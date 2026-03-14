Adorni, sobre el viaje de su esposa en el avión presidencial: “No creo que me vuelva a acompañar”

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se refirió este sábado a la polémica por el viaje de su esposa en el avión presidencial durante la Argentina Week y aseguró que la situación no volvería a repetirse. “No creo que me vuelva a acompañar”, afirmó el funcionario en una entrevista publicada hoy al ser consultado sobre la posibilidad de que Bettina Angeletti vuelva a participar de una gira oficial.

En la entrevista con la edición argentina de Forbes, Adorni también admitió que tomaría una decisión distinta si pudiera volver el tiempo atrás. “Si uno puede volver atrás, evidentemente no”, sostuvo al referirse a la controversia que se generó por la presencia de Angeletti en la comitiva que viajó a Nueva York para participar del encuentro de promoción de inversiones Argentina Week.

La charla se realizó en la sede del consulado argentino en Manhattan, pocas horas antes de que el funcionario regresara al país en un vuelo de línea junto a su esposa. Allí, el jefe de Gabinete calificó la situación como “el momento más difícil de una vida política” que nunca imaginó y defendió que la presencia de su pareja no implicó gastos para el Estado.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su esposa, Bettina Angeletti, durante la visita a la tumba del rebe de Lubavitch, en Nueva York

En ese marco, insistió en que su pareja había sido invitada por Presidencia y sostuvo que su viaje “no implicó ningún costo para el Estado”. Además, atribuyó las críticas a lo que describió como “ataques” y “operaciones” en su contra en un contexto de fuerte polarización política.

La controversia por el viaje se desató luego de que se difundiera una fotografía en la que se veía a Angeletti junto a la comitiva presidencial durante una visita a la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson, en el barrio de Queens. Hasta ese momento no se sabía públicamente que había viajado en el avión presidencial ARG-01 junto al presidente Javier Milei, su hermana Karina Milei y el canciller Pablo Quirno.

El episodio generó críticas desde la oposición y derivó en un pedido de informes presentado por el diputado Esteban Paulón, quien reclamó detalles sobre el rol que cumplió la esposa del funcionario en el viaje y quién pagó su traslado. A la vez, se presentaron tres denuncias penales —dos impulsadas por la diputada Marcela Pagano y otra por el abogado Gregorio Dalbón— y la Procuraduría de Investigaciones Administrativas abrió un expediente preliminar para analizar el caso.

Bajo ese contexto, es que el jefe de Gabinete brindó una entrevista televisiva con A24 a principios de esta semana cuando se desató el escándalo en la que justificó el viaje de su esposa en el avión presidencial al argumentar que se estaba “deslomando” en Nueva York y que quería estar acompañado por su “compañera de vida”.

“Fue desafortunado”

Sin embargo, diás después el jefe de Gabinete se desdijo y admitió que su explicación sobre el viaje de su viaje de su esposa había sido “desafortunada”. Incluso, el funcionario llegó a decir que “la palabra no debió ser deslomarse”. Y entonces se lamentó: “Uno puede decir alguna palabra o frase desafortunada en un vivo, sí. Me ha ocurrido muchas veces (...) Somos humanos y cometemos errores”.

En diálogo con Forbes, Adorni volvió a hacer una autocrítica de sus dichos. “Dije que mi mujer me había acompañado porque venía a deslomarme a la Argentina Week, y eso fue desafortunado. En un vivo uno se equivoca mil veces. No lo hice adrede, fue en el intento de explicar todo el esfuerzo que hizo la estructura de gente que trabajó para que esta vidriera al mundo funcionara”, insistió.

Y tras ello aclaró: “Cuando dije la palabra ‘deslomado’ generó una sensación de rechazo que está perfecto, porque realmente estuvo mal la palabra. Pero fue en el afán de contar con mucho convencimiento lo que se estaba haciendo acá. Jamás tuvo en mi mente la mala intención.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, durante el Argentina Week en Nueva York Presidencias

La polémica también incluyó otro episodio reciente: un vuelo privado que Adorni tomó durante el fin de semana de Carnaval para viajar a Punta del Este. Las imágenes del traslado circularon semanas después en redes sociales y medios, lo que el funcionario interpretó una vez más como una operación política. “Esperaron el momento para hacerlo y, evidentemente, tenían un video guardado de hace un mes, cuando fue mi viaje a Uruguay”, apuntó.

Según explicó, el traslado no tuvo relación con su función pública sino con una invitación personal del periodista y conductor de la TV Pública Marcelo Grandio. “Un amigo de toda la vida, de muchísimos años, tenía el viaje en un vuelo hacia Punta del Este y me invitó a subir”, relató. En ese sentido, aclaró que el viaje no fue gratuito: “Convenimos en que la parte mía me la tenía que pagar yo. Pagué un proporcional del vuelo en el avión y me fui cuatro días a Punta del Este, eso fue todo”.

El video que confirma el viaje de Adorni a Punta del Este en un avión privado

El viaje se realizó desde el aeropuerto de San Fernando en un jet privado y, según explicó Grandio —quien aparece entre los pasajeros del vuelo—, Adorni habría abonado su parte del traslado. El empresario sostuvo que lo invitó porque el funcionario “hacía dos años no se tomaba vacaciones” y que el pago del vuelo fue realizado con dinero propio.

Finalmente, el jefe de Gabinete cuestionó la difusión de las imágenes del viaje y aseguró que el origen del material está siendo investigado. “Alguien guardó el video un mes para encontrar el momento justo y armar una historia donde no hay nada ni legal, ni antiético, ni malo”, afirmó. En ese marco, atribuyó la controversia a lo que definió como “la mugre y la mafia de una vieja política que no es compatible con nosotros”.