Tras la polémica por su voto sobre Discapacidad, Luis Juez respaldó el veto de Milei al reparto de los ATN

Tras la polémica que generó su rechazo al veto a la ley de Emergencia en Discapacidad, el senador de Pro Luis Juez apoyó la impugnación presidencial a la ley de distribución automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Junto a su par cordobesa Carmen Álvarez Rivero fueron los únicos dos legisladores de la bancada amarilla que votaron este jueves en la Cámara alta a favor del Gobierno, si bien no alcanzó para evitarle al oficialismo un nuevo traspié legislativo.

“Voté con el Gobierno por una cuestión de coherencia, porque soy de los que sostiene que vos a un Gobierno no lo podés desfinanciar modificando los mecanismos de reparto del sistema impositivo, si los ATN los reparte la Nación no podés ignorar y decir ahora los hacemos las provincias”, justificó Juez en diálogo con LN+.

“Pero acá hay una impericia monstruosa en juntar la cabeza de 25 gobernadores”, advirtió el senador de Pro, en alusión a las recientes derrotas legislativas que viene sumando el oficialismo, entre ellas la de esta tarde en el Senado donde la oposición logró superar ampliamente los dos tercios necesarios para rechazar el veto a la ley de reparto de los ATN. Así quedó plasmado en el tablero del Senado, que marcó 59 votos a favor, nueve en contra y tres abstenciones.

Revés para el Gobierno: rechazaron el veto a la ley de ATN; el análisis de Luis Juez

Pese a su respaldo, el senador de Pro aseguró que el Gobierno “ha tenido una cantidad de errores descomunales” en su manejo político con el Congreso y los gobernadores.

“Si vos vas a hacer una autocrítica, tenés que tener una profunda capacidad para ver en qué te equivocaste porque si vas a culpar al rival más vale no la hagas”, apuntó Juez al referirse a la postura que tomó el Gobierno tras la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires.

Y retomando la cuestión de los ATN señaló: “Acá ha habido mucha miopía política, los gobernadores te arman una cama y te dicen a partir de ahora queremos coparticipar los impuestos. Por supuesto que hay una maniobra jodida y complicada, pero también es cierto que no te juntaste con ninguno de ellos o por lo menos con los que te venían acompañando con sus senadores. ¿A quién le van a echar la culpa en esto? Hay que ser prudente".

Aunque el senador de Pro es un aliado de la Casa Rosada y se ha manifestado en varias oportunidades en contra de iniciativas que afectaran al equilibrio fiscal, Juez se transformó en el blanco de críticas de la tropa digital de libertarios que responde a Santiago Caputo por rechazar en el Senado el veto del Ejecutivo a la ley de emergencia en discapacidad.

A raíz de ello, el militante libertario Daniel Parisini, más conocido como “El Gordo Dan”, atacó a Juez por medio de un posteo en X, en el que hizo un repudiable comentario sobre él y Milagros, la hija del legislador cordobés, quien tiene parálisis cerebral.

Si bien la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se comunicaron en su momento con él y repudiaron las declaraciones, Juez lamentó que ni el Presidente o su entorno intervinieran directamente en la cuestión.

“No es el trato para un amigo y para un aliado. Se resuelve con mecanismo muy racional, levantás un teléfono y decís:´¿A quién le estás pegando, ese tipo nos viene acompañando?’″, planteó Juez. “¿Alguien podía creer que porque yo como dos milanesas con el Presidente podía votar en contra de la discapacidad?“, cuestionó Juez al aludir una vez más a la postura que adoptó en el Senado días atrás pese al vínculo de amistad que mantiene con el mandatario. Y al respecto concluyó: “Quiero ser tu amigo, no tu ciervo. Te quiero ayudar desde la experiencia, no desde la subordinación. No soy un soldado tuyo”.