Tras la polémica, Nicolás Kreplak aseguró que hasta María Eugenia Vidal y Mauricio Macri compraron geles íntimos y dijo que su gestión redujo los costos de adquisición

En medio de la polémica por la decisión del gobierno bonaerense de comprar geles íntimos por 500 millones de pesos, con fuertes críticas de la oposición hacia la gestión de Axel Kicillof, habló esta mañana el ministro de Salud de la Provincia, Nicolás Kreplak, quien aseguró que estos productos se adquieren desde hace “muchísimos años”, y que hasta María Eugenia Vidal y Mauricio Macri los compraron. También afirmó que esta administración redujo el costo para la obtención de los geles.

En tanto, planteó no saber si las críticas de Juntos por el Cambio vinieron por desinformación, por “intentar generar indignación” o por “preanunciar ajustes” en caso de que ganen las elecciones este 2023.

“Se compra hace muchísimos años, en la ley de VIH el Estado debe proveer para reducir el contagio, este es un elemento indispensable para el uso de preservativo para quienes no tienen lubricación natural, que puede ser por distintos motivos de cada persona. Es importante porque si se utiliza otro tipo de lubricante casero, oleoso, puede romper el preservativo, se perfora, y aumenta el riesgo de contagio y de embarazos no deseados”, explicó en Radio La Red el funcionario que responde a Kicillof.

En ese sentido dijo que los geles íntimos los adquirieron distintas gestiones que pasaron por el gobierno bonaerense, con dirigentes que hoy critican la compra que hizo su cartera. Entre ellos nombró a Vidal y a Macri. “La ciudad de Buenos Aires lo hace y siempre se ha hecho”, acotó.

La imagen de la campaña que cuestionó la oposición Salud PBA

Luego respondió a quienes cuestionaron el costo de la adquisición, 500 millones de pesos. “En verdad reducimos el costo de compra de preservativos”, aseveró Kreplak, quien explicó que antes los geles íntimos se obtenían en conjunto con los preservativos y así se entregaban. Entonces, en esos casos si la persona no los necesitaba, los tiraba. “Eso encarecía la compra del preservativo. Nosotros cambiamos la compra a potes más grades, que los va a retirar la persona que los tiene que utilizar. Así se reduce el despilfarro y es más barato porque los envases son de 100 gramos y no de un gramo. Es mucho más económico”, marcó.

Convencido de que “lo único positivo” de esta polémica fue explicar a la población la importancia de utilizar estos productos cuando “no hay lubricación”, porque puede romperse el preservativo, el funcionario bonaerense apuntó contra los dirigentes opositores que cuestionaron la política del Ministerio de Salud.

“La verdad no sé si es solamente desinformación, fake news, intentar generar espasmo de indignación mintiendo o desconocimiento de las cuestiones públicas”, deslizó el dirigente cercano al gobernador, que añadió de cara a las elecciones próximas: “Quizás no saben o están intentando generar indignación. Otra es que están preanunciando ajustes. Cuando asumimos no había preservativos, habían dejado de comprar. Puede ser que tenga que ver con la caída del gasto en salud”.

Bajo esa misma postura ayer el ministro había hecho un hilo de Twitter para responder los dardos cambiemitas, desde donde cuestionaron “las prioridades del kirchnerismo” y consideraron “una locura” la campaña sanitaria bonaerense.

