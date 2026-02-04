Yanina Latorre y Juanita Tinelli protagonizaron una pelea en redes sociales: la cronología completa del conflicto

Un nuevo escándalo mediático se encendió en las últimas horas, pero lo que llamó la atención fueron las figuras involucradas: Yanina Latorre y Juana Tinelli. Según reveló Ángel de Brito, la hija de Marcelo Tinelli estaría cansada de que la expanelista de LAM (América TV) se refiera a ella de forma hostil.

En un video en sus historias de Instagram, la modelo dio su opinión sobre el tratamiento que realizó la periodista de los problemas que la mantuvieron en el centro de la polémica en los últimos meses. "No me cae mal Yanina. No es que me caiga mal. Siento que no puede hablar de... o sea, es su laburo igual. Está perfecto. También yo, al hacerlo público, doy lugar a que todos saquen su propia conclusión y está perfecto“, comenzó la joven.

“Además, se lleva bien con mi viejo, ha venido a comer a casa, un montón de cosas, pero que hable de ‘esta chiquita está enferma’, ‘esta chiquita está mal de la cabeza’... Igual yo me río un montón, me parece excelente, todo perfecto. El tema es que después estaba preguntando a mis amigos esto, lo otro... si tenés mi teléfono”, relató con molestia sobre los términos utilizados por Latorre para referirse a su persona.

Aún de vacaciones en los Estados Unidos, la conductora de SQP (América TV) decidió tomarse el tiempo para responderle a la joven de 23 años a través de sus filosas historias de Instagram. "No voy a contestarle a Juanita Tinelli. Es una niña que no la pasa bien. Igual, no es verdad que llamé a sus amigos. Qué pena que me haga burla. Jamás hablé mal de ella”, inició su respuesta. Incluso, lanzó un dato desconocido de su íntima relación: “Cuando me pidió ayuda, la ayudé con su ex”.

La contundente respuesta de Yanina Latorre a través de sus historias de Instagram (Foto: Historias de Instagram @yanilatorre)

A su vez, dejó una reflexión sobre la actitud de Juanita para con su padre, que la hizo enfrentarse no solo con él, sino con sus hermanas mayores, Candelaria y Micaela. “Igual, si dijo lo que dijo del padre… ¿Por qué no inventaría también sobre otros?“, se preguntó irónica sobre la denuncia que realizó la modelo luego de haber recibido supuestas amenazas por ser hija del empresario televisivo.

Pese a la dureza de sus palabras, Yanina también quiso ponerse en su lugar y cerró: “Ojalá Juana se ponga bien pronto, se lo deseo de corazón. Quiero mucho a su familia”.

Yanina Latorre intentó bajar el nivel de la pelea y envió un mensaje de cariño a la familia Tinelli (Foto: Instagram @yanilatorre)

¿Qué fue lo que dijo Juanita Tinelli sobre su padre y que encendió la guerra con sus hermanas?

A principios de noviembre de 2025, Juanita Tinelli realizó una publicación para denunciar una serie de amenazas que recibió y aprovechó la ocasión para cuestionar algunas “decisiones” que habría tomado su padre. “Durante mucho tiempo elegí callar. Callar por miedo, por costumbre, por amor y fidelidad para proteger a quienes más amo. Pero hay momentos en los que el silencio deja de ser refugio y se convierte en una carga que duele más que cualquier palabra”, comenzó su descargo.

“Hoy hablo desde ese lugar: desde la vulnerabilidad, desde el miedo, pero también desde la necesidad de vivir en paz. Hace poco viví una situación que me llevó a sentir un límite. Fui amenazada, y aunque no quiero detenerme en los detalles, eso fue suficiente para entender que no puedo seguir viviendo con miedo por decisiones que no tomé. Hablar, hoy, no es un impulso ni un acto de rebeldía: es una necesidad, y por sobre todo un derecho”, continuó.

Marcelo Tinelli junto a sus tres hijas

En este sentido, se refirió a su vínculo con su familia y especialmente con su padre, al que afirmó haber priorizado por encima de sí misma. “Lo hice desde ese amor incondicional que uno tiene por su familia, desde la entrega y desde ese instinto de cuidar. Pero en ese intento, también me fui olvidando de mí, de mi salud emocional y mis propios límites. Y hoy elijo recuperarlos”, sentenció.

Ahí fue cuando cuestionó directamente al conductor y despertó la sorpresa en redes sociales: “No comparto ni avalo muchas de las decisiones que mi papá ha tomado en los últimos años. Creo que esas acciones lo han llevado a atravesar momentos difíciles que no me corresponden, pero sí me afectan profundamente. No puedo responsabilizarme por lo que hice, pero sí por lo que siento y por cómo eso me atraviesa, a tal punto de temer por mi vida, por mi libertad”.

“Llevar este apellido es algo que siempre asumí con orgullo. Sé lo que representa, el peso que tiene, la historia, la exposición que conlleva y la felicidad que ha generado a muchos durante tantos años. Entiendo que, por eso, muchas veces se espera silencio. Pero justamente por respeto a ese nombre, y por respeto a mí misma, elijo hablar”, subrayó y sumó: “Hablo desde el amor y desde el miedo. Porque, más allá de todo, él siempre será mi papá. Y lo amo, pero ser su hija no puede significar vivir con miedo, no lo merezco”.