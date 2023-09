escuchar

El desembarco en la Argentina del periodista de derecha estadounidense Tucker Carlson causó algarabía en las filas libertarias locales. Además de realizarle una entrevista al candidato La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, el conservador que trabajó para Fox News compartió una cena reservada en una oficina del centro porteño con parte del staff que rodea a quien pretende convertirse en presidente. Quiso saber sobre la economía de acá y cuando le dieron el diagnóstico que barajan en el búnker se sorprendió.

Según pudo saber LA NACION, 15 personas participaron de ese mitín y se sentaron alrededor de una larga mesa. Junto a Tucker estuvieron Carolina Píparo, quien pretende destronar a Axel Kicillof impulsada por el arrastre que puede darle Milei; el hombre que la acompaña como primero en la oferta a Diputados en territorio bonaerense, “Bertie” Benegas Lynch; y también Diana Mondino, que encabeza la lista a la Cámara baja pero en la ciudad de Buenos Aires. Hubo además militantes liberales jóvenes y gente de la producción del periodista estadounidense.

Milei no estuvo. Lo había visto antes durante el reportaje que le hizo y que se compartirá en la cuenta de X [antes Twitter] del periodista, que tiene más de 10 millones de seguidores y también miles de detractores que lo acusan de xenófobo y de negacionista del cambio climático, entre otros. La última entrevista que le hizo al exmandatario estadounidense Donald Trump nucleó a 265 millones de personas. Las expectativas en el entorno de Milei son altas con respecto al material que saldrá.

El estadounidense se sentó al lado de Benegas Lynch. Carlson charló sobre la actualidad en la Argentina y se mostró sorprendido sobre todo por la volatilidad económica del país, de acuerdo a lo que reconstruyó LA NACION en las voces de quienes lo acompañaron. Además de las reiteradas preguntas para tratar de entender variables como la disparada de la inflación o del dólar, el referente de la derecha de Estados Unidos tuvo tiempo para hablar además de su gusto por el asado -que comieron anoche- y sus intenciones de conocer la Patagonia. Varios de los participantes mencionaron una reunión agradable y divertida.

Vestido de saco y suéter oscuro, camisa a cuadrillé y pantalones beige, Tucker tocó puntos de la agenda que los libertarios quieren impulsar en la Argentina, envalentonados por la buena performance de Milei en las PASO.

Charló sobre su vida como periodista en Maine. Dijo que pese al frío que hace en invierno, es un lugar maravilloso para estar asentado por su naturaleza. También dialogaron sobre la libre portación de armas, un tema sensible en la Argentina que incluso hizo moderar el discurso de los liberales de acá que, aunque trajeron el debate, de momento dijeron que pretenden que se cumpla de forma correcta la legislación vigente antes que introducirle cambios. El mismo Milei aclaró en TN que no es algo que aborde su plataforma.

Otro punto fue el Papa Francisco, en el centro de la polémica esta semana luego de que los curas villeros realizaran una misa de desagravio en la parroquia Virgen de los Milagros de Caacupé, en las puertas de la Villa 21 de Barracas, luego de que Milei lo tildara de “personaje impresentable, nefasto y representante del maligno en la Tierra”.

“Hablamos del Papa y cómo, lamentablemente, se distorsiona el Evangelio en el mensaje de muchos representantes de la Iglesia”, señaló una fuente sobre sus intercambios con Carlson. “Tucker preguntó por la pobreza en la Argentina, por la indigencia. Charlamos de los desbarajustes cambiarios argentinos, del comercio exterior afectado por estos megalómanos, del dólar blue, de las llamadas ‘cuevas’”, acotó.

Mondino llegó más tarde y estuvo allí un corto rato, según ella misma narró a LA NACION. “Nos preguntó a los argentinos cómo es vivir con 150% de inflación, tomó anécdotas”, se limitó a indicar la economista.

Hubo momento también para fotos. Tanto Benegas Lynch como Mondino y Píparo posaron abrazados junto al conservador. “Bienvenido a la Argentina”, lo arengó la candidata a gobernadora bonaerense. Benegas Lynch, por su parte, le pidió hacer “un switching”, un intercambio. El postulante a diputado se puso la roja, de Make America Great Again, un lema de la administración trumpista. El periodista se colocó la azul, la de Make Argentina Great Again, que utiliza Milei inspirado en el republicano.

“Como imaginarás, le explotó la cabeza”, explicó a LA NACION uno de los interlocutores de Carlson, al respecto de cómo recibió las evaluaciones libertarias sobre la economía local. “So this is an absolute economic collapse!”, exclamó Tucker, según recordó esa misma fuente. Quiso decir: “Entonces esto es un colapso económico absoluto”.