Tucumán: un legislador del PJ fue denunciado por quedarse con parte del sueldo de una asesora

SAN MIGUEL DE TUCUMAN.- Una grave denuncia sacude a la Legislatura de Tucumán y levanta la temperatura de la interna peronista, que mantiene enfrentados al gobernador, Juan Manzur, y su vice, Osvaldo Jaldo, en la pelea por lo que será la sucesión del poder, en 2023. María Cristina Cegada, una exempleada del legislador del PJ Daniel Deiana, denunció ante la Justicia que éste, a través de su secretaria, Vanesa Raquel Castro, la obligó a entregarle una importante parte de su salario como empleada legislativa.

En la presentación, la denunciante aseguró que de su sueldo de $58.000 podía quedarse solamente con $18.000, mientras que los restantes $40.000 debía devolvérselos a Deiana, quien la había contratado como asesora. Deiana, quien es cercano al vicegobernador Jaldo, negó las acusaciones y dijo que se trata de una maniobra política en su contra orquestada por el sector político que encabeza el gobernador Manzur.

Cegada entregó a la Justicia los mensajes de WhatsApp en los que, según afirma, se confirman la presunta extorsión por parte del legislador peronista, quien además es presidente de la Mutualidad Provincial, donde también había sido su empleador.

Daniel Deiana, legislador de Tucumán Archivo

Antes de realizar la denuncia en los tribunales locales, la mujer hizo públicas sus acusaciones contra Deiana a través de un video, que fue subido a un canal de YouTube creado por un grupo exempleados de ese organismo para denunciar casos similares que involucran al legislador.

Cegada contó que conoció a Deiana cuando trabajaba en la Mutualidad Provincial y que en 2019 la convocó para trabajar en la campaña con vistas a los comicios provinciales de ese año, con la promesa de darle un contrato en la Legislatura en caso de resultar electo. Recordó que incluso fue candidata suplente en la lista que encabezó Deiana.

La denunciante señaló que recién en marzo 2021 se le informó que comenzaría a cobrar como personal de la Legislatura a partir de abril. “Me llegó el contrato de la Legislatura, cobré el día 12 y el 15 ya me estaban llamando y llegando mensajes de la doctora Castro y del legislador Deiana, que los tengo guardados, para que vaya urgente a la Mutualidad porque tenían que hablar conmigo. Cuando fui a hablar con Vanesa Castro, ella me dijo ‘el tema acá es que vos tenés que dejar $40.000 y los $18.000 son para vos’”, contó Cegada, con lágrimas en los ojos.

La mujer aseguró que, cuando planteó que no correspondía que le retengan parte de su sueldo, la secretaria de Deiana le dijo que tenía que “sentirse agradecida” por percibir esos $18.000. “Me dijo que debía sentirme orgullosa, porque eso es más de lo que cobran todos mis compañeros”, acotó.

Cegada sostuvo que, como se opuso formalmente a que le retengan parte de su salario, a los pocos días le llegó una carta documento donde se le informó que dejaba de pertenecer al grupo de colaboradores de Deiana en la Legislatura. “Nunca me dijeron por qué me hicieron esto. Quiero hablar y visibilizar esto por mis hijos, para que sepan que no tienen una madre cobarde”, expresó la mujer.

El planteo de Cegada se suma a otras denuncias contra Deiana que se hicieron públicas a través del canal de YouTube “ex trabajadoras Mutualidad”, en las que se acusa al legislador por retención indebida de haberes, amenazas y maltratos. Las extrabajadoras de esa institución, Celia Rocha, María Ordóñez y Enriqueta Papa apuntaron contra Deiana por quedarse con parte de sus sueldos, amenazas y maltratos.

El caso de la diputada radical

El caso tucumano tiene similitud con el de la diputada nacional por Corrientes, Estela Mercedes Regidor Belledone (UCR), quien fue grabada cuando les exigía “reintegros” de hasta el 50% de sus salarios a varios de sus colaboradores. La situación obligó a la parlamentaria radical a pedir una licencia en su cargo y a presentarse ante la Justicia. En su descargo, la diputada correntina dijo que los audios fueron editados con la intención de perjudicarla.

Estela Mercedes Regidor Belledone

Deiana, por su parte, negó las acusaciones y dijo que se trata de una maniobra política que atribuyó al sector encabezado por Manzur, en el contexto de la interna con Jaldo.

“El manzurismo continúa con métodos macristas y prácticas de las dictaduras para tapar su inoperancia. Equivocadamente se siguen ensañando con los que pensamos diferente. Seguir con campañas mediáticas judiciales, con denuncias falsas y guionadas para desprestigiarnos habla más de lo que son ellos que a quienes quieren manchar”, dijo el legislador al diario local La Gaceta cuando se hizo pública la denuncia de Cegada.