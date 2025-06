Torres defendió la eliminación de los fueros en Chubut y apuntó contra los jueces que buscan evitar la consulta popular

COMODORO RIVADAVIA.- En la inauguración de la Ciudad Judicial de esta ciudad, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, ratificó hoy la realización del plebiscito para eliminar los fueros de gobernadores, legisladores, jueces y dirigentes sindicales, que se votará el próximo 26 de octubre junto con las elecciones generales.

Además, Torres apuntó contra el presidente de la Asociación de Magistrados, el juez Claudio Petris, a quien acusó de intentar frenar la consulta popular con medidas cautelares y pedidos de inconstitucionalidad.

“Le pregunto al señor presidente de la Asociación de Magistrados, a qué le tiene miedo y cómo, siendo parte y contraparte, estando de los dos lados del mostrador, puede pensar en prohibirle al pueblo chubutense votar una ley que, en un sistema republicano como el nuestro, la Legislatura aprobó. ¿Por qué mejor no responde a mi pregunta públicamente y trata de persuadir a los chubutenses, en todo caso, a que voten en contra de la eliminación de los fueros?”, sostuvo Torres.

El gobernador habló frente a las autoridades de la Justicia provincial y estuvo acompañado del ministro de la Corte Suprema nacional Ricardo Lorenzetti.

Durante el acto, que también contó con la presencia del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri; y de los gobernadores de Entre Ríos, Rogelio Frigerio; y de Jujuy, Carlos Sadir, Torres afirmó que los planteos impulsados por la Asociación de Magistrados representan “una acción de una gravedad institucional pocas veces vista en esta provincia”.

Jorge Macri, Carlos Sadir y Rogelio Frigerio, entre los invitados en Chubut

Apuntando nuevamente contra Petris, afirmó: “Lo que este juez quiere hacer es prohibirle al pueblo chubutense que vote democráticamente”. Además, señaló que está confiado en que los chubutenses acompañarán la enmienda impulsada por el Ejecutivo y aprobada por la Legislatura.

“Estamos en un momento en el que no podemos mirar hacia atrás ni hacernos los distraídos: cuando hay una avanzada de cualquier sector que pone en jaque la voluntad popular de terminar con los privilegios. Estoy profundamente convencido de que no va a ser el Gobernador quien le demuestre al juez Petris cuán alejado está de la realidad y de las demandas sociales, sino que serán los propios chubutenses quienes lo hagan, votando en octubre y luego pudiendo inflar el pecho para decir que somos la primera provincia de la Argentina en la que no existen los fueros, donde no hay ciudadanos de primera o de segunda, y donde la ley es igual para todos”, puntualizó Torres.

Más de 20 años

La Ciudad Judicial de Comodoro, un edificio de más de 16 mil metros cuadrados donde en una primera instancia comenzarán a funcionar los fueros Civil, Comercial, de Familia, Laboral y de Ejecución, y la Cámara de Apelaciones, comenzó a ser construido hace más de 20 años. Después de varias inauguraciones que quedaron en la nada, todo indica que finalmente abrirá sus puertas luego de la próxima feria de invierno.

Torres aseguró que “hace más de 23 años que se viene esperando la concreción de esta obra, que mientras estaba al 90% de ejecución generaba un gasto enorme en alquileres”. Y remarcó que el nuevo edificio apunta a desburocratizar, modernizar y acercar la Justicia a la ciudadanía”.

En la misma línea, agregó: “Esta obra es parte de una reforma estructural, que tiene mucho más sentido si avanzamos verdaderamente y con espíritu reformista, desde los tres poderes, en las verdaderas transformaciones que tenemos que hacer para recuperar la confianza de la ciudadanía en el Poder Ejecutivo, el Judicial y el Legislativo”.

El momento de la inauguración de la Ciudad Judicial de Comodoro Rivadavia

La importancia de la obra para el Poder Judicial se vio reflejada en la presencia de Lorenzetti, quien durante su intervención advirtió sobre la desconexión entre las instituciones y la ciudadanía. “El siglo XXI nos está sorprendiendo con un gran fenómeno: la enorme desconexión entre las instituciones y la sociedad”, advirtió.

“Este es un fenómeno global, pero del cual debemos ser muy conscientes, porque los cambios que vivimos en todos los países generan preocupaciones, temores y desilusión. Por eso, todos los poderes del Estado debemos hacer una fuerte autocrítica, y muy en particular el Poder Judicial. El esfuerzo debe ser enorme para resolver problemas concretos”, añadió el ex presidente del máximo tribunal.

En la misma línea, el ministro de la Corte agregó: “Tenemos que hacer un enorme esfuerzo por resolver los problemas reales. Las leyes ya existen: hablan de igualdad, de derechos sociales, de ambiente, de género. Pero hay que hacerlas realidad”.

Tras la finalización del acto fue consultado por su opinión sobre las condiciones de la prisión domiciliaria de Cristina Kirchner, aunque eligió no referirse al tema. “No puedo opinar del caso. Eso está judicializado, de manera que yo lo tengo prohibido. No puedo opinar sobre eso, es un caso judicial”, argumentó.