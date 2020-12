Del Plá y Del Caño presentaron una iniciativa para que se les otorgue a los empleados telefónicos un bono de participación en las ganancias; se trata de un acuerdo incumplido desde que se privatizó el servicio Crédito: Prensa FIT

Los diputados nacionales de la izquierda, Romina Del Plá y Nicolás Del Caño, volvieron a poner en la agenda el reclamo por los bonos de participación de las ganancias de los empleados telefónicos. Se trata de una demanda que viene desde las privatizaciones de los 90 y que hace cinco años estuvo a un paso de convertirse en ley, previo a la retirada de Cristina Kirchner de la Casa Rosada.

Del Plá y Del Caño presentaron la semana pasada un proyecto de ley (expediente 6545/2020) y le ganaron así de mano a Osvaldo Iadarola, el jefe del sindicato de las Telecomunicaciones (Foetra), que gestiona darle impulso a una iniciativa casi similar, aunque desde el bloque oficialista del Frente de Todos. De todos modos, el debate de ambas iniciativas quedaría para 2021, ya que no ingresaron en el paquete de temas que el Presidente envió a sesiones extraordinarias.

Cuando se privatizó Entel, en 1989, en el pliego de licitación figuraba como obligatorio abonar la participación en las ganancias al personal. Nunca se cumplió. Incluso, a pesar de que desde 2008 un fallo judicial de la Corte (caso "Gentini") insta a pagar el porcentaje correspondiente. Desde las compañías objetaron en reiteradas oportunidades este planteo, al que algunos considera prescripto.

En el proyecto de Del Plá y Del Caño se apunta principalmente a las empresas Telecom y Telefónica. Piden que el 10% de las utilidades de las compañías se distribuya entre los trabajadores, además de un resarcimiento por lo que no se percibió de 1990 a la actualidad. Incluye el proyecto a los trabajadores que están fuera del convenio colectivo, tercerizados y a exempleados. Exige, además, que el pago del bono sea pagado en efectivo y no mediante bonos de deuda pública, y que no tribute Ganancias.

Iadarola, que lidera el sindicato de las telecomunicaciones desde 1997, tomó distancia de la iniciativa de la izquierda, que, con tres vocales, integra la minoría en la comisión interna del Foetra. Precisó que impulsarán un proyecto similar al que obtuvo media sanción en Diputados en 2015 con el aval de Héctor Recalde. Aquél proyecto perdió estado parlamentario y jamás se trató en el Senado. "Nuestro proyecto comprende a todos los trabajadores que están actualmente en las compañías de telefonía, no a los exempleados. Es un tema colectivo, y no pretendemos mirar para atrás para no perjudicar las arcas del Estado", dijo Iadarola el viernes en Radio Zónica.

El proyecto de ley por el bono que reparta las ganancias que trabaja el Foetra sería presentado por el diputado oficialista Hugo Yasky, el jefe de la CTA de los Trabajadores. El número dos de Iadarola en el Foetra es Claudio Marín, que además de ser un militante kirchnerista muy activo en la ciudad de Buenos Aires es secretario gremial en la central obrera que conduce Yasky. Descuentan fuentes sindicales del sector que la iniciativa también tendrá el visto bueno de Vanesa Siley, la diputado camporista que preside la comisión de Legislación Laboral.

Hugo Yasky, diputado del Frente de Todos y jefe de la CTA Fuente: Archivo

La renovación del reclamo del sindicato de las telecomunicaciones se concreta a tres meses del decreto presidencial 690/20, que congeló las tarifas de telefonía e internet y estableció al servicio como público y esencial. Esta medida de Alberto Fernández forzó una mesa de unidad sindical para presionar por una ley de telecomunicaciones, que modernice los convenios vigentes y que establezca que el acceso a internet sea gratuito tanto para las escuelas como hospitales públicos, y garantizar una tarifa social básica accesible para toda la población.

Los gremios, además, vieron en el DNU un atajo para nuevas conquistas (cerraron recientemente una paritaria en línea con la inflación) o reflotar causas perdidas y oxidadas, como es el caso del bono que prevé el reparto de la ganancia empresarial.

