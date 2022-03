Tras cuestionar a Mauricio Macri, Gerardo Morales rechazó una posible alianza con Javier Milei: “Mirá cómo está el Gobierno”

Después de cuestionar al expresidente Mauricio Macri por haber reivindicado las políticas del menemismo, el gobernador de Jujuy y titular de la UCR, Gerardo Morales, rechazó este sábado una posible alianza entre Juntos por el Cambio (JxC) y el liberal Javier Milei, cada vez más cercano a los llamados “halcones” de la coalición opositora.

Ante la consulta en Radio Con Vos sobre la eventual incorporación del economista al espacio, Morales expresó: “No es que no me guste él. Yo no comparto para nada la irrupción antidemocrática producto de las falencias y debilidades de la política. Que Milei sea lo que es es culpa del Frente de Todos (FdT) y de JxC”. Y agregó: “No haría una alianza política con Milei, porque mirá lo que pasa con este gobierno. Llegaron amontonados y mirá cómo está el FdT”.

Tras ello, el radical insistió: “Tenemos que tener mucho cuidado con cómo podemos llegar a gobernar en el 2023 si el pueblo nos da el aval. Mejor no llegar amontonados porque, si no, eso explota a poco andar y termina perjudicando a toda la Argentina. Lo que necesitamos es claridad conceptual, claridad en el programa y un liderazgo fuerte con responsabilidad y capacidad de diálogo”.

Además, el gobernador jujeño volvió a diferenciarse de los dichos de Macri en relación con el expresidente Carlos Menem, sobre el que este último había afirmado que “será reivindicado” por la sociedad argentina porque “pacificó el país”. Al respecto, Morales sostuvo: “Mientras el populismo cree en un Estado sobredimensionado, el neoliberalismo cree en el Estado mínimo. Por eso ayer salí a plantear el debate, porque nosotros creemos en un Estado presente y justo, en la educación y las escuelas públicas. Es una de las columnas vertebrales del pensamiento de la UCR y en eso creo que hay miradas diferentes con algunos sectores [de JxC]”.

Y agregó: “Por eso cuando Mauricio dice lo que dice sobre Menem no me pareció. Es uno de los temas que forman parte de las diferencias que tenemos con algún pensamiento de Pro y que hay que dirimir en un programa de gobierno. También hay que reflexionar sobre las cosas que hicimos mal, porque el país debe salir de los fracasos”.

Finalmente, y en una alusión a los recientes dichos de Milei, Morales advirtió que en los últimos días “también se han escuchado voces respecto de la dolarización de la economía”. “Y si ahora se vuelven a escuchar voces reivindicando la década del 90, me parece que es un punto que no debía dejar pasar, que tenía que tener una respuesta pública pero también un debate hacia adentro”, apuntó.

Milei dijo que gobernaría junto a Macri

Esta mañana, en declaraciones a Radio Mitre, Milei coincidió con la posición expresada por Macri al afirmar que “Menem fue el mejor presidente de la historia” y añadió: “La otra cosa en que coincido con Macri es que su discurso, en principio, es muy liberal clásico, y entiendo las disidencias al venir de un lado político bastante distinto”.

Ante la consulta sobre si se aliaría con el expresidente, contestó: “Yo lo recibiría con los brazos abiertos en la Libertad Avanza, si el quisiera pasarse al lado de los que defendemos los valores de la libertad”. Y en cuanto a quién sería el candidato a jefe de Estado, habló sobre una posible interna y, en caso de que ganara Macri, dijo que “si él lo determinara, no tendría problema” en ser su ministro de Economía.

Sin embargo, el economista insistió en que pese a las coincidencias con Macri y la “muy buena relación” que mantiene con la presidenta de Pro, Patricia Bullrich, él no se sumaría a JxC ya que la coalición “está contaminada por Larreta, la Coalición Cívica y los radicales”.