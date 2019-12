Terrorismo: críticas a una posible ministra de Fernández por sus dichos

Crédito: Twitter

Sabina Frederic, del CELS, relativizó la amenaza terrorista en la Argentina; le replicaron instituciones y familiares de víctimas de la AMIA

La creación del registro de organizaciones terroristas y la inclusión de operaciones en la zona de la Triple Frontera de parte de la agrupación proiraní Hezbollah por parte del Gobierno motivaron un duro contrapunto entre referentes relacionados con el gobierno entrante y entidades de la comunidad judía en el país.

En efecto, horas después de que la especialista en seguridad del CELS Sabina Frederic afirmara al diario Ámbito Financiero que la creación del registro fue "una imposición de los Estados Unidos" y que el terrorismo "es un problema de la OTAN, no nuestro", la DAIA y familiares de víctimas del atentado contra la AMIA salieron a recordarle que los dos atentados terroristas contra la embajada de Israel (1992) y la AMIA (1994) "dejaron decenas de muertos" y que fue la Corte Suprema de Justicia la que determinó la responsabilidad de Hezbollah en ambos ataques.

"Decir eso cuando hubo dos atentados es desconocimiento puro. Está probada judicialmente la participación del Hezbollah en ambos ataques, y también es sabido por todos cómo opera en la Triple Frontera", contestó el titular de la DAIA, Jorge Knoblovits, en declaraciones a la Agencia Judía de Noticias (AJN). "Estamos al borde de decir que Hezbollah es una organización solidaria, defensora de las minorías, de los derechos de los colectivos vulnerables", ironizó el presidente de la DAIA.

Frederic había aclarado que, a su criterio, "es un invento de este gobierno creer que el terrorismo internacional es una amenaza para nosotros".

Luis Czyzewski, padre de Paola, una de las 85 víctimas del atentado a la AMIA, envió una carta pública a Frederic, en la que sumó más críticas a la antropóloga e investigadora del Conicet, mencionada como posible ministra de Seguridad del próximo gobierno. "Nos gustaría informarle, por si no lo recuerda, que la Argentina sufrió dos ataques terroristas, que dejaron más de un centenar de muertos, que la Justicia argentina, y no EE.UU. ni la OTAN, determinó que fueron ejecutados por Hezbollah, lo que fue corroborado por nuestra Corte Suprema", agregó Czyzewski. "Sepa usted que nuestra hija Paola, al momento de su fallecimiento, era alumna del doctor Alberto Fernández en la Facultad de Derecho y no pudo escuchar el ocho que había sacado en la materia que cursaba con él, porque Hezbollah lo decidió", continuó Czyzewski en su carta abierta a Frederic, también firmada por su esposa, Ana María Blugerman.

La mención de los padres de Paola se relaciona con un texto escrito por el propio Fernández en LA NACION, en septiembre de 2012. Allí, el ya exjefe de Gabinete critica la decisión del entonces gobierno de Cristina Kirchner de comenzar a negociar con Irán, que se traduciría en el frustrado memorándum de entendimiento entre ambos países.

"Soy de los que piensan que ninguna sociedad vive en paz si la justicia no impera. Por eso no quería quedarme callado en esta hora. La memoria de Paola y de quienes murieron ese día junto a ella así lo exigen", escribió Fernández. "El gobierno está proponiendo discutir con los imputados de aquel fatídico atentado sobre quiénes serán sus juzgadores. Implícitamente, ello supone poner en tela de juicio a la Justicia argentina y dar aval al argumento iraní sobre la falta de imparcialidad de nuestros tribunales", había escrito el presidente electo. La aparición de Frederic despertó sospechas en la dirigencia de la comunidad. "La forma es muy violenta, lo hace para despertar la reacción", aseguró un dirigente comunitario. La reflexión va en línea con el pensamiento de senadores oficialistas que conocen a Cristina Kirchner de su anterior paso por la Cámara alta. "Ella va a presionar para ir para atrás con el registro de organizaciones terroristas", se lo escuchó decir a un recién llegado al bloque de Juntos por el Cambio.

El experto en la actividad de Hezbollah, Emanuele Ottolenghi, afirmó a LA NACION en una entrevista publicada ayer que "el registro de organizaciones terroristas tiene una importancia que el nuevo gobierno espero que reconozca".

A su vez, en su reciente participación en el Foro Parlamentario de Inteligencia y Seguridad celebrado en el Senado de Brasil, el titular de la UIF, Mariano Federici, aseveró que "existen probados elementos" que demuestran que Hezbollah "desarrolla actividades terroristas a nivel global, que ha tenido participación en atentados terroristas en la República Argentina y que despliega su estructura organizacional y financiera para sostener operaciones delictivas al menos en la zona de la Triple Frontera".