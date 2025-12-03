Tras su adhesión a Provincias Unidas, Pro evalúa expulsar a Gisela Scaglia e intervenir el partido en Santa Fe

El bloque Pro en la Cámara baja continúa perdiendo integrantes. Ya no es solo La Libertad Avanza quien le impone un desafío, sino también Provincias Unidas, la bancada que −según indicaron en la coalición a LA NACION− conducirá la vicegobernadora de Santa Fe, Gisela Scaglia. Su decisión de integrar el bloque federal, pese a ser la presidente del partido amarillo en su provincia, había generado malestar entre los dirigentes macristas que, ahora, podrían impulsar su expulsión.

“Vamos a insistir en que se proceda del mismo modo que con Oscar Agost Carreño en Córdoba: intervención y expulsión del partido por jugar en contra de los intereses de Pro”, aseguraron en el entorno de Cristian Ritondo, presidente del bloque Pro en Diputados, a LA NACION.

Esa decisión terminó mal en Córdoba, donde la Justicia electoral frenó ya tres veces la intervención dispuesta desde Buenos Aires y le dio la razón a Agost Carreño, al que repuso en la presidencia de Pro en igual cantidad de oportunidades.

Scaglia había confirmado su adhesión al bloque de los gobernadores en la última reunión de la Mesa Nacional de Pro que encabezó el expresidente Mauricio Macri. La decisión había generado malestar entre los presentes, entre ellos el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, y el exministro de Transporte Guillermo Dietrich. Según confirmó una fuente que participó del encuentro, este último le habría pedido al partido que no pasara por alto el accionar de la santafesina.

Era una advertencia que tomó un nuevo impulso luego de que se conociera que la diputada electa se encaminaba a ser la presidenta de la bancada de Provincias Unidas a instancias del gobernador Maximiliano Pullaro. Tras la sangría del partido amarillo y −de acuerdo a las estimaciones que hacen en el entorno de los gobernadores− su bloque podría terminar siendo incluso más numeroso que Pro y contaría con mayor músculo para mediar entre La Libertad Avanza y Fuerza Patria.

El gobernador Maximiliano Pullaro junto a la primera candidata de Provincias Unidas para la Cámara baja y vicegobernadora Gisela Scaglia Prensa Maximiliano Pullaro

En este contexto, un sector cercano a Ritondo evalúa, por estas horas, avanzar con la intervención de Pro en Santa Fe, donde Scaglia ejerce como titular del espacio. También tienen previsto impulsar su expulsión del partido, una decisión que −advierten− contaría con el visto bueno del expresidente Macri.

No es la primera vez que el partido amarillo toma una decisión de este tipo. Ya había resulto avanzar en esta misma dirección cuando el cordobés Agost Carreño pasó a las filas de Encuentro Federal, la bancada liderada por Miguel Ángel Pichetto y en la que confluían socialistas, peronistas disidentes y exmiembros de Juntos por el Cambio. Algunos integrantes de ese bloque se reorganizarán, a partir del 10 de diciembre, bajo el paraguas de Provincias Unidas.

La salida de Agost Carreño motivó una seguidilla de intervenciones en la pata cordobesa del partido amarillo. La última -el tercer intento por desplazarlo de la conducción partidaria- se acordó durante la cumbre de la Mesa Nacional de Pro, el mismo día que Scaglia adelantaba su escisión en el recinto. En esa ocasión, se votó para echar al diputado del encuentro y se designó a Soher El Sukaria como interventora del espacio.

Son acciones que, sin embargo, aún no han tenido éxito. Según informó Agost Carreño en sus redes sociales, la semana pasada, la Justicia falló a su favor y dejó sin efecto las intervenciones. “La semana pasada, la jueza federal con competencia electoral en CABA dejó sin efecto la intervención de Pro Córdoba dispuesta en julio. Y hoy, además, dictó una nueva medida cautelar para que el suscripto y las autoridades legítimamente electas continuemos a cargo del partido frente al intento de una nueva intervención dictada en noviembre”, detalló.

INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA LOS AFILIADOS DEL PRO CÓRDOBA



La semana pasada, la Jueza Federal con competencia electoral en CABA dejó sin efecto la intervención del PRO Córdoba dispuesta en julio. Y hoy, además, dictó una nueva medida cautelar para que el suscripto y las… pic.twitter.com/6nIlwZy38r — Oscar Agost Carreño (@oagost) December 1, 2025

Carreño, además, fue candidato por Pro en las últimas elecciones, pero no pudo renovar su banca. Quien sí lo logró fue la bullrichista Laura Rodríguez Machado, que se postuló por La Libertad Avanza e integra ese bloque. Pro no la expulsó.

A pesar de los sucesivos reveses judiciales, en Pro prevén recurrir al mismo recurso en Santa Fe para apartar a Scaglia de la conducción. No dejan de reconocer, de todos modos, que se trata de un proceso que “lleva mucho tiempo”. “Por más que la voluntad esté, no es que mañana va a estar intervenido el partido”, señalaron a LA NACION.

Es la herramienta con la que cuenta hoy el espacio para prevenir nuevas salidas. En el partido rechazan la propuesta de Silvia Lospennato −que ya confirmó que dejará la Cámara baja para asumir en la Legislatura porteña− de promover una ley que impida los cambios de bloque hasta concluido un mandato.

“Los cepos nunca funcionan: ni en la economía, ni en los partidos. La identidad no se protege encerrando, sino creciendo. Ojalá Pro vuelva a ser un espacio que atraiga talento y nuevas ideas”, sostuvo la diputada Daiana Fernández Molero en X (exTwitter). Es una posición que, según señalaron en el entorno de Ritondo, comparten varios integrantes del bloque.

Los cepos nunca funcionan: ni en la economía, ni en los partidos. La identidad no se protege encerrando, sino creciendo. Ojalá el PRO vuelva a ser un espacio que atraiga talento y nuevas ideas. — Daiana Fernandez Molero (@daianamol) December 1, 2025

Aunque todavía calibran cómo actuar ante los recientes pases, en la bancada amarilla buscan quitarle dramatismo a la sangría que tuvo lugar en las últimas semanas, en especial a instancias de la exministra de Seguridad Patricia Bullrich. “Los diputados que están en el bloque de Pro están porque quieren. Los que se fueron lo hicieron porque están flojos de convicciones”, afirmó una fuente parlamentaria. “Los diputados que se fueron no lo hicieron porque Pro no los represente, sino porque desde el oficialismo tienen los recursos para comprarlos y ellos pocas convicciones”.