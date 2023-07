Tras el traumático cierre de listas, Axel Kicillof y Máximo Kirchner inauguraron la “mesa de campaña” bonaerense

escuchar

En un ejercicio de resiliencia tras el traumático cierre de listas, Unión por la Patria estrenó la “mesa de coordinación de campaña” de la provincia de Buenos Aires. Las nóminas legislativas que diagramó el presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, dejó un bolsón de heridos que incluyó a muchos intendentes del conurbano y también a actores relevantes del kirchnerismo que se quedaron sin los lugares que aspiraban por el armado del fundador de La Cámpora. Varios de los que todavía tienen que metabolizar lo que pasó, no obstante, ahora fueron convocados por su peso territorial para organizar la carrera hacia las PASO de Axel Kicillof, que va por su reelección.

El miércoles tuvo lugar el primer cónclave de la mesa de campaña bonaerense. Allí tuvieron sillas, además de Máximo Kirchner, Kicillof y la vicegobernadora Verónica Magario, los intendentes de la tercera sección electoral Fernando Espinoza (La Matanza), Martín Insaurralde (Lomas de Zamora) y Jorge Ferraresi (Avellaneda); y los referentes de la primera sección electoral, el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis (San Martín) y Gustavo Menéndez (Merlo).

La novena silla es para el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés “Cuervo” Larroque, uno de los integrantes del triángulo de confianza de Cristina Kirchner, que se completa con su hijo y con Eduardo “Wado” De Pedro. Él no será candidato a nada .

En la primera reunión del grupo en La Plata, Kicillof contó sus planes de campaña y comunicó el cronograma de cortes de cinta e inauguraciones que puede hacer hasta la veda de anuncios. También se abordaron lineamientos discursivos y la organización de la militancia en los territorios. “Se llamó a la unidad del trabajo, lo que pasó, pasó”, dijo el colaborador de uno de los convocados a la mesa.

Mañana habría otro cónclave, esta vez con De Pedro, designado jefe de la campaña nacional del espacio. Se espera para las próximas horas la inauguración del búnker nacional de Unión por la Patria, en el microcentro, sobre la calle Bartolomé Mitre.

Andrés Larroque Ricardo Pristupluk

Si Massa buscó dar vuelta la página del cierre de listas al entronizar a De Pedro como su jefe de campaña para poder llegar a las urnas de la mano del kirchnerismo, ahora Máximo Kirchner y Kicillof buscaron contener en el comando provincial a referentes a los que todavía les cuesta digerir digerir el cierre de listas del distrito.

Los convocados

Socio fundador de La Cámpora y principal cuadro de la militancia territorial del kirchnerismo, el sábado del cierre de listas muchos especularon que Larroque tendría una banca asegurada en Diputados, pero su nombre no figuró. Las diferencias de mirada que tiene con Máximo Kirchner volvieron a quedar en evidencia y hoy el ministro bonaerense tiene mejor sintonía con Kicillof, que tiene una relación muy tirante con el presidente del PJ bonaerense.

Larroque fue uno de los adalides del operativo clamor para que Cristina fuera la candidata a presidenta, un plan que se pergeñó desde la llamada “mesa de Ensenada”. Otros de los hombres claves de ese grupo -que funcionó durante meses, hasta que la vice ratificó que no competiría- tampoco fueron beneficiados por las nóminas. El intendente anfitrión, Mario Secco, no obtuvo un lugar expectante en la nómina de la tercera sección electoral y tampoco lo logró su par de Avellaneda, Ferraresi, ahora integrado a la “mesa de campaña”.

Jorge Ferraresi de Avellaneda sale del encuentro con el gobernador Axel Kicillof EVA CABRERA - Télam

Intendente super fiel a la vicepresidenta y actor fundamental del kirchnerismo en los años de la resistencia a Mauricio Macri , Ferraresi no solo no tendrá a alguien de su riñón en la lista de senadores provinciales, como esperaba, sino que esa nómina la encabeza el camporista Emmanuel González Santalla, uno de los delfines de Máximo Kirchner en el conurbano que viene pisando fuerte en Avellaneda. El silencio de Ferraresi habla por sí solo: tras decir que Massa salvó al Gobierno “del helicóptero” no publicó ni un tuit celebrando la fórmula presidencial.

Katopodis es otro de los que estará en la mesa de campaña sin ser candidato. “Funcionario que funciona” -en palabras de Cristina Kirchner- y referente bonaerense sentado en todas las mesas políticas de los últimos cuatro años por lo que representa en San Martín, en algún momento del vertiginoso sábado del cierre de listas le llegó el ofrecimiento para ocupar un casillero en la nómina de diputados nacionales. El ministro de Obras Públicas no quiso.

Cristina Kirchner junto a Alicia Kirchner y Gabriel Katopodis durante la inauguración de un hospital en Río Gallegos Horacio Cordoba - LA NACION

En la mesa de coordinación de campaña también estarán los matanceros Espinoza y Magario. Ambos vivieron horas de nerviosismo aquel sábado 24 de junio, porque había operaciones para instalar a Insaurralde como eventual candidato a vicegobernador. El binomio de Kicillof se anunció cerca de las 22 de ese día, pese a que Magario se había asegurado ser la compañera de fórmula el día previo, con la venia de Cristina. El intendente de La Matanza, por su parte, deberá atravesar una PASO que no deseaba en su comarca, porque fue habilitada la lista de la referente del Movimiento Evita, Patricia Cubría. Ella tendrá como sigiloso promotor a Insaurralde, rival histórico de Espinoza por la correlación de fuerzas en el conurbano.

Kicillof, que aspira a su reelección, tampoco pudo reservarse casilleros en las listas legislativas nacionales y bonaerenses, pese a ser el gobernador del distrito más importante del país. “Axel nunca pidió cargos legislativos, ni un concejal. Él se concentra en el Ejecutivo. Si gana la provincia, su equipo seguirá gestionando. Si pierde, se irá cada uno a su casa”, dijeron cerca del mandatario bonaerense.