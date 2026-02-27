Un abogado constitucionalista advirtió cuáles son las mayores incongruencias de la reforma laboral: “Todo es un gran show”

Este viernes el abogado constitucionalista Diego Armesto visitó los estudios de LN+, donde se refirió a las mayores incongruencias de la reforma laboral que el oficialismo busca convertir en ley en el Senado. “En la Argentina todo es un gran show”, manifestó.

Diego Armesto en LN+

“Toda reforma laboral tiene tres patas: el Gobierno, los gremios y los empresarios. Cada una de esas patas, arregló. Los únicos que se quedaron afuera son los trabajadores", planteó Armesto.

En palabras del especialista, “la reforma laboral es regresiva: al trabajador privado lo va a perjudicar”. “Porque esta ley no crea trabajo: es simplemente un marco regulatorio. Desde ahí en adelante tenés con qué jugar”, remató.

“Nadie se puso a leer la ley finita, por ejemplo el artículo 14 actual que regula el fraude laboral sigue vigente, y eso es incongruente”, analizó Armesto.

El especialista visitó los estudios de LN+

“Por otro lado, el artículo de indemnizaciones está mal redactado, porque pone devengado, y el aguinaldo también es devengado”, subrayó el constitucionalista.

El “show” de la CGT y un viaje al pasado

En su visita a los estudios de LN+, el abogado se animó a proyectar un hipotético escenario. “Si la ley se aprueba y el lunes la CGT hace una presentación judicial, va a ir a hacer un show, porque para acatar una ley, la misma tiene que estar promulgada”, planteó.

Según Armesto, “este proyecto es como volver al 1991 y encontrarse con la ley 24.013. Es como la ley nacional de empleo, con una diferencia: ahora no tenés multas”.

“Entonces, al no haber multa, no le generas la obligación al empleador de poner al trabajador en blanco”, argumentó.

La CGT se movilizó en contra del Gobierno durante el debate de la reforma laboral JUAN MABROMATA - AFP

Por último, el constitucionalista también se refirió a otro proyecto que será tratado por el Senado: el régimen penal juvenil.

“Todo esto es para que el domingo a la noche [en alusión a la apertura de las sesiones ordinarias] cuando hable Milei, el Presidente pueda gritar: ‘yo puse la ley penal juvenil’”, enfatizó.

“Porque todos esos slogans del tipo, “crímenes de adultos, penas de adultos”, son todos mentira", cerró Armesto.