Schiaretti y Tinelli, en marzo pasado Crédito: Twitter

El conductor de televisión confirmó que no competirá por la gobernación bonaerense, como se había barajado tras sus recientes conversaciones con Lavagna, Massa y Schiaretti

Mariano Obarrio SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 19 de mayo de 2019

Cuando aún faltan muchas definiciones en la estrategia del precandidato presidencial Roberto Lavagna, una de las decisiones más relevantes es que el conductor televisivo Marcelo Tinelli no será candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires en las elecciones generales del 27 de octubre próximo, como se había barajado a principios de marzo durante los primeros encuentros entre ambos.

Si bien es cierto que ambos desmintieron en su momento que se hubiera hablado de candidaturas, con los días fue trascendiendo que el tema había estado en el tapete durante una charla en la casa de Lavagna y en un almuerzo en el departamento de Tinelli.

"Quedó medio estancado lo de la provincia, Alternativa Federal no avanzó mucho. Por ahora espero a ver qué pasa. Siguen las ganas, pero no veo lugar hoy para mí", dijo Tinelli en una reunión en la que fue consultado sobre su futuro político, según averiguó LA NACION.

En el entorno de Lavagna, en tanto, comentaron que "no se escuchó más nada del tema y que Tinelli se metió en sus cosas, en el programa [de TV]". De ese modo, ahora Lavagna se concentra en otras definiciones, como la de su lanzamiento como precandidato presidencial, la decisión sobre su candidato a vicepresidente y el modo de definición de la candidatura.

En ese sentido, sigue sin resolución el sordo conflicto con los precandidatos de Alternativa Federal, Sergio Massa, Juan Manuel Urtubey y Miguel Pichetto. Lavagna quiere que la candidatura se resuelva por consenso, mientras que el resto exige que haya una competencia mediante unas PASO el 11 de agosto.

En algunas usinas lavagnistas se había pensado que Tinelli podía ser candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires para equiparar con su popularidad la buena imagen que tiene allí la expresidenta Cristina Kirchner, cuyo bastión electoral es precisamente el conurbano bonaerense. Tinelli tiene penetración, por su nivel de conocimiento, en los sectores más populares.

También se había barajado que, sin ser candidato, Tinelli pudiera hacer "aportes" a la precandidatura de Lavagna con un fuerte acompañamiento en el plano proselitista. De hecho, la primera incursión de Lavagna por la provincia de Buenos Aires fue anteayer en la localidad de Bolívar, junto al diputado y exintendente Bali Bucca, amigo de Tinelli. Pero el conductor televisivo no participó de las actividades.

Otro que está estudiando si jugar políticamente es el presidente de San Lorenzo, Matías Lammens, cercano a Tinelli, que lo secunda en la conducción azulgrana. Lammens evalúa la posibilidad de presentarse como candidato a jefe de gobierno porteño dentro de Alternativa Federal para competir en unas PASO contra Marco Lavagna, el socialista Roy Cortina o eventualmente el radical Martín Lousteau, si se abre de Cambiemos.

Crédito: Prensa Laflia

"Sigo evaluando la candidatura, esperando que aclare un poco el escenario nacional porque son elecciones simultáneas", dijo Lammens en estos días.

Si no juega Tinelli en la provincia, Lavagna aún no tiene candidato a gobernador bonaerense. En cambio, algo se insinuó respecto de la vicepresidencia. Pichetto, jefe del bloque de senadores del PJ, no descartó acompañar a Lavagna en la fórmula y dijo que sería "un honor".

Tinelli dio muestras de su intención de involucrarse en política. Cuando comenzó la temporada número 30 de ShowMatch, hace pocas semanas, señaló que "estos festejos se dan en un contexto difícil, en un año en que todo parece que es cuesta arriba". Y agregó: "Mucha gente puede pensar: '¿De qué nos podemos reír? No estamos para festejar?'. Y los entiendo, realmente". Previamente, Tinelli había manifestado: "Macri y Cristina son dos caras de la misma moneda, tienen el boleto picado".

En la previa a programa, señaló: "Sigo afirmando que no descarto dedicarme a la política en algún momento de mi vida. Me gustaría devolver el cariño que me dio la gente desde un lugar de servicio formal, pero no tengo apuro", dijo.

En su intimidad insinuó la posibilidad de "hacer algún aporte" que "puede ser o no" una candidatura a la gobernación bonaerense. Aunque dejó claro que "no lo tiene decidido porque tiene otros compromisos y no puede abandonarlos alegremente". Por ahora, Tinelli le cierra la puerta a una candidatura.