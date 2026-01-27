La reacción de Daniel Scioli al ser consultado por las denuncias contra la AFA y “Chiqui” Tapia

El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, emitió una confusa reacción cuando le preguntaron sobre el escándalo de presunta corrupción que involucra a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y a su titular, Claudio “Chiqui” Tapia. El funcionario, con una larga relación con el mundo del deporte, estuvo este lunes por la noche en la ciudad balnearia de Mar del Plata en el marco del “Tour de la Gratitud” del presidente Javier Milei.

En diálogo con LN+, después de llenar de elogios al libertario, a quien calificó como un “un gran motivador”, e “inspirador” que “le pone garra a la vida”, la conductora Laura Di Marco le consultó sobre Tapia y a su tesorero, Pablo Toviggino.

“Ya fijé posición al principio de todo esto. Está muy claro, usted debe tener ahí todo lo que ha sido. . . con mucha claridad cuando expresé lo que... en línea con la responsabilidad que tengo, cuál era mi visión del fútbol al mundo, de la Argentina, y bueno. . .Veremos cómo evolucionan las cosas...no quiero...”, se limitó a decir el exgobernador bonaerense, con una confusa y escueta respuesta.

Di Marco lo interrumpió inmediatamente e insistió: “Pero de ‘Chiqui’ Tapia, en concreto, ¿qué pensás?“.

De nuevo, impreciso, el secretario expresó: “Ahora... evidentemente, bueno, por todo lo que está trascendiendo del tema... pero cuando hablábamos, yo fui de una posición muy clara”.

“¿Pero cuál sería tu posición?“, replicó la conductora. En lo que pareció ser un corte del retorno con los estudios, Scioli aprovechó ese desperfecto y dio por finalizada la nota. ”¿Laura? ¿Se cortó? Te pido disculpas, me está esperando la familia, me tengo que ir a comer. Mandale un beso", le dijo a la cronista de Mar del Plata y se retiró con una leve sonrisa.

Ssstwitter.com 1769509264852

Desde la asunción de Milei, Scioli cuestionó en numerosas ocasiones a Tapia durante el debate por las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) y mantuvo cruces en redes sociales con Toviggino. Sin embargo, desde que salió a la luz el escándalo de la AFA con las supuestas irregularidades financieras y los giros de dinero a empresas “fantasma” del exterior, el también exsecretario de Deportes durante la presidencia de Eduardo Duhalde no tuvo declaraciones públicas al respecto.

En el comienzo del escándalo, LA NACION reveló la participación de sociedades “fantasma” creadas en el estado de Florida y con el mismo domicilio legal en Miami, Estados Unidos, que emitieron once facturas a nombre de la entidad argentina por un total de 3.745.090 dólares.

Pablo Toviggino y Claudio Chiqui Tapia

De acuerdo a lo que publicó este medio, la AFA ordenaba a los intermediarios pagos en presunta contraprestación por supuestos servicios genéricos como “campaña de marketing digital en redes de Internet” (Samtak y MS Innovation), “tercerización y consultoría de procesos administrativos” (Arcofisa), y “servicios de consultoría” (SCH Consulting y MLS Global).

Por su parte, el Gobierno, a través de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) presentó una denuncia formal contra la AFA por movimientos financieros irregulares, entre los que se destacan facturas truchas y salidas de dinero.

La Justicia imputó formalmente a Tapia y a Toviggino por posibles delitos tributarios.