti", pero que "el tema pasa ahora por saber si Massa seguirá en Alternativa Federal".

"Tenemos que ver si sigue en AF o termina -tal cual su congreso lo facultó (la semana pasada)- buscando una conformación de mayoría opositora que incluya al kirchnerismo. Y en ese caso, nosotros es algo que no vamos siquiera a explorar", deslizó.

Por otra parte, Stolbizer confió que la candidatura de Roberto Lavagna les "generó un entusiasmo particular" y que todavía "hay que ver qué sucede" al respecto.