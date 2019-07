Tombolini: "Quiero bajar impuestos y ordenar prioridades"

El precandidato a jefe de gobierno porteño de Consenso Federal promete una reforma impositiva si gana las elecciones

29 de julio de 2019

El candidato a jefe de gobierno porteño de Consenso Federal, Matías Tombolini, también sufre la polarización entre el macrismo y el kirchnerismo. Pero se plantea como objetivo estratégico de campaña ser "el único candidato que a días de asumir va a llevar a delante una reforma impositiva" para lograr "bajar impuestos y ordenar prioridades".

En una entrevista con LA NACION el candidato porteño de Roberto Lavagna se propone una propuesta en línea con el candidato presidencial: "Antes de gastar un peso, necesito que el porteño y la porteña tenga plata en el bolsillo".

-¿Por qué quiere ser jefe de gobierno porteño?

-Porque creo que las cosas se pueden hacer mucho mejor. La Argentina necesita y la Ciudad también que los contribuyentes recuperen la libertad de decidir qué hacer con sus recursos y para eso hay que bajar impuestos. La política se ordena en función de prioridades que hoy son incorrectas.

-¿Cuáles son las prioridades de ustedes?

-Primero que recuperes la libertad de qué hacer con tu plata. Y no que lo defina el poder ejecutivo de cualquier color. No que el Estado primero cobre y después vea como la reparte. Pavimentar la avenida Corrientes, sí. Pero ahora, no. Tener una avenida preciosa con comercios que no venden nada no le veo sentido.

-¿No le gustó como quedó la obra?

-En una economía como la de hoy... Quizás dentro de tres años excelente. Los recursos de la avenida Corrientes eran mejores si a los comerciantes les bajas los costos bajando los impuestos por el mismo monto.

-¿Cómo lograría que el contribuyente pague menos impuestos?

-Pagando menos ABL, menos ingresos brutos, menos IVA, ganancias.

-¿Pero cómo se llega a eso?

-Gastando menos. Cuando vos haces la cuenta, 365 mil millones de pesos en el año con la última ampliación presupuestaria me parece que es un presupuesto abultado. Equivale al de Madrid y medido por habitante al de Los Angeles. Bajá los costos de los que contratan gente. Baja ingresos brutos, ABL.

-¿Dónde está el desajuste de los costos?

-Hay que trabajar sobre la publicidad, repasar lo que está bueno, pero no ahora. El campeonato del asado, el programa de influencers, hasta los juegos olímpicos de la juventud. Es cierto que fueron pensados cuando la Argentina no estaba prendida fuego. Pero gastar casi 7000 millones de pesos en una actividad así yo hubiera bajado el ABL.

-¿Las obras están sobredimensionadas o son necesarias?

-Depende cual. Paseo del Bajo sí, repavimentar la Avenida Corrientes no. La prioridad estratégica tendría que estar puesta en la capacidad de recuperar metros cuadrados verdes por habitante. Las políticas de prevención de salud. Larreta hizo más Centros de Atención Primaria que atienden menos personas.

-¿En transportes apuntarían a hacer más subtes?

-Por supuesto que sí. Pero atento con las prioridades. Hoy quiero bajar impuestos. Antes de gastar un peso, necesito que el porteño y la porteña tenga plata en el bolsillo.

-¿Y en temas de seguridad que harían?

-Absolutamente prioritario. Pistolas Taser sí, pero Policía formada. Y eso significa trabajar interdisciplinariamente con Nacion y provincia de Buenos Aires. Esta es la gran oportunidad que perdió el gobierno teniendo los tres gobiernos del mismo signo político. La baja del delito no tiene que ver con la cantidad de gente presa, sino con la percepción del cumplimiento efectivo de la pena por parte del que delinque. Eso tiene que ver con la justicia. No con la policía.

-¿Si va a un ballotage con Rodríguez Larreta cómo van a hacer para ganarle a Matías Lammens del kirchnerismo?

-Es un desafío enorme. Hoy por hoy esta polarización que todo se lo lleva. Pero estamos convencidos de que somos más eficientes que Lammens para ganarle a Rodríguez Larreta.

-¿Por qué la gente debería votarlo a usted y no a Lammens si quiere un opositor en la Ciudad?

-Porque Lammens sintetiza una propuesta de izquierda. Yo no soy de izquierda. La diferencia es bastante importante. Soy el único candidato que a días de asumir va a llevar a delante una reforma impositiva que tiene que ver con que los porteños recuperen la chance de decidir qué hacer con su plata. Que baje el ABL o que se congele contra la inflación.

-¿Por qué es tan difícil lograr bajar impuestos?

-Si vos me amplias 35 mil millones de pesos el presupuesto me estás diciendo que me estas cobrando por 35 mil millones más de impuestos. Es el sistema político que lo voto. Siempre hay argumentos excelentes para decidir aumentar el gasto. Pero la verdad es que la mejor forma de operar una reasignación presupuestaria para bajar impuestos es entender que el presupuesto tiene que ser más chico.