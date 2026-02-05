La Oficina de Respuesta Oficial nació por orden de Milei y será supervisada por Adorni y Santiago Caputo

La construcción del relato oficial libertario no tiene respiro. El Gobierno creó este jueves la Oficina de Respuesta Oficial de la República Argentina, cuya objetivo será desmentir lo que el oficialismo considera “fake news”. Es un paso más del presidente Javier Milei en su encono con la prensa.

La Oficina de Respuesta Oficial estará comandada por Juan Pablo Carreira, un funcionario que es a su vez uno de los principales propagandistas libertarios y que responde al estratega Santiago Caputo. Dicen en Jefatura de Gabinete que el área, además, será “supervisada” por Manuel Adorni y por su secretario de Prensa, Javier Lanari. La orden de avanzar con esta iniciativa la tuvo el Presidente, según averiguó LA NACION.

“Fue creada para desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas y dejar en evidencia las operaciones de los medios y la casta política”, anunció el Gobierno en el comunicado oficial sobre la nueva oficina. Esta estructura -que ya encendió las alarmas por una posible afección a la libertad de expresión- aparece después de que Javier Milei dejara en el pasado la etapa de moderación que cultivó durante la campaña electoral de 2025 para captar votantes republicanos de Pro y de que volviera a recrudecer su discurso contra periodistas a los que acusó de “operar” en contra de su administración, de dar información falsa para dañar su gestión y de estar “ensobrados”.

Según dijeron en la Casa Rosada, fue un “pedido del Presidente” que se cree la Oficina de Respuesta Oficial. Quedó claro su beneplácito porque, tras el anuncio, exclamó: “Para desenmascarar mentiras y operaciones de los medios. Fin”. Luego, en un segundo mensaje que pareció dirigido a los periodistas, Milei añadió: “Si estás llorando es porque estás muy sucio... Los limpios no lloran”.

Rápidamente, sus ministros más fieles salieron a halagar la nueva medida y a darle retuit. Una iniciativa similar había impulsado Adorni el año pasado, con el lanzamiento de un canal de streaming llamado “Fake,7, 8″ que pretendía desmentir noticias. Tuvo un paso fugaz.

PARA DESENMASCARAR MENTIRAS Y OPERACIONES DE LOS MEDIOS.

Fin. https://t.co/cy9F0mDzXH — Javier Milei (@JMilei) February 5, 2026

El nuevo instrumento estará ahora a cargo de la Dirección General de Comunicación Digital de la Presidencia, que comanda Carreira. El nombre de Carreira es tal vez menos conocido que su mote digital: Joe Doe, uno de los principales propagandistas libertarios, que responde al estratega Caputo y que, cuando desembarcó en el Poder Ejecutivo, no lo hizo sin polémica porque antes había discutido con empleados públicos y les había dicho “nunca trabajé ni quiero trabajar en el Estado”. Hoy es funcionario.

Muy hermoso día para el Principio de Revelación...

Fin.



PD: si estás llorando es porque estás muy sucio... Los limpios no lloran... — Javier Milei (@JMilei) February 5, 2026

Afincados en el área Martín Fierro, donde se mueven los equipos del asesor Caputo, Carreira y sus colaboradores ya manejan la cuenta OPRA (Oficina del Presidente de la República Argentina), que emite comunicados con la postura de la Casa Rosada al respecto de distintos temas de coyuntura.

Juan Pablo Carreira, encargado de la Oficina de Respuesta Oficial Carajo

Sin embargo, fuentes de la Jefatura de Gabinete aseguraron que tanto Adorni como su secretario Lanari, una dupla cercana a la secretaria general, Karina Milei, van a “supervisar” el devenir de la oficina.

Cuando era vocero y daba conferencias, Adorni ya había iniciado otro proyecto “desmentidor” de lo que en el Gobierno consideran noticias falsas u operaciones mediáticas. La última edición del "Fake, 7, 8″, una parodia del 678 kirchnerista, se subió hace cuatro meses.

"Fake-7-8", con Manuel Adorni

En cuanto a la Oficina de Respuesta Oficial -que algunos actores opositores llamaron Ministerio de la Verdad en un paralelismo (y una chicana) con la novela 1984 de George Orwell-, desde el sector Martín Fierro -donde funcionará la nueva plataforma- dijeron a LA NACION que no piensan contratar nuevo personal y que se mantendrá el mismo plantel que se encarga de la cuenta de la OPRA.

Tras el mensaje inaugural, la primera “respuesta oficial” fue contra el diario Clarín, al que tildaron de hacer una “burda operación”. Luego, hubo uno contra la legisladora porteña de izquierda Vanina Biasi.

FALSO.



Burda operación: la nota de Clarín contradice su propio título. No hay ninguna “demora”: el programa Volver al Trabajo (VAT) tiene vigencia hasta abril y los fondos fueron transferidos para garantizar las prestaciones hasta esa fecha.



El programa se encuentra activo y… https://t.co/RukGHIHTwS — Oficina de Respuesta Oficial (@RespOficial_Arg) February 5, 2026

“Todos los ministerios están avisados para enviar las fakes que encuentran sobre sus áreas”, explicó una fuente al tanto de cómo funcionará el área.

Caputo, jefe político de Carreira, celebró la incorporación de la flamante oficina. “Dado que buena parte de las personas que dicen ser periodistas no quieren ejercer la profesión con responsabilidad, ahora se van a encontrar con una respuesta oficial del Gobierno que señale sus mentiras. Se festeja”, dijo el asesor, que también controla otros resortes claves del Estado, como la SIDE y el área nuclear, y cuyo despacho estuvo siempre activo en 2026, incluso durante el verano.

Dado que buena parte de las personas que dicen ser periodistas no quieren ejercer la profesión con responsabilidad ahora se van a encontrar con una respuesta oficial del gobierno que señale sus mentiras. Se festeja. https://t.co/MqKRLVylTi — Santi C. (@slcaputo) February 5, 2026

Las comparaciones con el nuevo organismo no tardaron en llegar. Uno de los paralelismos fue con la Rapid Response de la Casa Blanca, que se presenta como una cuenta de apoyo a la agenda del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y para abordar las fake news. Llamativamente, la versión estadounidense tiene un fondo rojo casi bordó, cuadrado, con la Casa Blanca en ese color. El logo de la versión argentina es redondo, también bordó, pero un poco más oscuro, con la Casa Rosada asimismo en líneas blancas. Coincidencias.

A la izquierda, la Oficina de Respuesta de Milei; a la derecha, la Rapid Response de Trump

Otros memoriosos lo redujeron a la arena local y equipararon la Oficina de Respuesta al Nodio kirchnerista. Esa estructura se creó en 2020, durante el gobierno de Alberto Fernández y para celebrar los 11 años de promulgación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

En ese entonces, encargada de la herramienta -un “observatorio de la desinformación y la violencia simbólica en medios y plataformas digitales”- estaba la Defensoría del Público, comandada por Miriam Lewin, quien fue denunciada por diputados de Juntos por el Cambio, para que se investigue si había delito de “abuso de autoridad” y “violación de los deberes de funcionario público”. Dentro de los denunciantes estaban Fernando Iglesias (embajador libertario en Bélgica y representante ante la Unión Europea), Waldo Wolff y Graciela Ocaña. En 2021, la jueza federal María Eugenia Capuchetti la sobreseyó por “inexistencia de delito”.

Ahora, en medio de la disputa con la prensa (que llega tras la discusión con la industria textil y las fricciones con Paolo Rocca), el elenco de ministros de Milei celebró la concreción de la nueva oficina de mensajes oficiales.

“Excelente iniciativa”, exclamó el ministro de Economía, Luis Caputo, que pasó por radios y canales de televisión en las últimas horas para explicar los ruidos en el Indec tras la salida de Marco Lavagna. “Gran acierto”, acotó Quirno. La extitular de la cartera de Seguridad y actual jefa de la bancada libertaria en el Senado, Patricia Bullrich se limitó a un retuit.