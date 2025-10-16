Un candidato a diputado nacional por Misiones se descompensó en vivo en un programa de streaming y murió

El candidato de diputado nacional por la Unión Cívica Radical (UCR), Hernán Damiani, de 62 años, se descompensó este miércoles en medio de un debate político en el programa de streaming Dólar Blue, en Misiones, y murió. El dirigente sufrió un infarto casi al comienzo de la transmisión y fue trasladado de urgencia por una ambulancia al Hospital Ramón Madariaga, donde ingresó sin vida.

Según informó el medio local Misiones Online, Damiani se desmayó frente a los participantes del programa -entre ellos Rosario Villalba, Virginia Villanueva y Aída Vaztique- y del equipo de producción e inmediatamente se solicitó una ambulancia, la cual arribó a los pocos minutos. Mientras llegaban los servicios de emergencia, el candidato fue asistido por el doctor y exministro de Salud provincial Walter Villalba, que estaba en el lugar.

Los integrantes del programa expresaron: “En este escueto comunicado, lo único que queremos decir en nombre de todo el equipo de Dólar Blue es por la salud del candidato Damiani, de la Unión Cívica Radical. Le pedimos por favor a quienes estaban conectados en el vivo y quienes vivieron lo acontecido que por favor no repliquen esas imágenes por respeto a la familia y a quienes se encontraban ahí”.

“Desde el equipo de Dólar Blue lo único que decimos es que nosotros hacemos un programa de streaming político. Lo único que ponemos en relieve es hablar de la política como sea. Y esto está por encima de cualquier cosa. Acá pasa a segundo plano todo, el programa ya no tiene importancia”, continuaron.

También se pronunció el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, quien escribió en sus redes sociales: “Con gran estupor y profunda tristeza recibo la inesperada noticia del fallecimiento de Hernán Damiani. Mi reconocimiento a su trayectoria, militancia y sus fuertes convicciones. Un abrazo de acompañamiento a su familia. Guardaré por siempre en mi memoria nuestra sincera amistad y el respeto mutuo”.

Con gran estupor y profunda tristeza recibo la inesperada noticia del fallecimiento de Hernán Damiani. Mi reconocimiento a su trayectoria, militancia y sus fuertes convicciones. Un abrazo de acompañamiento a su familia. Guardaré por siempre en mi memoria nuestra sincera amistad y… — Hugo Passalacqua (@passalacquaok) October 16, 2025

Por su parte, el senador de Chaco Víctor Zimmermann, también de la UCR, manifestó sus condolencias: “Lamento profundamente el fallecimiento de nuestro correligionario Hernán Damiani. Acompaño a su familia y amigos en este doloroso momento”.

Q.E.P.D. Hernan — Víctor Zimmermann (@VZimmermannOK) October 16, 2025

Damiani, que había sido legislador provincial y nacional y ocupó cargos de conducción dentro de la Unión Cívica Radical, era candidato suplente para las elecciones de medio término.