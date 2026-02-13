Subastaron un departamento del Cartel de Juárez en la avenida Alvear

Un departamento de cuatro ambientes sobre la avenida Alvear, que perteneció al Cuartel de Juárez, fue subastado hoy por disposición de la Corte Suprema de Justicia.

Uno de los siete interesados, que se habían anotado en la subasta que se llevó adelante a través de la página del Banco Ciudad de Buenos Aires, se quedó con el inmueble de 178 metros cuadrados al ofrecer 600.000 dólares.

Se trata de la unidad ubicada en el segundo piso de la avenida Alvear 1845/53, entre Callao y Ayacucho, un departamento con vista al frente, cuatro ambientes y cochera.

Subasta Cártel de Juárez

Según se indica en el decreto que anunció la subasta, posee una superficie cubierta de 171,60 m2 y un balcón de 6,56 m2 (Total: 178,16 m2).

El departamento se publicó con una base de 322.000 dólares. Se anotaron siete interesados. En la subasta, ganó el interesado que ofreció 600.000 dólares.

El departamento de la avenida Alvear estaba ligado al italiano Elio Stecca, señalado como testaferro de los narcos mexicanos del Cartel de Juárez.

Stecca estaba encargado de comprar propiedades para los narcos, pero cuando el llamado “Señor de los Cielos”, Amado Carrillo Fuentes, murió durante una intervención de cirugía estética, el italiano, siguió viviendo en ese departamento durante años hasta que fue desalojado.

El Tribunal Oral Federal 6 condenó a varios de los investigados por el lavado de dinero que llevó adelante la banda de narcotraficantes, en un juicio abreviado. La causa había comenzado en 1999 y tuvo sentencia en 2016.

En esa sentencia, se ordenó el decomiso de bienes y propiedades, que quedaron a cargo de la Comisión Mixta de Registro Administración y Disposición −integrada por la Corte Suprema de Justicia y la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (Sedronar)−. Entre ellas figuraba el departamento de la avenida Alvear que usaba Stecca.

Por demoras en la firma de un convenio entre la Sedronar y el Banco Ciudad, el remate se concretó recién este jueves. Esta semana la Corte Suprema comenzó a publicar las subastas electrónicas a través de su propia página.

El portal digital, que funciona en la página web de la Corte Suprema, es un sitio de acceso público y muestra, en tiempo real, todas las subastas judiciales que disponen los tribunales nacionales y federales con asiento en la ciudad de Buenos Aires.

Entre los ¿bienes que serán subastados en los próximos días figuran un chalet de 471 metros cuadrados en La Matanza, que tiene como base 37.500 dólares; un inmueble con lote propio en Avellaneda, en donde hay construidos distintos departamentos, por una base de 160.000 dólares, y un departamento en el barrio porteño de Balvanera, de dos ambientes, por 37.600 dólares de base.

También se subasta un Toyota Ethios del 2018 en excelente estado.