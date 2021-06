Teatro y música: desde el viernes reabren las salas con el 50% de aforo y un pasaporte cultural

La noche del martes, la ministra de Salud Carla Vizzotti y el jefe de Gabinete Santiago Cafiero firmaron un DNU que establece que la actividad teatral y musical en salas podrá reactivarse este viernes 18, tras el cierre decretado el 16 de abril debido al aumento de casos de contagios por coronavirus.

La actividad teatral y musical se podrá realizar con un 50 % por ciento de aforo. Además se habilita el uso del llamado Pasaporte Cultural o “Certificado Único Habilitante para Circulación”, como lo denomina el decreto. En verdad, el certificado o pasaporte es el ticket de entrada al espectáculo adquirido (en él está contemplado el nombre de la obra o del concierto, el horario de la función, la sala y la butaca ocupada) y que permite la circulación en el retorno a los hogares por fuera del horario límite establecido.

En diálogo con LA NACION, Carlos Rottemberg, el dueño de la mayor cantidad de salas teatrales en el país y presidente de la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales y Musicales (Aadet), la entidad que nuclea a las salas comerciales y a productores teatrales y musicales, hace su lectura del DNU. “Para nuestra actividad es muy positivo el decreto porque nos permite poder volver a trabajar con el 50 % de la capacidad de cada sala, lo cual hace sustentable a las producciones, y porque rubrica la propuesta de Aadet de lo que dimos en llamar como Pasaporte Cultural. En lo que se refiere a este segundo punto que propusimos a las autoridades hace un mes, la medida era indispensable cuando la restricción de circulación en la Ciudad estaba pautada hasta las 20, y no a las 24, como ahora, aunque facilita a los montajes que trabajen en la franja más cercana a la medianoche a no tener inconvenientes en el retorno a los hogares. Y lo importante de este DNU es que deja abierta la posibilidad de ir aumentando el aforo en todo el país siempre atento a la curva del Covid. Por lo tanto, y me repito en lo que vengo diciendo desde marzo del año pasado, el tema es priorizar la salud y defender el trabajo”.

El productor Carlos Rottemberg junto a autoridades porteñas en una de las tantas recorridas por las salas del circuito comercial verificando la readaptación de los teatros según las normas requeridas Fotos BACultura

El reconocido productor pone de manifiesto su satisfacción de haber trabajado en forma conjunta con la Asociación Argentina de Actores, Argentores y el Sindicato de Músicos, entre otras cámaras que hacen al sector. Restan ajustar algunos detalles que, todo indica, se irán definiendo a lo largo del día.

El Gobierno Porteño había anunciado el viernes último la vuelta de la actividad teatral y musical con un aforo del 30 %, pero con la última decisión del Gobierno Nacional de llevarlo al 50 %, desde Cultura de la Ciudad informan a LA NACION que están ANALIZANDO el tema. Por lo pronto, Rottemberg, al cierre de esta nota y a la espera de novedades, comenzaba a vender las entradas de El acompañamiento, la obra que protagonizan Luis Brandoni y David Di Nápoli, todavía al 30 % de la capacidad del Multiteatro Comafi.

Los dueños de las salas y productores están definiendo, contrarreloj, los títulos que irán poblando la cartelera porteña en este nueva vuelta a la actividad a partir del viernes. Por lo pronto, Sex, la propuesta de José María Muscari; Tres empanadas, con Flavio Mendoza, Florencia de la V y Pablo Geretto; Mauricio Dayub, con El equilibrista; Virginia Lago, con su tributo a María Elena Walsh; Ana Acosta y Talia Acosta, con Casa Matriz y El gran circo criollo, por el Grupo de Titiriteros del San Martín, son algunos de los títulos previstos para este fin de semana en medio de este gran Juego de la Oca, lleno de marchas y contramarchas, que se inició el 16 de marzo de 2020 cuando se suspendió la actividad en las salas teatrales de todo el país.