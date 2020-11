Sin mencionar a su predecesora en el Ministerio de Relaciones Exteriores, el excanciller dijo que Macri "no fue bien aconsejado" cuando apoyó públicamente a Hillary Clinton en 2016 Fuente: Archivo

En un análisis a raíz de las elecciones en Estados Unidos, el excanciller durante el gobierno de Mauricio Macri, Jorge Faurie, consideró que el exmandatario "no fue bien aconsejado" en los anteriores comicios presidenciales norteamericanos, cuando apoyó públicamente a Hillary Clinton.

En un diálogo con el programa +INFO en LN+, Faurie fue consultado sobre la postura argentina en las elecciones que tuvieron lugar en Estados Unidos hace cuatro años, cuando los candidatos eran Clinton, que contaba con el apoyo de Barack Obama, y su rival republicano, Donald Trump. En ese momento, la encargada de la Cancillería era Susana Malcorra, y Mauricio Macri se expidió públicamente a favor de la candidata demócrata.

La postura que adoptó el gobierno macrista en los últimos meses es diferente de la postura que toma Alberto Fernández. En el actual contexto electoral, en el proceso previo a las elecciones, el Presidente no se volcó ni por Joe Biden, ni por Trump, quien busca la reelección. En ese sentido, Fernando Carnota, el conductor de +INFO, le consultó a Faurie. "Teniendo en cuenta que Macri se inclinó por Clinton, y patinó, ¿una falta de definición podría ser entendida como algo inteligente?".

"Creo que no fue buen aconsejado", dijo Faurie, entre risas, sin mencionar a Malcorra, quien fue su predecesora al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores.

"¿Vos no estabas todavía?", le repreguntó Carnota. "No, por eso no puedo decir", respondió el exministro, quien había asumido en 2017, luego de la renuncia de Malcorra.

El conductor insistió con la primera pregunta: "Entonces, una falta de definición, ¿debería ser interpretada como una buena decisión?" "Es lo que hacen todos los países, todos operan", respondió Faurie.

"A Macri mucho no le preocupó", recordó el periodista respecto de la reacción del gobierno en ese momento. Entonces Faurie recordó la buena relación previa entre Trump y Macri a raíz de cuestiones comerciales en sus anteriores roles como empresarios. "Ahí operó algo positivo, que fue que se conocían previamente, y el otro dijo: 'Bueno, pasamos por alto la metida de pata", marcó el excanciller.

