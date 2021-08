Tras las declaraciones de Alberto Fernández, la polémica por la docente kirchnerista se metió en la campaña

A poco más de dos semanas para las primarias legislativas, los precandidatos de todos los bloques intentan capturar votos en medio de una campaña que parece estar más marcada por las polémicas que por las propuestas. De hecho hoy, a días del revuelo causado por la viralización de varios videos en los que una docente increpa a un alumno por cuestionar al kirchnerismo, tanto desde el oficialismo como desde la oposición se refirieron al caso y criticaron lo sucedido.

Quien primero habló fue la precandidata a diputada del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz, que a diferencia del presidente Alberto Fernández (que calificó el episodio de “formidable”) reprobó el accionar de la profesora y enfatizó: “Por algo está apartada de su cargo”. De esta forma, manifestó una postura más cercana a la del ministro de Educación, Nicolás Trotta, que también condenó el hecho y lo tildó de “injustificable”.

“Ha quedado de manifiesto que pedagógicamente la docente no actuó en función de su formación, porque cuando uno es docente tiene que tener una formación pedagógica, que es la estructura para poder enseñar”, sostuvo Tolosa Paz en diálogo con Radio Mitre y agregó: “Creo que en este caso se mezcla el contenido con la forma, y es ahí donde se arma el debate”.

Más tarde, aludió a los dichos de Fernández, según el cual “lo más importante que un profesor tiene que hacer es sembrarles dudas a los alumnos”, dado que esto “abre la cabeza e invita a pensar”. Al respecto, consideró: “Me parece que siempre sembrar la duda es correcto, como dijo el Presidente; ahora, por algo está apartada de su cargo: porque claramente la cuestión pedagógica no fue cuidada y no fue llevada adelante por la docente. Por algo el Ministerio de Educación ha tomado la decisión que ha tomado”.

Por último, al ser consultada por el periodista Marcelo Bonelli acerca del “impacto que algunas de las últimas decisiones del Presidente” podría tener sobre la intención de voto de sus simpatizantes, evaluó: “No es personal, es un frente el que va a elecciones el 12 de septiembre, y estoy convencida de que va a haber una reafirmación del rumbo”.

La postura de Santilli

El precandidato a diputado bonaerense por Juntos, Diego Santilli, también se refirió a lo ocurrido con la docente, identificada como Laura Radetich, y afirmó: “Me parece grave y fuerte lo que pasó. No podemos avalar el adoctrinamiento, el maltrato ni los gritos”.

A continuación, destacó que el rol de quienes educan implica “enseñar en paz, con armonía, con mucha vocación porque cuando uno abraza la vocación de ser docente tiene que ver con el amor, con el cariño, con ver crecer a los chicos, con dar lo máximo para que aprendan y puedan tener un futuro mejor”.

Por eso lamentó la eufórica defensa de la vicepresidenta Cristina Kirchner que hizo Raditech en medio de la clase, frente a alumnos adolescentes, cuando también culpó al expresidente Mauricio Macri por todos los problemas económicos que enfrenta la Argentina y dijo: “Ese tipo de situaciones que vivimos el otro día son lamentables”.

Además Santilli criticó la reacción del Presidente, quien defendió el discurso de la profesora, y añadió: “Que la autoridad presidencial salga a decir que es una manera de abrir la cabeza para debatir está mal. Es el sentido opuesto, espero que haya racionalidad, sentido común. Acá hay que enojarse con los problemas de la gente. La sociedad esta harta de ver dirigentes a los gritos en los canales y agrediéndose”.

Los dichos de Fernández y el cortocircuito con Trotta

Ayer, durante una entrevista radial, Fernández planteó una mirada distinta a la de Tolosa Paz en relación con lo ocurrido y en ningún momento hizo alusión a las interrupciones, los gritos y los insultos proferidos por la docente al dirigirse al alumno.

“Escuchaba un enorme cuestionamiento a una maestra que se tensa en un debate con un alumno. Yo soy profesor de la Universidad de Buenos Aires hace 37 años y siempre he dicho que lo más importante que un profesor tiene que hacer es sembrarles dudas a los alumnos”, señaló el jefe de Estado en Radio 10 y agregó: “Si esa maestra que discutió tan acaloradamente le puso 1 al alumno como consecuencia de la discusión, es reprochable. Pero que haya tenido ese debate es formidable, porque abre la cabeza e invita a pensar”.

Seguidamente, sostuvo que “es evidente que el chico tiene una idea formada que es resultado de escuchar cosas dichas, como que el peronismo gobernó los últimos 70 años, y lo repite y ella se exalta porque sabe cómo es la verdad”.

La posición de Fernández se ubicó en las antípodas de lo que apenas horas antes había planteado el ministro de Educación, Nicolás Trotta, que calificó la actitud de la docente de “injustificable”.

“Nosotros no avalamos bajo ningún punto de vista ninguna instancia de trabajo dentro del aula con esas características: ni lo que planteó la docente, ni la forma de vincularse o dirigirse a los estudiantes”, enfatizó el funcionario el jueves al término de la reunión del Consejo Federal de Educación (CFE). Además, confirmó la suspensión preventiva de la profesora y la apertura de un “proceso sumario”.

Más tarde, Trotta volvió a referirse al tema en televisión, acaso con mayor dureza. “Es injustificable ese accionar de la maestra, el tono con el que se comunica con sus estudiantes y la posición que asume”, lanzó en diálogo con A24 y completó: “El nivel de agresividad para con los alumnos no está bueno. El docente no está para imponer su posición sino para fomentar el debate con mirada plural y democrática para que los chicos puedan construir su propio pensamiento, no por imposición por parte del docente”.

