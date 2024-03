Escuchar

Anses confirmó esta mañana que volverá a implementar el “autoseguro” para cubrir los riesgos de los créditos que el organismo otorga a jubilados, pensionados y trabajadores.

El cambio se implementa luego de la denuncia del Gobierno contra Alejandro D’Angelo Campos, el exdirector general de Operaciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de Anses, y de la imputación de ayer, del fiscal Ramiro González, al expresidente Alberto Fernández en el marco del caso por presuntas irregularidades con los seguros contratados por organismos del Estado que se tramita en el juzgado federal de Julián Ercolini.

“En el marco de la Resolución 42/2024 publicada en el Boletín Oficial, se determinó la implementación del esquema de autoseguro a cargo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) para los Créditos Anses otorgados a jubilados, pensionados y trabajadores, en reemplazo de la cobertura brindada por Nación Seguros S.A., cuyo contrato Anses dejó sin efecto”, publicó el Gobierno esta mañana en la página del organismo en cuestión.

El comunicado precisa: “En ese sentido, luego de un análisis y estudio exhaustivo por parte de esta Administración, se definió utilizar el autofinanciamiento para la cobertura del riesgo de muerte de los beneficiarios de los créditos, hasta su liquidación final. Esta decisión resulta conveniente para Anses desde la perspectiva financiera y supera toda situación irregular que se había constatado con el seguro de vida contratado con Nación Seguros S.A”.

Osvaldo Giordano, extitular de Anses

La decisión había sido anticipada por Osvaldo Giordano, extitular de Anses, desplazado del Gobierno tras el fracaso de la ley ómnibus, cuando diputados cordobeses votaron en contra de la reforma, incluida su esposa, Alejandra Torres. Giordano alertó sobre la intermediación innecesaria en los seguros del organismo, que provocaba pérdidas para el Estado.

Ayer por la noche, en una entrevista con LN+, Giordano ratificó que “la diferencia era grande, de un 40%” entre el contrato con Nación Seguros y el régimen de autoseguro. “No conozco mucho de seguros, pero por una cuestión intuitiva digo ‘el autoseguro es probable que sea más eficiente por la escala’, ya que son cientos de miles de clientes”, añadió.

Para explicar por qué habría tomado la decisión que finalmente ejecutó su sucesor, Mariano de los Heros, Giordano dijo: “En lugar de contratar el seguro le hago un descuento a cada crédito, a cada jubilado, los junto en una cuenta y pago los quebrantos que me generan los jubilados que mueren y no pagan. No hay intermediarios, no hay impuestos, ni problema financiero”.

