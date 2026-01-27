Sturzenegger anunció nuevos cambios en el Incaa con la eliminación de un histórico comité regulador

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, anunció una nueva reglamentación en el régimen de calificación de películas del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA). “Si un productor dice que su película es para mayores de 17 (sería la categoría adulta), no hay revisión del Estado. Se usa esa calificación y ya”, celebró.

A través del Decreto 50/2026, publicado este martes en el Boletín Oficial, el Gobierno derogó el Decreto 828/84 —que regía desde hace más de cuatro décadas— por considerar que tenía categorías y criterios que habían quedado “desactualizados” frente a las transformaciones culturales, sociales y tecnológicas en los contenidos audiovisuales.

El nuevo sistema estableció que el INCAA asuma la competencia exclusiva en materia de calificación de películas, en el ámbito de la Secretaría de Cultura, y podrá homologar las calificaciones emitidas por organismos públicos o privados del exterior.

“Además, permitimos que los niños puedan ver películas de cualquier categoría con el acompañamiento de al menos uno de sus padres o tutores (antes era solo la categoría superior a la de su edad). Deja de ser el Estado el que dice que podés ver sino que ahora lo hará la gente que te quiere y que vela para que crezcas sano y curioso", escribió Sturzenegger este martes en una publicación en X.

La normativa también eliminó la intervención obligatoria de la Comisión Asesora de Exhibiciones Cinematográficas, un organismo que, tal como definieron, había sido concebido en un contexto histórico “significativamente distinto al presente”.

“No demostró en la actualidad la eficiencia necesaria para cumplir con las funciones de calificación de manera ágil y adecuada, debido tanto a la rigidez de su estructura colegiada como a la falta de actualización de sus criterios, lo que genera demoras y dificulta la dinámica del sector audiovisual", consideró el Gobierno en el Decreto.

Con referencias a la película Cinema Paradiso, el ministro Sturzenegger detalló incluso que el comité —que debe estar integrado por representantes en materia de cultura, educación y protección de la minoridad— contaba con la participación de “un representante de la Iglesia”, quien, por lo tanto, también era responsable de elegir las calificaciones de las películas que se exhiben en el país.

“Ese comité hoy desaparece y se elimina la veeduría estatal para películas para mayores. Porque los liberales creemos en algo supremo: la libertad del hombre para vivir, prosperar, ver y discutir en libertad sin que el Estado se meta a decirle que puede hacer o ver”, remarcó Sturzenegger y dijo: “Y aunque la censura ya hace décadas que no existe en la Argentina, es importante desarmar las estructuras que en algún momento la permitieron (nunca olvidemos que el INCAA fue una institución creada por Onganía para controlar el arte y la producción cultural)“.

“¿Qué tiene que hacer el Estado si ya el productor acepta la calificación más restrictiva para su película? Es de sentido común. Sacamos al Estado del medio que nada tiene que hacer supervisando lo que vemos. Si la película se quiere habilitar para menores, también se otorga el certificado si ya viene con esa calificación de su país de origen”, agregó.

Esto último viene en línea con lo mencionado en el Decreto publicado este martes, que establece que la mayoría de los países cuentan con organismos específicos encargados de la calificación de películas, en muchos casos de carácter privado y con criterios estandarizados a nivel internacional, lo que permite “dispensar una calificación adicional de las películas extranjeras”.

Según detalló el documento, las películas de origen estadounidense representaron el 65,86% del total de copias lanzadas al mercado argentino, manteniéndose por encima del 50% durante los últimos cinco años.

En tanto, los datos de la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA) y la Federación Iberoamericana de Productores Cinematográficos y Audiovisuales (FIPCA) mostraron que el 81,20% de los espectadores del top 100 de estrenos en el período 2018–2022 corresponden a películas de EE.UU., mientras que las producciones nacionales representaron 10,70% y el resto se distribuyó entre films de Europa, Iberoamérica y otras regiones.