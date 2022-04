Tras el discurso de Cristina Kirchner, Rusia comparó el reclamo argentino por Malvinas con la invasión a Ucrania

Las declaraciones de Cristina Kirchner respecto de las Islas Malvinas en el congreso parlamentario de la Eurolat tuvieron un efecto inesperado. Rusia difundió un comunicado en el que llamó al Reino Unido a dialogar con la Argentina y comparó la situación con Ucrania, al tiempo que disparó contra el gobierno del primer ministro Boris Johnson.

En su discurso en la Eurolat, Cristina Kirchner apuntó al Reino Unido por establecer una base de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en las Islas Malvinas y cuestionó a las potencias del Consejo de Seguridad de la ONU de condenar una invasión “solo cuando no les conviene”. También dijo que todos los miembros de ese espacio en algún momento “en algún momento no han respetado las normas del derecho internacional”.

Minutos después, la Cancillería rusa difundió a través de su cuenta de Twitter y Telegram en español un comentario de su portavoz, María Zajárova, respecto de la situación de Malvinas. La funcionaria del Kremlin llamó a reanudar las negociaciones de la soberanía y recalcó que Moscú no acepta el referéndum realizado en 2013 como un “reconocimiento de soberanía”, como sostiene Londres.

Al igual que Cristina Kirchner, Zajárova habló de un doble estándar para juzgar las decisiones internacionales y comparó la disputa de Malvinas, con la guerra en Ucrania y el conflicto en la región de Donbás, donde los sectores prorrusos buscan independizarse de Ucrania, un hecho que, además, el Kremlin usó como argumento para la invasión. En concreto, criticó el argumento de Londres para reconocer el reclamo de los isleños mientras ignora el de la población en Donbás.

“Llamamos la atención sobre el doble rasero en la actitud mantenida por Gran Bretaña hacia el archipiélago. Londres afirma que el estatus de estas islas, supuestamente, fue determinado definitivamente en el referéndum de marzo de 2013. Pero a los británicos no les molesta que en la votación participaron fundamentalmente los súbditos británicos residentes en las Malvinas quienes por mayoría abrumadora de votos (99,3%) resolvieron mantener el status de las islas como territorio británico de ultramar”, manifestó.

Y en ese sentido planteó un interrogante: “¿Por qué los ingleses consideran los resultados del referéndum suficientes para determinar el status de los territorios en litigio, pero al mismo tiempo se niegan a reconocer la libre expresión de la voluntad por los habitantes de Crimea y Donbás que votaron inequívocamente por independizarse de Ucrania y, en el caso de Crimea, de reunificarse con Rusia?”

Según Zajárova, “la situación en torno a las Malvinas muestra fehacientemente que la actitud de Gran Bretaña hacia uno u otro problema internacional depende de las consideraciones coyunturales”. Y remarcó: “Sin importarles un comino la letra y el espíritu de la ley. Lo único que toma en consideración es la conveniencia política del momento. En este sentido, las lecciones de la guerra de las Malvinas inciden directa e inequívocamente en los acontecimientos contemporáneos”.

No obstante, la funcionaria rusa remarcó que el referéndum “convocado por Gran Bretaña en las Malvinas sobre la nacionalidad del archipiélago no influyó en la postura de Rusia”, y pidió no militarizar la zona, según los compromisos internacionales. Recordó, además, que Moscú respaldó el pedido argentino para que el Reino Unido otorgue garantías de que no hubo armas nucleares antisubmarinas “en los buques que se fueron a pique en el Atlántico Sur”.

En tanto, también aludió a su falta de respeto a normas internacionales, pese a ser miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones, algo que, por cierto, también se le cuestiona a Rusia. “Pese a las numerosas resoluciones de la ONU que exhortan a las partes involucradas en el contencioso a entablar sin demora las negociaciones para resolver el problema de las islas Malvinas por vía pacífica, el Gobierno de Gran Bretaña continúa mostrando la persistente renuencia a entablar un diálogo directo con la Argentina sobre este problema. Este evidente menosprecio de la opinión expresada por la comunidad mundial no le hace justicia a un miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU”.

Las palabras de Cristina

Cristina Kirchner aprovechó su alocución este martes para mostrar su posicionamiento frente a la guerra en Ucrania, un tema que la llevó también a referirse a Malvinas. “El mundo requiere que todos nos atengamos al derecho internacional y a las resoluciones de las Naciones Unidas. Gran idea, gran idea... Que no se aplica”, ironizó la expresidenta, que supo tener sintonía con el mandatario ruso, Vladimir Putin, cuando condujo el Ejecutivo nacional.

En esa línea, justificó que todos los países que integran en forma permanente el Consejo de Seguridad -salvo China- “en algún momento no han respetado las normas del derecho internacional” y habló de un “doble estándar de las potencias, que se creen por encima del resto de los países”.

Fue en ese momento cuando la antes mandataria trazó un paralelismo con la situación de las Islas Malvinas y sostuvo: “La ocupación por la fuerza de nuestras Islas Malvinas encuentra al Reino Unido apoyado también por otras potencias que cuando no les conviene apoyar una invasión, la rechazan; y cuando les conviene porque son sus aliados, está todo bien. Dramáticamente ya vemos ese doble estándar en nuestro propio suelo. Cuando el otro día abrazaba a cada uno de esos veteranos combatientes que trabajan en el Senado... ¿Qué le puedo hablar a ellos de la OTAN, si nos puso una base en Malvinas, a 14.000 kilómetros?”.

Bloqueo a una condena a Rusia en la Eurolat

Como publicó LA NACION, la Eurolat no pudo consensar una condena a la invasión a Ucrania. La postura de Cristina Kirchner, que ubicó a Rusia como otro de los países del Consejo de Seguridad de la ONU que “violaron el derecho internacional”, tuvo respaldo. Fue seguida en términos generales por los parlamentarios kirchneristas, y sus pares de partidos afines de Bolivia y Ecuador.

Como ninguna de las opciones de consenso obtenía la mayoría de los 75 legisladores, los copresidentes-el español Javier López y el colombiano Osvaldo Pérez Pineda-emitieron una durísima declaración conjunta en la que "expresan su condena en los términos más enérgicos ante la ilegal, no provocada e injustificada agresión militar e invasión cometida por la Federación de Rusia