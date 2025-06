Bullrich estimó muy por debajo del kirchnerismo los participantes a la marcha por Cristina y defendió el operativo

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, hizo una estimación sobre el número de participantes a la marcha en favor de Cristina Kirchner muy por debajo de la que realizaron desde el kirchnerismo. La funcionaria de Javier Milei habló de un conteo “matemático-geométrico” en los distintos lugares donde hubo gente movilizada.

En tanto, defendió el operativo que montó en los accesos a la Ciudad -denostado por La Cámpora y sus aliados, que hablaron de “intimidación”- y aseguró que todo fue para controlar que no hubiera medios de transporte no habilitados en circulación. Asimismo, negó que los agentes federales hayan preguntado a los manifestantes la pertenencia política.

Mientras que en el entorno de Cristina Kirchner dijeron que hubo un millón de personas en la Plaza de Mayo quejándose por la condena a prisión de seis años e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra la expresidenta por corrupción en la causa Vialidad, Bullrich dio un número que no llegó ni al 10% de esa cifra.

“Un millón de pesos debe ser, porque un millón de personas...”, comentó irónica y marcó: “Nosotros tenemos un cálculo exacto y en el momento de máxima cantidad de gente hubo 48.200 y pico de personas, lo tenemos por cada lugar donde estaban, hasta contamos en la casa de Cristina”.

Pese a que la Plaza de Mayo y también parte de las diagonales se veían llenas desde las imágenes de drones, la ministra insistió en Radio Mitre: “No nos quedamos cortos. Hicimos un cálculo geométrico-matemático de acuerdo a la cantidad de espacio y la cantidad de personas por metro cuadrado. En algunos lugares había más, en otros estaban más dispersos... Contamos cada uno de los lugares más los micros y llegamos a una cifra bastante suelta, uno puede decir 40.000 personas”.

Desde el Gobierno, el miércoles cuando terminó la movilización mandaron un número final de 40.530 participantes desglosado así: 25.000 en la Plaza de Mayo, 500 en el departamento de Monserrat de la expresidenta, 3000 en 9 de Julio e Independencia, 5000 en 9 de Julio y Belgrano, 7000 desplazándose por otras zonas y 30 en el Congreso, en la marcha por los jubilados.

Una vista aérea de la Plaza de Mayo con los militantes a la espera del discurso por audio de Cristina Kirchner Gonzalo Colini

“Todo lo que puede movilizar el kirchnerismo estuvo ayer. Ese es el tope de gama de lo que pueden lograr, que es bastante escaso en la perspectiva de una elección donde votan millones de personas", comentó Bullrich.

Según estimó LA NACION, los seguidores de Cristina Kirchner que se acercaron al acto fueron 158.000 entre las 15 y las 15.45.

“Ningún gendarme pregunta si son peronistas”

Cuando se refirió al operativo, criticado por la oposición porque los agentes federales pedían documentos y hacían bajar a los manifestantes de los ómnibus, con varios retenes para los que llegaron desde el interior, Bullrich buscó bajarle el tono a las críticas y negó que esto tuviera que ver con algo político.

“Nosotros paramos porque en la Argentina la costumbre era que los militantes se subieran a cualquier micro sin importar la seguridad, si estaban habilitados o no, los estacionaban en cualquier lado, andaban con [colectivos] escolares, que están prohibidos, que no son adecuados. De ninguna manera lo que se hace es contra la gente, al revés, es darle seguridad a la sociedad que ese día anda por la autopista y al lado tiene un micro sin permiso. Eso se hace: ordenar. Lo que está bien está bien y lo que está mal está mal”, explicó la ministra sobre las directivas que dio.

En eso, entonces, negó que los efectivos de la Gendarmería hayan preguntado a los manifestantes su pertenencia política. “Ningún gendarme pregunta si son peronistas. Además, no son estúpidos. Todos los que iban ahí eran kirchneristas. ¿Creen que iban a preguntar por la identidad política? Esas son cosas que inventan”, afirmó Bullrich y planteó que, si eso hubiera ocurrido, ya habría videos que lo mostraran. “Los muchachos para eso son bastante vivos”, deslizó.

Controles en la Autopista Riccheri a los micros que iban a la marcha en apoyo a Cristina Kirchner Ricardo Pristupluk

Asimismo, la funcionaria detalló que el único detenido de la jornada fue el hombre que amenazó con matar al Presidente frente a un móvil de LN+; y que entre 30 y 40 colectivos se quedaron retenidos por las fuerzas porque no estaban habilitados.

Ante esto, Bullrich habló de una “clara instrucción” de la expresidenta para que se hiciera una movilización “totalmente tranquila”.

“Ella lo dijo en el discurso, democracia sin violencia, en una suerte de victimización de la situación. Durante toda esta semana cortaron rutas, generaron escraches y en todo eso quedaba en una situación de un movimiento violento, totalmente desfasado de la realidad de lo que quiere la sociedad. Ayer bajaron un cambio y dijeron ‘vamos a hacer una cosa tranquila de victimización’”, analizó la ministra.

La tobillera para Cristina

Además, sostuvo que la División de Vigilancia Electrónica de su cartera es la que está a cargo de realizar los análisis previos para colocarle la tobillera electrónica que ordenó la Justicia para la expresidenta. Según adelantó, en este momento están con los estudios técnicos, porque los socioambientales ya finalizaron. “Eso se le manda al tribunal, ve qué condiciones hay, si hay que hacer alguna modificación; y, si está todo bien, termina el proceso”, explicó.

También contó Bullrich que desde el ministerio monitorean un total de 5500 tobilleras de presos de todo el país y descartó un ensañamiento de la Justicia contra la expresidenta por decidir colocarle este dispositivo. “Es exactamente igual a cualquier persona que tiene una condena, no hay una discriminación en contra de Cristina Kirchner. Además, es nada más que una manda judicial. La Justicia decide utilizar el sistema en el país para los presos con domiciliaria”, indicó.

Nuevo protocolo para la PFA

Por otra parte, Bullrich defendió el nuevo protocolo para la Policía Federal Argentina (PFA), luego de que el kirchnerismo y la izquierda acusaran que fue diseñado para perseguir opositores. Dijo la ministra que, por el contrario, la intención es ir contra la delincuencia organizada, el terrorismo y “toda forma de delito”.

“La verdad que me tienen cansada con que no saben leer, no leen", se quejó e insistió: “Es increíble que no sepan leer, son diputados nacionales. Y además no saben que desde 1958 convivimos con esa capacidad que tiene la Policía para ser policía”.