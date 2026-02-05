Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno
El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
Victoria Villarruel convocó a la sesión para la reforma laboral: qué dice el texto
En medio de las negociaciones del oficialismo con bloques dialoguistas y la búsqueda de la oposición de evitar el tratamiento del proyecto, la vicepresidenta Victoria Villarruel convocó oficialmente a la sesión para la reforma laboral, uno de los puntos más importantes para el Gobierno de cara a su tercer año de gestión, que aborda matices de la Ley de Contrato de Trabajo.
Por medio de un documento publicado hoy, Villarruel confirmó que la sesión será el próximo miércoles 11 de febrero a las 11 en la Cámara alta y llamó a los parlamentarios a asistir. La jornada legislativa se dará, en tanto, en el contexto del periodo de sesiones extraordinarias, que comenzó el lunes 2 de febrero y durará hasta el viernes 27, del mismo mes.
La mamá de Ian Moche respondió a los ataques de Lilia Lemoine contra su hijo y la diputada la insultó
La diputada nacional de La Libertad Avanza Lilia Lemoine atacó el martes por la noche a la madre del niño activista por los derechos de las personas con autismo Ian Moche, a la que acusó de “llevarlo a los medios haciéndolo actuar de autista”. La legisladora reiteró más de una vez que Moche era “supuestamente autista” y sostuvo que su madre Marlene Spesso “no está bien de la cabeza”. “Me pareció muy feo, horrible”, contestó este miércoles Moche en declaraciones televisivas.
Las declaraciones de Lemoine ocurrieron durante un debate en LN+ sobre la prohibición de acceso a las redes sociales a menores de 16 años, una nueva política que se aplicó en Australia y que se debate en otros países como Francia y España. En medio de la discusión, con el foco puesto en la medida anunciada por el presidente español Pedro Sánchez, Lemoine atacó al niño y a su madre, a pesar de que no tenía relación con la temática en discusión.
Salta: el gobernador Gustavo Sáenz se hizo una rinoscopia en vivo
El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, se sometió este miércoles a una rinoscopia en una transmisión en vivo durante un acto oficial en la Casa de Gobierno.
El procedimiento se realizó en el marco del reciente decreto provincial que obliga a los funcionarios de los tres poderes del Estado a realizarse controles toxicológicos, una medida que busca institucionalizar la transparencia y la aptitud en el ejercicio de la función pública.
La mesa política del Gobierno se planta y mantiene sin cambios el proyecto de reforma laboral
La mesa política del Gobierno decidió hoy mantener sin cambios el proyecto oficial de reforma laboral, pese a la creciente presión de las provincias para quitar los artículos que refieren a una baja del impuesto a las Ganancias que afectará la recaudación de fondos coparticipables. Los principales funcionarios del presidente Javier Milei tomaron esta determinación en un encuentro reservado en la Casa Rosada.
Así lo pudo saber LA NACION en contacto con fuentes oficiales en la sede gubernamental. Antes, mediante intensas gestiones, la Casa Rosada había logrado desarticular la reunión de gobernadores que se preveía para este miércoles en el Consejo Federal de Inversiones (CFI).
Reforma laboral: el PJ trabaja en un texto común y buscará postergar la sanción definitiva de la reforma en Diputados
Con la reforma laboral del Gobierno ya en marcha en el Senado, el bloque del PJ en Diputados se reunió esta tarde para ordenar sus internas. Pese a las tensiones que atraviesan al espacio que conduce Germán Martínez, hubo acuerdo en avanzar con un dictamen unificado, alternativo al del oficialismo, y tratar de dilatar la sanción definitiva.
En el bloque conviven el kirchnerismo, el sindicalismo, los movimientos sociales, el massismo y el peronismo del interior. El sector gremial, en particular, ya cuenta con varios proyectos presentados.
Seguí leyendo
“¿Qué empresas crearon? ¿Las de Toviggino?”. Fuerte cruce entre Recalde y Paoltroni por la reforma laboral
Qué dice el texto. Victoria Villarruel convocó a la sesión para la reforma laboral
Café de por medio. Ritondo visitó a Santilli y le garantizó el apoyo de Pro a la reforma laboral y la ley penal juvenil
- 1
El cruce entre Alberto Fernández y Adorni que empezó por el conflicto con Techint y terminó en la gestión de la pandemia: “Pavorni”
- 2
Por qué los ricos y poderosos no podían decirle “no” a Jeffrey Epstein
- 3
Salta: el gobernador Gustavo Sáenz se hizo una rinoscopia en vivo
- 4
Paolo Rocca sienta su postura sobre la licitación para el gasoducto de Vaca Muerta