Gerardo Morales cruzó a Mauricio Macri por reivindicar a Carlos Menem: “En la UCR rechazamos las políticas neoliberales”

El jefe de la UCR, Gerardo Morales, y referentes de la Coalición Cívica (CC), la fuerza que lidera Elisa Carrió, salieron hoy a cruzar expresidente Mauricio Macri, quien elogió a Carlos Menem, por sus políticas para “pacificar” el país y su apuesta por un “peronismo moderno”. Como ocurrió en la discusión por la deuda con el Fondo Monetario Internacional, los radicales y la CC volvieron a alinearse para diferenciarse del macrismo.

El gobernador de Jujuy le respondió al fundador de Pro con una batería de críticas al menemismo y señalamientos hacia la interna de Juntos por el Cambio. “Rechazamos las políticas neoliberales implementadas por el menemismo en los 90 que hoy reivindican algunas voces de la política argentina. Estás medidas destruyeron nuestro aparato productivo, nos hicieron más pobres y terminaron con la esperanza de nuestro pueblo ”, dijo Morales, en una serie de tuits.

Sin mencionar a Macri en su mensaje, Morales buscó diferenciarse del referente de Pro: remarcó que “la UCR es un partido democrático, no una empresa” y que apuesta por “un programa político federal, no uno de negocios”. En la misma línea, el jujeño abundó: “Tenemos dirigentes políticos, no CEOs. Queremos que las cuentas cierren, pero con un pueblo que tenga trabajo, salud, educación y seguridad”.

Morales remarcó que la UCR pondrá “por delante los valores republicanos, la justicia social, la libertad, la igualdad y los Derechos Humanos”. En su diferenciación sobre la visión económica de Macri, el gobernador de Jujuy agregó: “Estamos construyendo un programa que saque a la Argentina de la alternancia retrógrada” .

Más temprano, Macri había dicho que Menem “será reivindicado” por la sociedad argentina porque “pacificó al país”. “Ese discurso permanente de predicar contra los hacedores, contra el emprendedor, con un discurso de odio. Quien había resuelto los problemas de la grieta en la Argentina sabe quién era, el presidente Menem, que cada vez va ser más reivindicado con el tiempo”, dijo el exmandatario en diálogo en diálogo con Radio Mitre Córdoba.

Macri elogió a Menem tras ser consultado sobre las expresiones del secretario de Comercio, Roberto Feletti, contra los productores agropecuarios. “Él vino con un peronismo moderno, intentando realmente unir a los argentinos detrás de la producción, el empleo, el progreso, pacificó la Argentina y esta gente ha vuelto a predicar sistemáticamente el discurso del odio”, dijo el fundador de Pro.

Desde la CC, el partido de Carrió, quien no oculta su enojo con el “destrato” que recibió por parte de Pro a la hora de armar las listas electorales en los comicios pasados, también apuntaron contra Macri por sus dichos. “No olvidemos que con Menem también empezó la degradación institucional que tampoco nos deja crecer . Entre otras cosas, fundó un Poder Judicial corrupto, ampliando la Corte y Comodoro Py, y profundizó la degradación de los servicios de inteligencia”, dijo Juan Manuel López, jefe de la bancada de la CC en Diputados.

Por su parte, la diputada nacional Mariana Zuvic (CC) opinó que Menem será reivindicado por “ladrón” y le pidió a Macri que haga “memoria”. “Voló un pueblo, encubrió un atentado, tráfico armas a Ecuador y Croacia. Memoria señor, que sin ella no habrá justicia . Y ya no hay más lugar para la Argentina de los pactos de impunidad”, remarcó Zuvic.

Morales vs. Pro

La tensión entre Morales y los jefes de Pro se profundizó con el debate que generó en la coalición opositora la discusión por la deuda que contrajo Macri, en 2018, por 45 mil millones de dólares. En Pro mascullaron bronca por las críticas del jefe de la UCR, quien acusó al macrismo de haber especulado con un default en la negociación con el Gobierno para avalar el trato con el organismo de crédito. El jujeño les reprocha que lo critiquen por sus diálogos con Sergio Massa, titular de la Cámara de Diputados, y su vínculo con el Gobierno.

El miércoles, en una entrevista que le brindó al canal de cable Todo Noticias, Macri le envió un mensaje al jujeño. Dijo que Morales “tensiona” a Juntos por el Cambio para posicionarse en la carrera por la presidencia y pidió cuidar la unidad del espacio con miras a las elecciones de 2023. “Quiere instalar su candidatura a presidente y tiene derecho, pero debe aprender a hacerlo sin tensionar tanto la coalición”, lanzó Macri.

“La coalición es como una criatura a la que hay que cuidarla”, agregó. Además, recordó que ayudó “mucho” a Morales durante su mandato. Al jujeño tampoco le gustó que Macri dijera que habría que privatizar Aerolíneas Argentinas si no fuera viable económicamente y que haya sostenido que las ideas de Raúl Alfonsín “perdieron vigencia”.