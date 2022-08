Surgen tensiones entre los gobernadores del interior con Axel Kicillof por el reparto de los subsidios del transporte

CÓRDOBA.- Los gobernadores peronistas reunidos en la denominada liga tenían prevista una nueva reunión para hoy, en La Plata, pero decidieron postergarla en medio de tensiones entre algunos mandatarios del interior con el bonaerense Axel Kicillof.

Los gobernadores prefirieron suspender el encuentro para tomar distancia de los reacomodamientos en la Casa Rosada y suavizar las tensiones que existen con Kicillof por el reparto de fondos, en especial los subsidios del transporte. En paralelo, analizan una nueva estrategia para evitar el ajuste que prometió poner en marcha Sergio Massa.

El anterior encuentro fue el 27 de julio y desembocó en una reunión con el presidente Alberto Fernández, a quien presionaron para que hiciera cambios en el rumbo económico advirtiéndole que la crisis los dejaba sin chances electorales “a todos”; siempre reclamaron tener un referente de las provincias en el gabinete. Horas después se produjo la designación de Massa.

La preocupación por un potencial congelamiento de los subsidios al transporte es transversal a todos los mandatarios, más allá de si son oficialistas o no, ya que si no reciben más fondos de la Nación los tienen que poner las provincias o los municipios para que el precio del boleto -que ya vienen subiendo- no sigan la escalada. A pesar del incremento del 40% en el AMBA, sigue siendo el más barato del país.

Conferencia de prensa de los gobernadores luego de reunirse con el Presidente Julián Alvarez - Télam

Aunque desde la Nación siempre apuntaron a la Ciudad de Buenos Aires como responsable de la inequidad en el reparto de recursos -en febrero se planteó que le quitarían el subsidio a 32 líneas-, los gobernadores subrayan que el problema es el AMBA, donde hay 268 líneas de las cuales aproximadamente la mitad unen el conurb

¿Qué provoca la tensión de los gobernadores? Que del total de subsidios al transporte, con los últimos datos existentes, el AMBA se queda con 75% (un año atrás era un punto porcentual más). Según un estudio de Politikon Chaco. Entre las provincias (excluyendo AMBA) Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires fueron las que recibieron mayor volumen de recursos, aunque observando la variación relativa (en moneda constante), Salta y Chaco son las que más crecieron mientras que Mendoza y Misiones fueron las que registraron caídas reales (también hay descenso real en Tierra del Fuego y Santa Cruz, pero vinculadas a cuestiones administrativas de convenios y adendas).

El misionero Oscar Herrera Ahuad explicitó ayer lo que viene hablando con sus pares. Admitió que “hay que equilibrar las cuentas” públicas aunque reclamó que, si hay ajustes presupuestarios, no sea “a costillas de las provincias”. Enfatizó que son muchos los distritos, que pese “a la pandemia” y a la “guerra” llegan con “cuentas equilibradas” por lo que “bajo ningún punto de vista los ajustes deben hacerse sobre las provincias”.

Antes el fueguino Gustavo Melella -quien había apoyado una posible reelección de Fernández- sostuvo que “si seguimos con este descalabro no llega nadie a 2023, ni oficialismo ni oposición”. En diálogo con La 97 Radio Fueguina añadió, respecto a un posible ajuste: “Nos tendremos que arreglar, tiene que ver con el funcionamiento de las provincias. Lo cierto que las provincias siempre se han manejado, las ayudas de los ATN han sido para los municipios y para los gobiernos por la pandemia”.

En análisis

Son varios los gobernadores que se plantean invitar a sus provincias a Fernández para firmar convenios o poner en marcha obras prometidas. Entienden que por esa vía podrían garantizarse que no se frenen trabajos o que les sigan llegando fondos nacionales para determinadas iniciativas.

“En todas las gestiones es tradicional que, cuando hay una visita presidencial, se aceleran temas pendientes. Pasa siempre, desde hace años. Ahora es clave que el ajuste no complique la campaña electoral. No falta tanto para que comience”, describió un funcionario provincial norteño.

Ya son varios los distritos que anunciaron elecciones desdobladas, por lo que el calendario comenzará en el segundo trimestre del 2023. Salta, Misiones, Chaco, San Juan, Entre Ríos, Córdoba, La Pampa y San Luis están en esa línea.