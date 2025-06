Tras el mensaje de Cristina Kirchner, Francos aseguró que “se va a llevar una sorpresa” en las elecciones

Tras el mensaje de la expresidenta Cristina Kirchner a la militancia desde su departamento de Constitución -donde permanece con prisión domiciliaria- en el que dijo que no la “dejan competir” porque los libertarios “saben que pierden”, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, aseguró este jueves que la extitular del Ejecutivo “se va a llevar una sorpresa” en las elecciones legislativas de este año.

“El verdadero poder económico sabe que este modelo económico se cae. Y por eso estoy presa. No me dejaron competir porque saben que pierden”, había exclamado ayer en un mensaje grabado que transmitió a los militantes que se concentraron todo el día frente al departamento ubicado en la calle San José y en Plaza de Mayo.

En ese contexto, Francos se mostró optimista de cara a los próximos comicios legislativos y expresó: “Si Cristina tiene razón, en las elecciones de octubre el pueblo nos castigaría. Pienso lo contrario, creo que los argentinos apoyan la reforma de Javier Milei y que lo van a votar. Estoy bastante convencido de que en la elección vamos a ser favorecidos. Hay que ver qué dice la gente, que se expresa en las elecciones. Esperamos a octubre y tal vez ahí la expresidenta se lleve una sorpresa“.

Además, el ministro coordinador analizó el rumbo de la campaña electoral libertaria con la exsenadora fuera de la competencia, ya que pretendía presentarse como candidata a legisladora bonaerense por la tercera sección, el bastión del peronismo. Convencido de que el Gobierno seguirá con la misma postura y estrategia, Francos consideró: “La Casa Rosada tiene muy en claro la posición que sostiene y la sigue sosteniendo ante cualquier candidato. Que Cristina no pueda competir no modifica las políticas del Gobierno, incluso pretende llevarlas adelante en la Provincia”.

La Libertad Avanza todavía no anunció quiénes encabezarán las listas provinciales, aunque sí se sabe que el José Luis Espert liderará la boleta para diputados nacionales en octubre. Tal como publicó LA NACION, algunas versiones indican que un outsider joven iba a postularse en la tercera sección, pero sin Cristina Kirchner en la contienda, los nombres podrían cambiar.

Cristina Fernández de Kirchner en su balcón antes de la prisión domiciliaria. Fabián Marelli - LA NACION

Fue tras ello que dijo que el escenario sí cambia para el peronismo ya que tendrá que definir su candidato para esa tercera sección en medio de una dura interna entre la exmandataria y el gobernador Axel Kicillof. “Supongo que cambia para el peronismo, que tendrá que ver ahora en esta nueva situación interna cómo define su candidatura, pero no me quiero meter porque no es tema nuestro”, se limitó a decir en diálogo con radio Mitre.

Al ser consultado sobre una posible candidatura testimonial de la exmandataria a pesar de que el fallo que la condenó a prisión establece la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, Francos se mostró sorprendido: “No sé qué significa eso. Ella ha sido privada de cargos públicos, entonces cualquier candidatura implica un cargo público. Eso no debería pasar. La Justicia se expresó con claridad. No entiendo de dónde sale la posibilidad de que sea candidata testimonial. Lo que decidió la Justicia es sacarla a Cristina de los padrones, así que no tiene ni derecho a votar ni de ser candidata”.

El mensaje de Cristina

Durante la concentración en Plaza de Mayo y en Constitución por parte de militantes de La Cámpora, el peronismo y distintos sindicatos y organizaciones sociales en contra de la condena a prisión, Cristina Kirchner emitió ayer por la tarde un mensaje grabado.

“Estoy San José 1111, firme y tranquila y con la prohibición de salir al balcón. Un cachivache todo. Lo que más me gustó es escucharlos cantar vamos a volver”, comenzó. Luego, repasó algunas conquistas de lo que llamó “década ganada”, como que “los laburantes lleguen a fin de mes y que los jubilados tengan remedios”. Y agregó: “Ese país no fue una utopía. Lo vivimos durante 12 años y medio. Lo dejamos desendeudado, como a las familias y a las empresas”.

Una vista aérea de la Plaza de Mayo con los militantes. Gonzalo Colini - LA NACION

“Este modelo que ahora encarna Milei es insostenible en términos económicos. Tiene vencimiento como el yogur. Ya lo vimos con Martínez de Hoz y Cavallo, en los 90. ¿Cómo se sostiene un modelo donde la gente tiene que tarjetear la comida y no puede pagar la tarjeta, donde es mejor comprar ropa afuera ya que es más barata que en el país?”, criticó Cristina el rumbo económico de la gestión libertaria.

“El verdadero poder económico sabe que este modelo económico se cae. Y por eso estoy presa. Pueden encerrarme a mí, pero no van a poder encerrar a todo el pueblo argentino. Yo estoy aquí presa sin siquiera poder salir al balcón. Menos mal que no tengo macetas con plantas porque no las podría regar. No me dejaron competir porque saben que pierden”, señaló en uno de los tramos más aplaudidos.

“Tenemos que organizarnos, sin violencia, pero con coraje. El pueblo argentino sabe ponerse de pie. Volvió con Perón, volvió con Néstor. Vamos a volver con más sabiduría y con más fuerza. Desde donde me toque estar, desde la trinchera, voy a estar. Tenemos pueblo, tenemos memoria, tenemos patria. Vamos a volver”, se entusiasmó sobre el final.