Tras su condena, Milagro Sala llamó a rebelarse y no hacer caso a un pedido de Cristina Kirchner: “Tenemos que ser desobedientes”

La dirigente social jujeña, Milagro Sala, sostuvo hoy que se “esperaba” el fallo de la Corte Suprema de Justicia que dejó firme su condena a 13 años de cárcel por la causa “Pibes Villeros”, y aseguró que “solo muerta” la van a “callar”.

“Cuando escuché que la Corte Suprema dejaba firme mi condena, pensé: ‘Es lo que tenía que pasar’, ya me lo esperaba. Nosotros no armamos pelotones de desocupados, sino que creamos consciencia”, dijo Sala en declaraciones para AM750 y El Destape Radio, y agregó: “Por más que me digan que soy una negra coya engreída. Muerta me van a callar”.

Asimismo, se refirió a una frase que pronunció la vicepresidenta Cristina Kirchner horas antes de ser ella condenada por la Causa Vialidad, en la que fue investigada por defraudación al Estado y recibió seis años de cárcel, y dijo que no hay que prestarle atención. “Cristina salió a decir dos o tres días antes de su condena que no hay que salir a la calle y en algún momento tenemos que ser desobediente y rebeldes. Y cuando digo esto creo que los libros lo dicen, cuando Perón y Evita decían eso el pueblo salía el doble. Y no hay que hacerlo por Cristina o por Milagro, hay que defender la democracia”.

En cuanto a su condena, Sala volvió a criticar con dureza a la Justicia argentina e insistió en que es una aliada de la derecha. “La Corte Suprema tenía la oportunidad de demostrar y cerrarnos la boca a todos los militantes que decimos que tiene colores políticos. No la supo aprovechar, después de lo que pasó con Cristina (el intento de magnicidio), después de Lago Escondido (el viaje al Sur que compartieron jueces federales, un ministro porteño, un fiscal y directivos del grupo Clarín), ahora con mi condena, está demostrando que responde a los sectores de la derecha”, remarcó.

Sus reproches no cerraron ahí. La militante afirmó luego “que la Justicia tendría que ser independiente” y hasta esbozó su plan para que, a su entender, lo sea. “Tendríamos que elegir por voto directo. Que [los jueces] vayan a la villa, ellos no conocen lo que es el barro, no conocen la pobreza, nunca comieron un pedazo de puchero en la villa y tienen sueldos extravagantes”.

“Este un mensaje disciplinatorio para que nadie se atreva a pararse a la derecha, para que estén con la cabeza agachada, pero los que somos militantes tenemos que seguir pecheando y resistiendo”, añadió en su defensa.

“Por más que me blanquee la piel”

En las entrevistas radiales, Sala también se refirió a sus orígenes y acusó a la oposición y a la Justicia de perseguirla debido a ello. Al respecto, dijo: “Por más que deje de decir malas palabras, que me blanquee la piel, me ponga tacos altos, igual me van a seguir llevando por delante porque para ellos está mal dignificar, construir viviendas, escuelas, dignificar a nuestros compañeros porque eso es formar conciencia”. Y además se defendió de las acusaciones: “Nosotros en la Tupac Amaru no armamos pelotones de desocupados. Nuestras obras no son versos, nuestras obras se miran y se tocan”.

Luego, la dirigente social recordó una anécdota con el exjuez Raúl Eugenio Zaffaroni. Se refirió a un día en que la fue a visitar a la cárcel y entonces relató: “Una vuelta vino a verme zafa y de tristeza yo lloraba porque no entendía por qué estaba ahí, en prisión, y Raúl me dice de caminar y me abrazó, me miró y me dijo: ‘¿Sabés por qué estás acá? Porque hiciste. Si no hubieras hecho nada, te hubiesen perdonado todo. Vos demostraste que los negros pueden discutirle al poder’”. “Raúl tenía razón”, declaró.

Sala, contra Morales

Sobre el gobernador jujeño Gerardo Morales, radical y parte de Juntos por el Cambio, Sala dijo que “no respeta ni siquiera a sus socios y amigos, traiciona a todos. Es él, su familia y nadie más”.

“Mirá si no tendrá odio Gerardo Morales, que ayer mandó un proyecto para expropiar cosas de las Túpac”, señaló e inmediatamente después remarcó que la organización social Tupac Amaru “es mucho más” que ella y que “se rebelaron contra quienes siempre pisaban la cabeza”.

Por otra parte, Sala hizo referencia a la condena a 6 años de prisión e inhabilitación para ocupar cargos públicos contra la vicepresidenta Cristina Fernández en la causa Vialidad. “Cuando escuché el fallo contra Cristina Kirchner sentí bronca. Más bronca que la que sentí ayer”, dijo la dirigente.

Y fue entonces que cuestionó la falta de movilización en defensa de la vicepresidenta: “Decían que no había que movilizar. Otros que había que movilizar. Nunca nos olvidemos cuando Perón y Evita pedían no movilizar y el pueblo pasó por arriba de las órdenes. Acá había que salir a la calle, a defender a Cristina y los 12 años de kirchnerismo que nos entregó progreso y los mismos derechos”.

Ayer, la Corte Suprema dejó firme la condena a 13 años de cárcel impuesta a Milagro Sala en la causa “Pibes Villeros”, en la que se la acusó de “asociación ilícita” y “defraudación al Estado”. Durante las entrevistas sin embargo la líder social insistió: “Voy a seguir gritando. Por más que me digan que soy una negra coya engreída, muerta me van a callar”.

