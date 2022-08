Con el presidente Fernández a su lado, Massa habló de “ordenamiento fiscal” ante los ministros

A segundos de las 8.20, unos minutos más tarde de lo acordado, Sergio Massa cruzó a paso raudo el salón de los Bustos, saludó con sonrisa forzada a los periodistas acreditados y se encaminó hasta el primer piso, en su primera reunión de gabinete desde su asunción como ministro de Economía, hace exactamente una semana.

Ya en plena reunión, y según contaron a LA NACION dos participantes del cónclave, Massa enfatizó ante los ministros la idea del “ordenamiento fiscal”, es decir fijar techos al gasto como modo de conseguir “austeridad” en las cuentas públicas en tiempos de crisis y combate contra la inflación. Lo escuchaba el presidente Alberto Fernández, quien de modo sorpresivo participó de la segunda media hora de la reunión y partió junto a él a un acto en la localidad bonaerense de Saliqueló.

Tres asistentes al cónclave afirmaron que Massa no mencionó la palabra “ajuste”, tal vez para no incomodar a sus nuevos compañeros, a quienes por primera vez vio en conjunto y en su nuevo rol. Pero el tigrense si habló de poner “un techo a los gastos, como ya lo venía diciendo”, según confirmó uno de los participantes. Otros ejes de su exposición-que no fue más larga que la del Presidente, que habló con tono calmo de la inversión en educación, obra pública y ciencia-fueron la “recuperación de la moneda” y el “costo de la guerra”. En la conferencia de prensa posterior, la portavoz Gabriela Cerruti reconoció que el conflicto en Ucrania tuvo una “gran importancia” en el costo de la energía, y que las reservas en dólares del país estarían “en el mismo nivel del año pasado” si esos costos no hubieran subido como lo hicieron.

A Massa lo esperaban, en el salón Eva Perón y a diferencia de anteriores reuniones presididas por el jefe de gabinete, Juan Manzur, el gabinete completo, con la única excepción de Aníbal Fernández, el ministro de Seguridad aquejado de coronavirus.

Fue Manzur quien, según testigos del encuentro, pidió un aplauso inicial para los recién llegados: para Massa, pero también para Mercedes Marcó del Pont y Juan Manuel Olmos, flamantes secretaria de Asuntos Estratégicos y vicejefe de gabinete, respectivamente. Acompañado por Raúl Rigo, secretario de Hacienda y experto en Presupuesto, Massa comenzó a exponer las líneas generales de su política económica, cuando llegó el presidente Fernández, fuera de agenda y antes de partir, junto a su ministro de Economía, a un acto en la localidad bonaerense de Saliqueló.

Se trató de la primera participación del Presidente en una reunión de gabinete desde mediados de junio, y el día después de que Massa se excusara a último momento de acompañar al primer mandatario en un acto programado en Lomas de Zamora. Este reunión, que duró poco más de una hora (mucho menos que las anteriores), sirvió de presentación oficial de Massa, quien según Manzur hizo una exposición “muy detallada” de su cartera e hizo hincapié en que el canje de la deuda de ayer “genera mucha expectativa, es muy positivo”. “El ministro de Economía va a tomar contacto con todos los sectores”, agregó Manzur, y evitó precisar la fecha del encuentro anunciado por el propio Presidente con sindicalistas y empresarios.

Respecto de las reservas, que el equipo de Massa “está estudiando múltiples medidas que tienen que ver con una situación que vemos a diario y que nos preocupa que es el nivel de reservas en moneda extranjera que hay en el país”. Para el funcionario, hay muchas expectativas con el tema de las exportaciones.

En su exposición luego de la reunión, el jefe de Gabinete además aseguró que Argentina viene sosteniendo “una tasa de crecimiento importante en el trabajo registrado”. “Tenemos un nivel de exportación que si sigue como hasta hora probablemente sea récord”, dijo el referente del Gobierno. Otra vez, se refirió a los costos elevados en la energía.

“El presidente fue claro hoy en decir que la inversión en obra pública, en vivienda, en ciencia, en educación, va a ser una de las prioridades de gestión”, agregó Manzur en referencia al primer mandatario.

¿Un bono para los trabajadores?

Ante la consulta de si el presidente ya había acordado reuniones con los sectores empresariales y sindicales, como lo anunció ayer, el ministro de Trabajo Claudio Moroni, dijo que “es lo que venimos haciendo” y tampoco dio precisiones. “Lo más razonable es que se convoque a los distintos sectores para hablar de la implementación de las nuevas medidas”, explicó.

Moroni habló también de las negociaciones salariales: “Siempre sostuvimos que los salarios debían crecer por encima de la inflación”. El ministro dijo que “no se descarta ninguna herramienta” al ser consultado sobre la posibilidad de que se decida el pago de un bono para los trabajadores.

“No descartamos ninguna herramienta, todas están en evaluación. En estos momentos la mecánica de las paritarias están funcionando correctamente. Estamos viendo que la mayor parte de las paritarias están alineadas con la inflación proyectada. No estamos algún problema en materia de negociaciones no descartamos ninguna herramienta”, indicó Moroni.

Previaje

El titular de la cartera de Turismo, Matías Lammens, confirmó a su vez que una nueva edición del programa Previaje, aunque su anuncio formal está demorado, es un hecho. “La coyuntura hizo que lo tuviéramos que rever en términos presupuestarios, pero lo vamos a lanzar en los próximos días. Incluso hoy lo rescató el presidente”, dijo el ministro.

Lammens explicó que en esta oportunidad, el programa tiene “algunas particularidades”. Habló de un “estímulo para la baja temporada para mantener estable el empleo” y de “beneficios fiscales”.