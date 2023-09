escuchar

CÓRDOBA.- Los impactos de la fractura entre un sector de la UCR y el Pro a nivel nacional, que quedó expuesta el martes cuando un grupo de diputados de Evolución dio quorum para debatir la modificación del Impuesto a las Ganancias, tuvieron sus réplicas este jueves. Marcos Ferrer, el intendente radical reelecto de Río Tercero, redobló la defensa de la conducta de la diputada nacional oriunda de su ciudad, ya que en la sesión de la Cámara baja se aprobó la creación de una universidad nacional con sede en ese distrito.

“ No me interesa si Juntos por el Cambio explota en mil pedazos porque se votó la Universidad de Río Tercero . Hay que tener en claro que valores uno defiende cuando hace política”, aseguró Ferrer en conferencia de prensa.

El jefe comunal advirtió que no le “importa” si “algunos actores” de la política “por el pragmatismo de oponerse al Gobierno” ponen “en jaque” los “propios valores que nos atraviesan como personas” . Subrayó que el radicalismo tiene entre esos valores a la educación. “Tenemos muy en claro dónde estamos parados y las cuestiones que defendemos”, dijo Ferrer

En diálogo con LA NACION, agregó: “Hay un proceso político en la Argentina donde no se puede discutir nada. Tengo la responsabilidad de gobernar mi ciudad. Tengo ideas que abraza el radicalismo y que yo abrazo. Entiendo los procesos políticos; también me parece oportunista bajar Ganancias, pero también tenemos que tener posturas claras y hoy hay un debate ideológico en la Argentina. Voy a dejar el alma para que (Patricia) Bullrich sea presidenta pero no voy a dejar mis ideas y valores en la puerta . El triunfo más importante en Córdoba fue el de Río Tercero”.

El diputado Rodrigo de Loredo

El jefe del bloque de Evolución Radical, Rodrigo de Loredo, le anticipó a Bullrich que el tema de la universidad se trataba y el propio Ferrer habló con Cristian Ritondo, titular de la bancada de Pro. “No se dio quórum a Ganancias, ya lo tenían conformado. Evolución bajó antes porque ya se sabía que estaba el número y el temor era que se eliminara la creación de la universidad del temario -precisó Ferrer-. Los legisladores de Pro me habían dicho que iban a votar la universidad; después no fue así ”.

Gabriela Brouwer de Koning es la diputada oriunda de Río Tercero que, junto a Danya Tavela, Emiliano Yacobitti y Marcela Antola fueron criticados duramente por el expresidente Mauricio Macri en su visita a Córdoba. “El populismo es muy contagioso”, afirmó.

Brouwer de Koning le respondió al expresidente apenas unos minutos después. “No fueron nuestros votos los que permitieron abrir el debate. Discutir eso cuando tratamos el proyecto de una reparación histórica para mi ciudad es también una falta de respeto para los riotercerenses”, dijo a Cadena 3.

La diputada radical cordobesa Gabriela Brouwer de Koning

Ferrer es muy cercano al senador Marín Louteau y, en Córdoba, al excandidato a intendente y también diputado De Loredo, ahora uno de los líderes de la campaña de la candidata Patricia Bullrich en Córdoba. La diputada Brouwer de Koning insistió en que “respeta” a Macri pero que no hubo “ningún populismo” en su voto. En diciembre del 2021 fue una de los cuatro legisladores de JxC ausentes en la sesión en que se votaron los cambios en Bienes Personales. Estaba en Disney con su familia. El kirchnerismo ganó la pelea por un voto.

Muy criticada, optó por una carta a los comités de la UCR de Río Tercero y de Tercero Arriba para dar explicaciones. “Nunca estuvo en mi voluntad faltar a la sesión, ya que al momento de pedir autorización para realizar este viaje, la sesión no estaba en la agenda parlamentaria”, dijo y pidió “disculpas” a quienes la votaron. Desde que asumió viene trabajando para que los cerca de 10.000 afectados por las explosiones de la Fábrica Militar de Río Tercero en 1995 puedan cobrar las indemnizaciones postergadas desde hace años.