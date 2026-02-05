Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno

En medio de las negociaciones del oficialismo con bloques dialoguistas y la búsqueda de la oposición de evitar el tratamiento del proyecto, la vicepresidenta Victoria Villarruel convocó oficialmente a la sesión para la reforma laboral, uno de los puntos más importantes para el Gobierno de cara a su tercer año de gestión, que aborda matices de la Ley de Contrato de Trabajo.

Por medio de un documento publicado hoy, Villarruel confirmó que la sesión será el próximo miércoles 11 de febrero a las 11 en la Cámara alta y llamó a los parlamentarios a asistir. La jornada legislativa se dará, en tanto, en el contexto del periodo de sesiones extraordinarias, que comenzó el lunes 2 de febrero y durará hasta el viernes 27, del mismo mes.