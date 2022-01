Tras la polémica, ordenan a Soledad Acuña informar sobre abandono escolar durante la pandemia

En medio de la polémica por sus declaraciones respecto de los chicos que dejaron la escuela durante la pandemia, la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, fue intimada en un plazo de 10 días hábiles a brindar información sobre la tasa de abandono escolar y el impacto de la crisis sanitaria en el sistema educativo.

El Órgano Garante del Derecho de Acceso a la Información de la ciudad intimó a la titular de la cartera educativa, luego de una presentación de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). El organismo resolvió un reclamo interpuesto por la ONG, por la “insuficiente e incompleta” respuesta del Ministerio de Educación de la ciudad ante un pedido de información sobre las estadísticas porteñas.

La decisión tuvo lugar este 19 de enero, el mismo día en que Acuña quedó bajo fuego por haber afirmado que había chicos “perdidos en los pasillos de una villa” y que “ya era tarde” para salir a buscar a los que se habían alejado del sistema. La controversia le valió fuertes críticas de sectores sindicales y de dirigentes kirchneristas.

Soledad Acuña respondió a las críticas en LN+ Captura de video

En relación al pedido de información pública, ACIJ había solicitado el 22 de octubre datos sobre los efectos de la pandemia en el sistema educativo, como matrícula inicial y final, porcentaje de alumnos y alumnas salidas sin pase a otro establecimiento, tasa de abandono interanual, tasa de promoción efectiva e índice de vulnerabilidad educativa, durante 2020 y 2021.

Asimismo, la organización comunicó que se había pedido la información desagregada por nivel educativo, año de estudio, distrito escolar y sector de gestión. Y, específicamente, detalles de la implementación del “Programa Acompañar: Puentes de Igualdad”, del orden nacional, destinado a recuperar a niños, niñas y adolescentes que se desvincularon de las escuelas.

El Órgano Garante consideró que el Ministerio de Educación de la ciudad “no había entregado debidamente la información requerida respecto de 6 de los 7 puntos solicitados”. De esa forma, en los términos de la ley 104, de acceso a la información pública, emplazó a la cartera a entregar los datos en 10 días hábiles, cuyo plazo vence el 3 de febrero.

Tras la polémica por sus dichos, Acuña había señaló, en diálogo con LN+, que su intención era cuestionar la falta de datos oficiales a nivel nacional. Al mismo tiempo, había destacado los números de la ciudad. Dijo que se había logrado una tasa de revinculación del 98% y rescató que en el gobierno porteño se había determinado que fueron 6500 los chicos que dejaron la escuela.

“Puse en evidencia que no habían datos oficiales en materia nacional y que hay mucho por hacer. Y que si no reconocemos la verdad, primero diciendo los números, reconociendo con evidencia qué es lo que falta, no vamos a tomar cartas en el asunto”, había afirmado.

Resolución

El organismo tuvo en cuenta el descargo que realizó la cartera educativa el 18 de enero, sin embargo, adujo que esa información es insuficiente. “Si bien los sujetos obligados respondieron al traslado realizado, la consulta planteada sigue sin haber sido debidamente abordada”, manifestaron.

Sobre el punto 2, es decir, los datos de matrícula del año 2021, el Órgano Garante observó que el área conducida por Acuña informó “que cuentan con datos provisorios y que los datos definitivos estarán disponibles a partir del día 30 de abril de 2022″.

Además, llamó la atención que en cuanto a los puntos 3, 4 y 5 de la solicitud, “no se hallan publicados los datos correspondientes al ciclo lectivo 2020″. Se trata del porcentaje de alumnos y alumnas salidas sin pase durante el ciclo lectivo 2020, tasa de abandono interanual correspondiente a los períodos 2018-2019 y 2019-2020, y la tasa de promoción efectiva correspondiente al ciclo lectivo 2020.

En relación al Índice de Vulnerabilidad Educativa (punto 6) los sujetos obligados no refirieron a dicho índice en la respuesta original ni en el descargo, por lo que no ha sido aclarado si cuentan con el dato solicitado o no”, sostuvo el organismo y aclaró que, en el caso de que “el índice haya sido producido o esté siendo producido, los sujetos obligados deben entregarlo”.

Por último, sobre el punto 7 se informó cómo se utilizaron los fondos nacionales del Programa Acompañar: Puentes de Igualdad” “pero no se mencionó la situación respecto de otras fuentes de financiamiento del programa ni sus montos”.

ACIJ rescató la decisión. “Si bien se trata de datos que debieran estar disponibles en el Anuario Estadístico del Sistema Educativo de la Ciudad, a la fecha no han sido publicados ni puestos a disposición resultados provisorios”, afirmaron a través de un comunicado.

La organización consideró que la situación de niñas, niños y adolescentes que abandonaron las escuelas o están en riesgo de hacerlo, “sigue siendo muy preocupante”. En ese sentido, recalcó que la publicación de datos de estadística educativa “es fundamental para el monitoreo del accionar del Estado por parte de la sociedad civil y la exigencia de adopción de medidas oportunas que resguarden el derecho a la educación”.

ACIJ indicó que también se solicitaron datos sobre indicadores educativos relacionados al abandono escolar durante el período de pandemia al Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires y la provincia de Salta. “Ninguno de estos distritos ha provisto hasta la fecha los datos solicitados, por lo que se encuentran en proceso de reclamo los mecanismos existentes en cada jurisdicción”, afirmaron en el organismo.