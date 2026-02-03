A dónde va a quedar el sable corvo de San Martín

El presidente Javier Milei firmó este martes el decreto 81/2026 para formalizar el traslado del sable corvo de José de San Martín, una medida que coincide con el 213° aniversario de la Batalla de San Lorenzo y establece el cambio de custodia de la pieza desde el Museo Histórico Nacional. La decisión administrativa generó la dimisión inmediata de la directora de la institución cultural de San Telmo y abrió un posible frente judicial con los descendientes de los donantes originales.

¿Cuál es el destino final de la reliquia histórica?

La sede principal y cuartel del Regimiento de Granaderos a Caballo recibirá la pieza en los próximos días. Está ubicado en la avenida Luis María Campos 554, en el barrio porteño de Palermo. El artículo 2° del decreto confirma que el arma “quedará bajo la guarda y custodia” de esta unidad militar. El regimiento asume la responsabilidad total de su preservación, seguridad e integridad, conforme a las normas y protocolos aplicables. El traslado implica el retiro definitivo del objeto del Museo Histórico Nacional, situado en la calle Defensa 1600. Las autoridades planifican un cronograma que incluye una estancia previa en la Casa Rosada o la quinta de Olivos antes de un acto oficial en la localidad santafesina de San Lorenzo.

El sable corvo sera trasladado en el Regimiento de Granaderos, ubicado en pleno barrio de Palermo Guadalupe Aizaga - LA NACION

El museo de la unidad militar en Palermo permanece clausurado por reformas edilicias integrales, según confirmó el Ministerio de Defensa a LA NACION, cuyos gastos de obra dependen de la Fundación de Granaderos, entidad que preside Bettina Bulgheroni.

El sable corvo del general José de San Martín, objeto que la familia de Manuela Rosas donó al Estado en 1897 MUSEO HISTÓRICO NACIONAL

Fundamentos del decreto y valor institucional

El documento oficial define al objeto como “uno de los símbolos más representativos de la soberanía nacional y de la consolidación de la independencia como expresión material del proceso emancipador y del ideal de libertad que dio origen a la República Argentina”. La familia de Manuela Rosas donó la pieza al Estado en 1897. El texto menciona que el arma sufrió hechos ilícitos en 1963 y 1965 durante su permanencia en el museo de San Telmo, y que debido a esos robos, el Estado asignó la custodia permanente al regimiento en 1967. En 2015, la presidenta Cristina Kirchner dispuso su regreso al museo para exhibición.

La expresidenta Cristina Kirchner durante el desfile de traslado de la pieza hacia el Museo Histórico Nacional en 2015 PABLO AHARONIAN�

El decreto actual sostiene que el cambio representa una solución coherente con el legado del Libertador, restituye su contexto histórico propio y garantiza condiciones adecuadas de preservación, custodia y jerarquía institucional. La norma añade: “Que la presente medida se inscribe en una decisión del Estado Nacional orientada a honrar la historia nacional, asegurar una administración responsable del patrimonio público y reafirmar, a través de sus símbolos fundacionales, la soberanía, la independencia y la libertad como principios rectores del orden republicano”. El texto advierte además “que ha tomado intervención el servicio de asesoramiento jurídico pertinente”.

Renuncia en el Museo Histórico Nacional y conflicto administrativo

La historiadora María Inés Rodríguez Aguilar presentó su renuncia indeclinable este lunes a la mañana ante la oficialización de la medida. La funcionaria sustenta su salida en la “disconformidad a la medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo“. En su carta de despedida, la directora redactó: “Expreso un profundo reconocimiento al personal de la institución, a su Asociación Amigos y a la Subsecretaria de Patrimonio Cultural y sus equipos por la generosidad y compromiso brindados durante mi gestión en la preservación y difusión del valioso patrimonio nacional”.

El sable corvo será trasladado del Museo Histórico Nacional (Fuente: MHN)

La salida de Rodríguez Aguilar obligaría a la directora nacional de Museos, María Paula Zingoni, a firmar el traspaso físico de la reliquia. El Gobierno ya aceleró en 2025 el alejamiento del anterior director, Gabriel Di Meglio, por su oposición reiterada al movimiento de la pieza hacia el área de Defensa. La Subsecretaría de Patrimonio Cultural envió hoy a una restauradora para evaluar el estado del arma antes del viaje. El equipo de conservación del museo ya cuenta con un informe técnico preparado sobre las condiciones de la pieza.

Acciones legales de los descendientes y herederos del sable corvo

Los familiares de la rama Terrero-Rosas preparan una presentación ante la justicia con el asesoramiento del excanciller Rafael Bielsa, con el fin de iniciar una batalla judicial para evitar el cambio de ubicación de la donación histórica. Candelaria Domínguez, descendiente de Manuelita Rosas, publicó los detalles de este plan en la plataforma Revista Anfibia. La exdirectora Rodríguez Aguilar advirtió previamente a las autoridades de Cultura sobre el riesgo de reclamos de otros donantes privados o de las provincias ante este antecedente.

Javier Milei fue nombrado granadero honorífico en 2025

El secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli, actúa como testigo de la disputa sin declaraciones públicas hasta el momento. Sectores especialistas consideran la medida como un riesgo para la creación de futuro patrimonio nacional. La decisión despertó interpretaciones sobre un posible favor presidencial hacia el regimiento tras el nombramiento de Milei como granadero honorífico en 2025. El cargo de director del museo saldrá a concurso este año y Cifelli elegirá un nombre de una terna propuesta por especialistas.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Daniel Gigena.