Tras el malestar del Presidente, el Gobierno usó una cuenta oficial para denunciar “operaciones de desinformación” sobre el Covid

Mientras unas seis millones de personas aguardan la llegada de la segunda dosis de la vacuna Sputnik V para lograr una buena protección contra el coronavirus, la escasez de este componente elevó la tensión entre el Gobierno y la oposición. Hoy, el presidente, Alberto Fernández, cruzó a quienes cuestionan las gestiones que hace el oficialismo: “Ahora nos reclaman la segunda dosis de veneno”.

Pero además de las críticas del Presidente, el Poder Ejecutivo apeló a un canal oficial de difusión para denunciar “mentiras y desinformación” en relación a la duración de la primera dosis de la vacuna contra el Covid. “Frenemos las mentiras”, escribieron en la cuenta “Argentina Unida”, e instaron a reflexionar sobre “los tiempos entre dosis”.

Se demora la llegada las segundas dosis de Sputnik V ZSOLT SZIGETVARY - MTI

“¿Sabés qué es la infodemia?”, preguntó el Gobierno en este canal oficial, que acumula unos 30 mil seguidores en Twitter. “Consiste en difundir noticias falsas generando pánico y angustia en la sociedad”, se explicó. “Cuando hay una emergencia sanitaria, las operaciones de desinformación pueden poner en riesgo la salud de millones de personas”, se aseguró.

Según el Gobierno, “las vacunas tienen un tiempo mínimo entre dosis, pero no un tiempo máximo”. “Con la primera dosis el organismo genera anticuerpos y con la segunda dosis los refuerza. El efecto de la primera dosis no se pierde ni se corta. La primera dosis no se vence”, aseguraron.

No obstante, según explicó el médico infectólogo y jefe del Departamento de Medicina del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, Eduardo López, a LA NACION, “no hay datos de cuánto es la eficacia de una dosis en un tiempo prolongado ni cuánto dura esa protección. Asimismo, sobre la Sputnik V, el especialista precisó: “La primera dosis de Sputnik V genera un 79 por ciento de eficacia a los 28 días para las variantes clásicas; no hay datos de cuánto es la eficacia para las variantes de alta transmisibilidad, como la Beta, la Gama o la Delta”.

“En nuestro país el tiempo mínimo entre ambas dosis es de 90 días para todas las vacunas. Que no te confundan: 𝗹𝗼𝘀 𝗲𝘀𝗾𝘂𝗲𝗺𝗮𝘀 𝗱𝗲 𝘃𝗮𝗰𝘂𝗻𝗮𝗰𝗶ó𝗻 𝘀𝗲 𝗲𝘀𝘁á𝗻 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗹𝗲𝘁𝗮𝗻𝗱𝗼”, señalaron.

El presidente Alberto Fernández cargó contra la oposición en un acto en La Bancaria ESTEBAN COLLAZO

El último mes de marzo, tras una Reunión Extraordinaria de la Comisión Nacional de Inmunizaciones, el ministerio de Salud de la Nación resolvió que, para ampliar el total de personas inmunizadas, se diferiría la aplicación de la segunda dosis contra el Covid-19 por doce semanas. El Monitor Público de Vacunación señala que unas 14,8 millones de personas recibieron la primera dosis, mientras que, de ese total, solo 3,7 millones tiene su refuerzo.

“La evidencia científica demuestra que con una dosis se reducen los contagios, las internaciones y la letalidad”, destacó el gobierno de Alberto Fernández en Twitter, que subrayó: “Prevenir la difusión de información errónea y falsa es responsabilidad de todas y todos”. Este mensaje, momentos después de su publicación fue eliminado de la plataforma.

Una captura con el tuit eliminado

El comunicado en las redes cerró: “Construyamos unidos el país que nos merecemos. Estamos vacunando, cuidémonos más que nunca para volver a la vida que queremos”.

LA NACION