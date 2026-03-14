Tras su reunión con el líder de Vox, Javier Milei habla en un evento de la ultraderecha en Madrid

Con motivo de su viaje a España, el presidente Javier Milei participa esta tarde del Madrid Economic Forum, un encuentro privado ultraliberal que reúne a economistas, emprendedores, traders y expertos en criptomonedas. El mandatario estará a cargo de cerrar el foro y, sobre el escenario, le entregarán el premio Ludwig von Mises, inspirado en uno de los padres de la Escuela Austríaca de Economía.

Al ritmo de Panic Show, el tema de La Renga con el que el Presidente suele hacer sus ingresos al escenario, Milei fue recibido por unas 10.000 personas que se congregaron en el Palacio de Vistalegre, en Madrid, para escucharlo. Acompañó su entrada, bajo el grito de ¡Viva la Libertad Carajo!, frase devenida en marca registrada del Gobierno, mientras parte del público insultada al presidente Pedro Sánchez.

Así, el mandatario comenzó su discurso con una chicana dirigida a Sánchez. “Me parece que por las coimas, no lo quieren mucho”, ironizó Milei.

El evento comenzó por la mañana con una exposición sobre “Constitución libertaria” y después habrá un debate sobre “La Argentina de Milei” que contará con la presencia del economista Juan Ramón Rallo, amigo del Presidente.

Milei llegó ayer a España después de varios viajes al exterior en los últimos días entre Estados Unidos y Chile. Con una comitiva acotada después de la polémica por el viaje de la esposa de Manuel Adorni a Nueva York, el Presidente no se movió del hotel desde que aterrizó en la capital española. Se puso el mameluco de YPF y recibió esta mañana a Santiago Abascal, líder de Vox, el partido de la ultraderecha, que interrumpió su campaña electoral en Castilla y León para reunirse durante una hora con su amigo.

El presidente Javier Milei mantuvo un encuentro con el diputado y presidente de VOX, Santiago Abascal, en Madrid presidencia

Después llegó al hotel el economista Jesús Huerta de Soto, un referente de la Escuela Austríaca, que es considerado un maestro por Milei. La charla sobre anarcocapitalismo se extendió durante casi tres horas, pudo reconstruir LA NACION. Y después llegó al hotel Hyatt Regency Hesperia el empresario argentino Martín Varsavsky, residente en la capital española y ferviente oficialista desde las redes sociales.

España se convirtió en la tribuna favorita para Milei, que visitó al país por quinta vez desde que asumió. El libertario, enemistado con Pedro Sánchez, evitó otra vez que fuera una visita de Estado; no hubo contactos con el gobierno local ni con la realeza española. Tampoco estuvo cerca del establishment español, porque el público del Madrid Economic Forum son emprendedores, traders y expertos en criptomonedas.

El influencer de ultraderecha Vito Quiles, uno de los ponentes del evento, aseguró que las entradas se dispararon desde que Milei confirmó su presencia. “Tenían vendidas 5000 entradas, pero cuando se anunció que venía Milei se llegó a 9000 entradas”, dijo en declaraciones radiales. Las entradas más económicas cotizaban 50 euros y las más caras trepaban hasta los 2500 euros, con acceso a las zonas VIP que frecuentaban los speakers del evento.

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