Toque de queda sanitario: Mendoza fue pionera y ahora resiste la medida

7 de enero de 2021

MENDOZA.- La provincia del oeste argentino no ve con buenos ojos el toque de queda sanitario que dispondrá en las próximas horas el presidente Alberto Fernández para contener el avance del coronavirus. En rigor, rechaza que rija de manera uniforme para todo el país, no la medida en sí: Mendoza fue pionera de este tipo de cierres, que aplicó durante toda la cuarentena.

Por tal motivo, las autoridades locales, entendiendo que los contagios están bajo control en la jurisdicción, con escasos niveles de ocupación de camas de terapia intensiva, en el orden del 35%, solicitan a la Casa Rosada tener margen para decidir si cierran el grifo nocturno.

Es más, el esquema de "On-Off" fue una constante durante todo el 2020 en tierra cuyana, con el objetivo de equilibrar la salud y la economía. Esto también le valió críticas que llegaban de Nación, aunque en el gobierno mendocino aseguraron que no hubo más infectados teniendo la mayoría de las actividades abiertas y controlando la circulación durante las noches.

Por eso, ahora, en el arranque de la temporada estival y con el movimiento de turistas por parques, bodegas, diques y montañas, se resisten a aplicar un nuevo cepo mientras los contagios estén contenidos. Actualmente, la tasa de positividad de Mendoza se encuentra en un 15% promedio diario, con unos 120 casos por jornada. Vale recordar que en julio, cuando los contagios de Covid-19 estaba en una cifra un poco más alta: 180 infectados, se decidió poner freno al movimiento nocturno.

El gobernador Rodolfo Suarez, luego de la reunión que mantuvo este miércoles con el mandatario nacional, fue uno de los que más insistió en que las provincias decidieran cómo manejar la situación.

En diálogo con LA NACION, el ministro de Gobierno de Mendoza, Víctor Ibáñez, dejó en claro la postura de Suarez, al tiempo que indicó que ahora deberán esperar los alcances del decreto presidencial para definir cómo proceder, recordando que en julio ya se dispuso en Mendoza la restricción nocturna de 23.30 a 5.30 hasta noviembre, cuando pasó a ser de 1.30 a 5.30; luego en diciembre se liberó.

"Mendoza fue pionera todo ese tiempo. Por lo demás, esperamos DNU. La posición del gobernador en la reunión de ayer ha sido ya pública. En esos momentos y en esas condiciones para Mendoza fue bueno", comentó el funcionario local.

A comienzos de esta semana, Suarez se refirió al comportamiento de los jóvenes y a la necesidad de evitar que se produzca una segunda ola de alto impacto, luego de que se desactivaran más de medio centenar de fiestas clandestinas en tierra cuyana.

"El turismo de la costa es muy diferente al que se practica en Mendoza. No tenemos un turismo de aglomeración en un lugar específico. No hay una playa a donde va todo el mundo. Nuestro turismo está esparcido entre San Rafael, el Sur, el Valle de Uco, entre otros, con lo cual es un turismo mucho menos riesgoso. Sí tenemos que tener cuidado con las fiestas clandestinas. Estamos realizando un fuerte trabajo con la policía para que no sucedan", indicó el jefe del Ejecutivo local.

En la provincia, hoy la ocupación de camas de terapia intensiva es baja, cercana al 35%. En tanto, la cantidad de casos, en base a la positividad, está en el 15%, por lo que se monitoreará el día a día. "En los próximos días no vamos a tomar ningún tipo de decisión, seguiremos en las mismas condiciones. Sí vamos a seguir pidiéndoles a todos, sobre todo a los jóvenes, que nos sigamos cuidando. Es lo que nos ha permitido continuar con la economía abierta. Si vemos que los números se empiezan a mover, recién ahí evaluaremos si volvemos a algunas restricciones como el año pasado", indicó el mandatario.

Sin embargo, la decisión presidencial de las últimas horas dejó con menor margen al gobernador, por lo que se espera conocer el decreto para saber finalmente cómo seguirán las noches mendocinas, justo cuando el turismo empieza a repuntar y a consumir lo que le ofrece el sector gastronómico, tan golpeado durante la pandemia.

