Milagro Sala justificó sus viajes al extranjero y reveló que tiene problemas económicos: “Estoy jodida de plata”

En el ojo de la tormenta otra vez por acusaciones de lavado de activos, viajes al exterior con los que habría intentado fugar dinero y violencia, la dirigente de la Tupac Amaru, Milagro Sala -que está con prisión domiciliaria-, volvió a desmentir esas versiones vertidas ahora por dos arrepentidos: un exchofer y Mirtha Guerrero, más conocida como Shakira, que se presentó como la antes “mano derecha” de la referente. Esta mañana Sala admitió, en principio, que en reiteradas oportunidades hizo tours internacionales y dio un detalle pormenorizado de esos vuelos, pero aseveró que simplemente fue “a dar charlas” y descartó tener fondos en el exterior. “Estoy jodida de plata”, reveló, entre sus usuales duras denuncias contra el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, a quien acusa como ideólogo de su situación judicial.

Shakira antes había dicho que Sala tenía 27 propiedades y un hotel en Buenos Aires. “Dice que tengo departamentos, hoteles. Me gustaría que comience a demostrar dónde los tengo, la verdad que estoy tan jodida de plata que me gustaría saber dónde los tengo”, afirmó en Radio 10 la dirigente de la Tupac Amaru, quien volvió a tildar a Guerrero como una “víctima de Morales”. Dijo además que habla “con un libreto” y negó conocerla desde hace 26 años.

Segura de estar “con la conciencia tranquila” y con la intención de hablar “a calzón quitado” por no tener “nada que ocultar”, la referente social admitió que varias veces fue al exterior. Según Shakira, esos viajes se hacían para sacar plata del país sin dar explicaciones, pero a eso lo negó. “En la mayoría de los lugares siempre iba a dar charlas y me pagaban el pasaje, no pueden decir que me pasé viajado el mundo gastando plata de la organización”, se quejó Sala, que acotó: “Dijeron que tengo cuentas offshore, me gustaría que las muestren”.

Los viajes de Sala, uno a uno, según su versión

Entonces, comenzó con un detalle pormenorizado de todas sus salidas del país. Justificó, para empezar, que su marido siempre estuvo “bastante bien económicamente” y que solían ir de vacaciones a Uruguay, donde él tiene familia en Punta del Este. Dijo también que fue a Bolivia seis veces; a Brasil, dos; a Venezuela, dos, para dar una charla y cuando falleció el expresidente Hugo Chávez; a Perú, en dos oportunidades, a dar charlas; a Chile otras dos; a Italia una vez para una conferencia en una universidad; al Vaticano, dos veces, en la segunda invitada por el Papa después de que “Morales, y el grupo de delincuentes que tiene, mandaran a quemar” la tumba de su padre; a China, una vez, por un “problema de salud grave” de su hijo; y a Cuba, cuando llevaron el cuerpo del “Che” Guevara.

“Cuando te invitan, te pagan los pasajes, los hoteles; no es que sacás de tu bolsillo”, aseguró, a la vez que indicó que todos estos recorridos los hizo entre 2007-2008 hasta 2014-2015.

En tanto, negó haber llegado a otros tres destinos. “Dicen que tuve un viaje a Estados Unidos. Siendo quien soy, ¿vos te creés que Estados Unidos me va a dar un bisa para que pueda entrar?”, se preguntó. “A España no fui, únicamente que hubiésemos hecho un tránsito para el Vaticano. Tengo familia en España, primos de parte de mi padre, podría haber ido, pero nunca fui a España”, agregó y siguió: “Dicen Qatar. Vino la mano así: cuando voy a China, uno hace tránsito en Qatar y te quedás tres horas, hacés tiempo en el barcito hasta el trasbordo a otro avión. No paré en los hoteles de Qatar, no conozco el país”.

En esa línea, insistió con que “no pueden decir que Milagro Sala está enriquecida” y adjudicó todas estas declaraciones en su contra a parte de un plan de Morales contra ella. “Quiere cruzar a Milagro Sala para instalarse a nivel nacional para la campaña presidencial”, aseguró sobre el gobernador radical.

“Ni que fuese la peste del Covid, nadie me puede venir a visitar y a hablar conmigo porque ya les ponen una causa, los imputan, van a apretarlos a las casas”, se quejó. Aseveró, incluso, que varias propiedades que le adjudican a ella son en realidad de compañeros suyos y cuestionó: ”Están involucrándolos en las 17 causas que tengo, a algunos no los conozco y están presos”.

La supuesta primera conversación con Néstor Kirchner: “Con la plata que queda ustedes vean qué van a hacer”

Por otra parte, la dirigente social habló sobre la primera reunión que tuvieron con el expresidente fallecido Néstor Kirchner, cuando comenzaba a delinearse el poder de la Tupac Amaru. “Néstor nos preguntaba qué necesitábamos. Decíamos: ‘No tenemos planes, nada’. Uno de los compañeros le dice: ‘Si usted quiere, nos da planes’. Él nos dijo que no. ‘Les voy a dar trabajo a ustedes, hagamos una cosa: tenemos armadas cooperativas y los compañeros trabajan en la construcción, construyen sus propia casas y de ahí les pagan el sueldo”, comenzó.

Entonces, contó: “[Eso] para que no pidamos planes. Le dijimos que sí, que queríamos trabajar. Y ahí dice: ‘Ustedes administran y la plata que queda ustedes vean qué van a hacer’”.

Como este último tramo de su relato causó sorpresa, Sala intentó explicar que sobró “muchísima plata” de la fabricación de las viviendas que tenían asignadas -que, según dijo, llegaba a través de la provincia y de los municipios a las cooperativas- y entonces indicó cómo hacían en teoría con ese sobrante. Aclaró antes que nadie de su familia “ha tenido” esas cooperativas de construcción.

“En asamblea, los compañeros decían: ‘Esta plata queda’. Los mismos compañeros decían: ‘Necesitamos un centro de salud’”, planteó y bajo esa línea también dijo: “Hemos demostrado que quedó muchísima plata. Esa plata no se la guardó Milagro Sala: construíamos centros de salud, piletas, parques acuáticos, edificios de las fábricas... Hemos laburado mucho. Vinieron muchísimas mamás con nenes con discapacidad. Nuestras obras se miran y se tocan”.

Con respecto a su situación, Sala planteó que desea “quedar limpia” y no pidió ser indultada. “Quiero que la Justicia me juzgue y vea bien los expedientes. No quiero que me hagan un favor, quiero que revisen el expediente de punta a punta, eso pido: una justicia justa que responda al pueblo y no que haga favores a los sectores políticos. No quiero que se pegue un tiro Morales, quiero que vaya a la cárcel y que pague todo el mal que ha hecho a los jujeños”, aseguró.

Noticia en desarrollo