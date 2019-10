La gobernadora define por estas horas si avanza por vía administrativa o se presenta ante la Corte como lo hicieron los mandatarios opositores

Luego del fallo de la Corte Suprema que hoy atendió los reclamos de 15 provincias opositoras y frenó dos decretos del presidente Mauricio Macri que comprometían los ingresos coparticipables, la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, que no había accionado ante el máximo tribunal, reclamará a la Nación por la merma de ingresos asociada a los cambios en IVA y Ganancias.

El equipo de la gobernadora analiza por estas horas dos vías a seguir: citar el criterio de la Corte y plantear por vía administrativa el reclamo al Estado nacional, para que cumpla con Buenos Aires del mismo modo en que debe hacerlo con las 15 provincias beneficiadas por el fallo; o presentarse directamente ante la Corte con un amparo y una demanda de inconstitucionalidad de los decretos 561/19 y el 567/19.

La segunda vía podría ejercerse de inmediato, a juzgar por fuentes provinciales que indicaron que el fiscal de Estado provincial, Hernán Gómez, ya había preparado con anticipación un escrito para presentarse ante la Corte. De todos modos, la idea del gobierno bonaerense es habilitar primero la vía administrativa y luego la judicial, si la primera no prospera.

Lo cierto es que el fallo de hoy de la Corte "liberó" políticamente a Vidal para demandar al Estado que encabeza Mauricio Macri sin que eso sea interpretado como un ataque al Presidente.

Por otro lado, y el punto no es menor, al no reclamar en su momento como lo hicieron los 15 gobernadores opositores, Vidal asumió un riesgo que excede a lo estrictamente político: la gobernadora podría ser demandada por no haber velado por el patrimonio provincial.

"Vamos a pedir lo mismo que le den al resto de las provincias y si no [lo conseguimos], lo seguiremos por vía judicial porque es nuestra responsabilidad como gobierno", señalaron, de hecho, desde el entorno de la gobernadora a LA NACIÓN.

En La Plata aún no dieron a conocer un punto clave del reclamo: el monto que Vidal reclamará a Nación por los ingresos afectados: si se toma en cuenta que Entre Ríos exigió mil millones de pesos, la suma podría ser multimillonaria.