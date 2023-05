Tras el fallo de la Corte, Larroque especuló con una candidatura de Cristina sin interna

escuchar

Los cuestionamientos del ministro de Desarrollo bonaerense y figura fuerte del kirchnerismo, Andrés Larroque, contra el fallo de la Corte Suprema de Justicia que suspendió las elecciones a gobernador en Tucumán y San Juan fueron lapidarios. Dijo que los supremos “operan para disolver lo que costó sangre construir, como la patria”, pero marcó que esto potencia aún más la posibilidad de una candidatura de Cristina Kirchner.

Convencido de que el Frente de Todos debe mostrar unidad y no ir a una PASO -tal como sostuvo ayer el titular de Economía, Sergio Massa- y tras llamar a marchar por el centro porteño el 25 de Mayo, el exsecretario general de La Cámpora deslizó, sobre un posible anuncio de la vicepresidenta ese día: “Tenemos que movilizarnos y después veremos”.

Dijo incluso no tener dudas de que esta medida tomada por el máximo tribunal incrementa la necesidad de que Cristina Kirchner se postule y planteó que, ahora, hasta los sectores “más moderados e indiferentes” del electorado empiezan a ver en la exmandataria como “la posibilidad” para revertir estas cuestiones, aunque no haya empatía con ella, tengan diferencias o existan situaciones que los hayan distanciado. “La vuelven a ver como una alternativa”, aseguró.

Planteó además que esto se replica en “sectores mayoritarios” de la sociedad. “Ven en Cristina una figura que, te puede gustar más o menos en sus formas o en las cosas que a veces se dicen, pero nadie duda de su capacidad y de que fue alguien que generó orden en nuestro país, orden respecto de que la vida sea ordenada”, comentó Larroque, que acotó en ese sentido y en relación con el fallo de la Corte: “Acá han pasado terremotos y tsunamis, y la que sigue en pie es Cristina”.

Enfocado de lleno en que la vicepresidenta sea candidata, fue en bajo esa postura que también coincidió con Massa en lo de las internas. Es que el kirchnerismo mantiene firme la idea de que si la exmandataria se postula, ya no hay lugar para más competidores a la Presidencia en el Frente de Todos. “Siempre es mejor poder consensuar y generar el mayor nivel de potencia alrededor de una propuesta. En una situación tan delicada me parece que es importante generar una señal de unidad, despejando toda duda y matiz que se ha generado respecto del liderazgo excluyente en el peronismo”, dijo cuando le preguntaron sobre los dichos de ayer del líder del Frente Renovador en AmCham. “Parte de dar certidumbre es no exponer a la sociedad a sus debates internos”, había sostenido a la tarde el ministro de Economía.

