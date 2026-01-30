Un alfil de Daniel Angelici quedó al frente de la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura

Un alfil de Daniel “Tano” Angelici quedó al frente del órgano del Consejo de la Magistratura a cargo de tramitar las expedientes contra magistrados denunciados e impulsar o desestimar sus procesos de remoción. Se trata del abogado Alberto Maques, quien reemplazará este año al senador nacional Luis Juez como presidente de la Comisión de Acusación producto de un acuerdo de principios del año pasado.

Maques se incorporó al Consejo de la Magistratura a fines de 2024 en representación de los abogados. Asumió como reemplazante de Miguel Piedecasas, quien renunció a su cargo en diciembre de ese año. Era su suplente desde 2022, cuando se llevó a cabo la renovación del órgano judicial.

Anteriormente, entre otros roles, se había desempeñado en el Consejo de la Magistratura porteño y, fue síndico de la Ceamse entre enero de 2017 y diciembre de 2018, mientras el presidente de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, ejercía como vicepresidente de la entidad detrás de la gestión de residuos sólidos del AMBA.

Alberto Maques

Según confirmaron fuentes del Consejo a LA NACION, su encumbramiento como titular de la comisión -anticipado a mediados de enero por el portal La Política Online- había sido acordado a principios del año pasado. “Esto es un acuerdo que se hizo en labor parlamentaria y después en la primera audiencia del Consejo de la Magistratura del año pasado, cuando se repartieron las comisiones y las presidencias de comisiones. Es un acuerdo que fue refrendado por todos los concejeros del Consejo de la Magistratura”, explicaron a este medio.

Alberto Maques juró en diciembre de 2024 como miembro del Consejo de la Magistratura en reemplazo de Miguel Piedecasas Consejo de la Magistratura

El 23 de abril del año pasado, el plenario definió la conformación de las comisiones. Por entonces se definió que Maques integraría la Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial y la de Acusación. Esta última quedó en manos del senador nacional por Córdoba Luis Juez, pero solo por el período 2025 ya que se resolvió partir el mandato al frente del órgano. En ese contexto, Maques, cercano a Angelici, quedó designado como su sucesor en la conducción para 2026.

Según consigna en el sitio oficial del Consejo, además de Juez y Maques, la comisión se completa con los diputados nacionales Álvaro González, Rodolfo Tailhade y Vanesa Siley y el abogado César Grau. Este último ingresó en diciembre de 2024 tras el fallecimiento de Héctor Recalde.

El órgano de acusación es el encargado de procesar las denuncias contra magistrados del Poder Judicial e impulsar o frenar sus procesos de remoción. “Es de su competencia proponer al plenario del Consejo sanciones disciplinarias a los magistrados como así también proponer la acusación de éstos a los efectos de su remoción”, consigna la página web del órgano judicial.

El senador nacional, Luis Juez, presidió la Comisión de Acusación en 2025. Captura

Al 30 de diciembre de este año (última actualización disponible), la comisión tenía 36 expedientes en trámite por denuncias contra magistrados de distintos puntos del país. El listado de letrados bajo la mira del Consejo abarca desde el juez Patricio Maraniello -que el año pasado adquirió notoriedad por prohibir la difusión de unos audios de Karina Milei, expuestos en medio del escándalo por el presunto cobro de coimas en la Andis- hasta Federico Villena, el juez de Lomas de Zamora que tiene a su cargo la investigación por lavado de activos y evasión tributaria contra Sur Finanzas, la firma de Ariel Vallejo, cercano a Tapia, con quien Maques compartió dos años en la Ceamse.

Dicha causa se inició por una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). En diciembre, La Cámara Federal de La Plata intervino en la pelea de competencias entre los jueces federales Luis Armella y Villena y resolvió que este último se quedara con la causa.