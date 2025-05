Trabajadores de Tierra del Fuego paran y marchan contra las medidas arancelarias del gobierno nacional

EL CALAFATE.- Tierra del Fuego amaneció paralizada este miércoles por un paro general convocado por los principales gremios de la provincia y encabezado por la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), que contó con apoyo del sector privado, en rechazo al decreto del gobierno de Javier Milei que reduce los aranceles a la importación de celulares y otros productos electrónicos.

Quienes cuestionan la medida sostienen que pone en riesgo unos 8000 puestos de trabajo en la provincia.

En Río Grande el acto de los gremios se concentró frente a la sede de la fábrica de Mirgor. En Ushuaia, en cambio, la decisión fue marchar. Los trabajadores salieron de la sede de Newsan, recorrieron las calles principales de la ciudad, hasta la plaza cívica, y allí realizaron el acto central. En el camino, entregaron una nota dirigida al gobernador Gustavo Melella, que fue recibida por la vicegobernadora, Mónica Urquiza.

La medida cuestionada fue publicada en el Boletín Oficial y baja de 16% a 8% los derechos de importación para teléfonos inteligentes, con una eliminación total prevista para enero de 2026. Sindicatos como la UOM, ATE, el gremio de los docentes y el de los camioneros se plegaron a la huelga de 24 horas, que afecta tanto al sector público como al privado.

Las fábricas de ensamblaje de Río Grande y Ushuaia, entre ellas Newsan y Mirgor, ya habían frenado su producción la semana pasada por un paro por tiempo indeterminado convocado por la UOM.

“Los que hacemos la patria no nos rendimos, no nos vamos a rendir frente a un gobierno que viene a entregar la soberanía, que viene a destruir la industria nacional, y no le vamos a entregar la gesta de Malvinas a la OTAN”, afirmó Horacio Catena, dirigente del sindicato docente desde el acto en Río Grande. Y agregó: “Como en los 90, esto empieza en Tierra del Fuego y va a terminar en la Plaza de Mayo. Los que hacemos la escuela pública vamos a estar defendiendo. Un gran paro nacional debe acompañar este paro provincial”.

El dirigente ferroviario Rubén “Pollo” Sobrero, otro de los líderes gremiales presentes en el acto en Río Grande, declaró: “No venimos al acto, venimos a ponernos a disposición para que este conflicto se nacionalice y llegue a cada rincón del país. Es una falta de respeto decir que esta provincia es un parque de diversiones. Pero esto no es un circo, estos son trabajadores que quieren trabajar y vivir dignamente de su sueldo”.

Mientras tanto, las empresas intentan llevar calma: Desde Mirgor, la empresa de Nicolas Caputo, difundieron un comunicado en el que se aseguró que las medidas no afectarían los puestos de trabajo, aunque otras compañías como Newsan admitieron que el impacto será significativo. La provincia, históricamente protegida por un régimen especial para fomentar la producción local, enfrenta ahora un escenario de incertidumbre y tensión social sin precedentes.

El gobernador Gustavo Melella convocó ayer -vía la red social X- a los representantes de los trabajadores del sector industrial y a los empresarios de Tierra del Fuego para mañana con el objetivo de avanzar en la firma de un acuerdo que garantice los puestos de trabajo y proteja a la industria.

El gobernador resaltó la importancia de defender el empleo fueguino y afirmó: “Es defender el arraigo, la soberanía y el modelo de desarrollo que nuestra provincia viene construyendo desde hace décadas. No vamos a quedarnos de brazos cruzados ante medidas que ponen en riesgo la producción y la dignidad de nuestra gente”.

“La industria no es un privilegio: es un derecho conquistado que sostiene a miles de familias. Y cada puesto de trabajo que se pierde es un fueguino o fueguina que ve amenazado su presente y su futuro”, declaró.

“Nuestro compromiso es claro -dijo-: cuidar el trabajo, sostener la producción y defender con firmeza el proyecto de provincia que queremos.”