Tucumán: las periodistas abusadas por militantes se reunieron con Osvaldo Jaldo y le pidieron que repudie los hechos

Las periodistas Mariana Romero y Carolina Ponce de León denunciaron, esta semana, que fueron abusadas sexualmente por militantes durante la cobertura electoral en la Casa de Gobierno de la provincia de Tucumán. Tras el repudio generalizado, este jueves fueron recibidas por el gobernador Osvaldo Jaldo, quien se comprometió a indicar que él no está de acuerdo con la violencia de género y a aumentar las medidas de seguridad para las próximas elecciones.

El primer abuso fue el que sufrió Romero, durante las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), el 12 de septiembre. “Me tocó cubrir todo el discurso del gobernador con la mano de un desconocido tocándome con fuerza el trasero”, escribió, en su cuenta de Twitter, cuando conoció la denuncia que su colega había hecho.

Esa noche, a la conferencia de prensa en Salón Blanco hicieron entrar a muchas personas que no eran trabajadores de prensa. Fanáticos que estaban ahí solo para aplaudir.



Es que el lunes tras las elecciones generales, Ponce de León comunicó que había sido abusada en medio del tumulto de gente, donde se mezclaron la prensa y la militancia. “Una me metió la mano por adelante, otra por atrás, yo me puse la cartera entre las piernas para frenar esto un poco”, dijo en declaraciones a El Tucumano.

Después de que ambas presentaran sus respectivas denuncias, esta mañana fueron recibidas por Jaldo, junto con José Romero Silva, representante del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA). Romero detalló, en diálogo con LA NACION, que le pidieron respuestas al gobernador respecto a la importancia de vigilar este tipo de eventos. Aunque desde el gobierno provincial se negaron a impedir el ingreso de militantes, se comprometieron a llevar un registro con de quienes ingresan al edificio.

Romero le hizo un pedido especial a Jaldo. “Le transmití la necesidad de que él diga discursivamente que no avala estas actitudes y que revierta su intención de no aprobar ninguna ley con lo que él llama ‘ideología de género’”, comentó.

La demanda de Romero se enmarca en las declaraciones que dio Jaldo en mayo de 2020, entonces vicegobernador de Juan Manzur y presidente de la Legislatura. “Yo asumí el compromiso de que no solo no vamos a sancionar, sino que no nos vamos a adherir a ninguna ley nacional que tenga que ver con la ideología de género. Esto lo indica Dios, nos indica el camino que tenemos que seguir”, dijo en un acto.

Tras su pedido, el gobernador le aseguró que lo iba a hacer. “Su militancia necesita saber que él no está de acuerdo”, sostuvo Romero, y agregó que es una buena oportunidad “para que se revierta la lentitud legislativa en materia de género en Tucumán”.

Jaldo, en tanto, publicó, en las redes sociales: “Agradezco a Carolina y a Mariana haber aceptado la invitación para dialogar. Me he solidarizado públicamente, pero también quería hacerlo de manera personal y escucharlas para que me cuenten lo ocurrido”.

Y continuó: “Conversamos sobre la posibilidad de asignar un área de prensa exclusiva para los periodistas y medios que quieran acompañarnos y que puedan trabajar con comodidad, con equipos y elementos necesarios para el desarrollo de su actividad”.

Ponce de León, por su parte, relató el episodio que sufrió el domingo, y al día siguiente hizo la denuncia. “A una de estas personas se le enganchó un anillo en un gancho que tiene mi cartera. Me daba tanta vergüenza la situación, quería llegar hasta donde estaban mis compañeras, que se dieron cuenta de que algo me pasó por mi cara y me puse a gritar”, sostuvo.

Si bien se quejó con los organizadores del evento, le explicaron que “no podían controlar a tanta gente”. Luego de haber sido acorralado por tres personas que la manosearon, presentó la denuncia en la comisaría 1º y en la fiscalía. “Tuve que volver el lunes para describir a las personas. Solamente pude ver a las personas por su ropa. No puedo decir de qué lado o partido son, la verdad es que entraba cualquiera”, siguió.

El caso de Ponce de León despertó en Romero la necesidad de hacer la denuncia respecto a lo que había ocurrido dos meses atrás. “No dije nada y hoy me arrepiento, si hubiera hecho lo correcto, quizás no le hubiera pasado lo mismo a mi compañera”, reflexionó.

Mariana Romero denunció que fue abusada en la noche de las PASO en el acto en la Casa de Gobierno de Tucumán Twitter

En ese sentido, Romero hizo hincapié en la “sensación de culpa” que le produjo enterarse de que otra periodista había tenido que atravesar la misma situación que ella. Sin embargo, aclaró que luego pudo procesar los hechos y que la culpa no es los abusados, sino del abusador.

“Esa noche, a la conferencia de prensa en Salón Blanco hicieron entrar a muchas personas que no eran trabajadores de prensa. Fanáticos que estaban ahí solo para aplaudir. Cuando el gobernador empezó a hablar, ellos se mezclaron con la prensa”, cuestionó.

El repudio a los abusos

Tras la denuncia, el actual jefe de Gabinete, Juan Manzur, quien tenía el cargo de gobernador de Tucumán cuando Romero fue abusada, repudió los hechos. “En mi rol de jefe de Gabinete de Ministros y gobernador de Tucumán en uso de licencia, condeno enérgicamente los hechos denunciados por las periodistas Carolina Ponce de León y Mariana Romero, y me solidarizo con ellas”, escribió en Twitter.

La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, también sumó su apoyo. “Expresamos nuestro respaldo a las periodistas Mariana Romero y Carolina Ponce de León quienes denunciaron situaciones de violencia machista durante el ejercicio de su labor periodística en Tucumán”, tuiteó la exdiputada.

El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), la Asociación de Prensa Tucumana y el colectivo Periodistas Argentinas repudiaron los hechos y pidieron que se esclarezcan los ataques.

