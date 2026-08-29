Tucumán: Lisandro Catalán lanzó su candidatura a gobernador por La Libertad Avanza

El exministro del Interior Lisandro Catalán lanzó oficialmente su candidatura a gobernador de Tucumán por La Libertad Avanza (LLA). Lo anunció ayer en el acto partidario “Plan de gobierno”, donde presentó las principales propuestas del espacio de cara a las elecciones provinciales previstas para el 9 de mayo de 2027.

“No voy a ser candidato a gobernador. Voy a ser gobernador de esta provincia”, dijo en el cierre de su discurso.

¡LA LIBERTAD AVANZA!

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Por lo pronto, el exministro del Interior presentó una batería de propuestas de gobierno que definió como “plan de shock”. Entre ellas, anunció medidas fiscales que implican la baja y eliminación de impuestos; la reorganización del aparato estatal y la reducción de la cantidad de ministerios; la eliminación de los “gastos improductivos”; y la creación de un régimen de promoción de inversiones productivas con foco en los emprendedores locales.

En el armado tucumano esperaban la presencia de un “nombre de peso” en el acto. Sin embargo, no hubo funcionarios del gabinete nacional.

Siempre bajo el ala del exjefe de Gabinete Guillermo Francos, Catalán fue primero secretario de Interior, luego vicejefe de Gabinete del Interior y, finalmente, ministro del Interior, cargo que ocupó apenas 47 días, entre septiembre y octubre de 2025.

Había sido designado para recomponer la confianza con los gobernadores, y renunció tras la salida de Francos, quien dejó la Jefatura de Gabinete en un contexto de fuertes presiones internas y un enfrentamiento con Santiago Caputo.

Lisandro Catalán y Guillermo Francos X - Lisandro Catalán

Hoy Catalán es el titular de LLA en la provincia y ocupa un cargo en el directorio de YPF, al igual que Francos.

Catalán se reunió semanas atrás, tras la convocatoria a las elecciones adelantadas en Tucumán, con los dos principales armadores de LLA a nivel nacional: la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem.

Según explicó Catalán, el motivo fue “conversar sobre la estrategia electoral”. Y agregó: “Estoy convencido que vamos a pintar de violeta la provincia de Tucumán y llevando (sic) las ideas del presidente Javier Milei a cada rincón”.

Tras la convocatoria a elecciones para 2027 en Tucumán, me reuní con la secretaria general de la Presidencia y presidente de La Libertad Avanza, @KarinaMileiOk , y con @Lulemenem , para conversar a sobre la estrategia electoral de cara a las elecciones provinciales de 2027.

Estoy… pic.twitter.com/dTjbd4kAqB — Lisandro Catalán (@catalanlisandro) July 31, 2026

En las legislativas de 2025, el peronismo de Jaldo se impuso con el 50% de los votos, frente al 35% de LLA.

En las últimas semanas, Catalán se vio envuelto en un escándalo tras ser acusado de tener domicilio en Tucumán pero vivir en Buenos Aires, una denuncia impulsada por un concejal de la UCR alineado con Mariano Campero, diputado nacional de LLA que también aspira a competir por la gobernación en 2027. Catalán rechazó las acusaciones.

La denuncia fue presentada por Mauricio Argiró, concejal radical de Yerba Buena e integrante del armado local de Campero, y alcanza también al diputado nacional Federico Pelli, alineado con Catalán. Pelli anunció que competirá por la intendencia del municipio, que Campero gobernó entre 2019 y 2023 y donde conserva su principal estructura política.

Jaldo

Catalán polemiza a diario con el actual mandatario, Osvaldo Jaldo. De hecho, ayer se refirió al “abandono” y el “deterioro” de la provincia y la necesidad de “recuperar” su estado.

Osvaldo Jaldo, Luis Caputo y a Lisandro Catalán, en 2025 Facebook

El tucumano es uno de los gobernadores que, pese a su pertenencia al peronismo, colabora con el Gobierno en el Congreso. A pesar de cierto enfriamiento en el último tiempo, el miércoles pasado los tres diputados que responden a su liderazgo votaron a favor de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y de Inocencia Fiscal 2, dos proyectos económicos centrales para el oficialismo.

Con la vista puesta en 2027, el Gobierno tiene como objetivo principal conseguir la reelección de Milei, meta que requerirá alianzas con algunos gobernadores para darle más fuerza a su candidatura. Aún así, en la Casa Rosada no dejan de lado la ambición de sumar triunfos violetas en algunas provincias, y Tucumán está entre las que tienen en la mira. LLA todavía analiza los movimientos de Jaldo para definir si sella un pacto de no agresión o acelera la candidatura de Catalán.