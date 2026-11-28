Una tensa calma y un sol abrasador dominan la escena. Una playa, con arena limpia, es la protagonista de un enfrentamiento que puede definir la suerte de la batalla. A lo lejos, se observan buques moviéndose rápidamente por agua. Se escuchan sonidos de radio, como órdenes a ser cumplidas para lograr con un objetivo. Se lanza el primer ataque. Dos bombas explotan casi en simultáneo, transformando la escena: el humo negro tapa por un momento el cielo celeste y las vibraciones se sienten en el cuerpo.

A unos kilómetros, un vehículo blindado dispara sin cesar con una ametralladora sobre un edificio abandonado. Los tiros frenan y cuatro soldados descienden con sogas de un helicóptero en movimiento. Se esconden por segundos detrás de unos árboles y luego avanzan. Se escuchan disparos desde varias direcciones. Los soldados revientan una puerta con un explosivo.

Los soldados ingresan a una "casa abandonada" para recuperar un objetivo Ministerio de Defensa

Las escenas de guerra, de las que fue testigo LA NACION, fueron parte de un ejercicio militar que llevaron adelante esta semana las Fuerzas Armadas en la ciudad bonaerense de Punta Alta.

El “Operativo Fénix”, que contó con el despliegue de alrededor de 2500 soldados, el uso de tanques, buques, helicópteros, bombas y artillería de guerra del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, puso a prueba las prácticas de todo un año.

“Escenas de guerra”, así lo resumió el mayor del Ejército Ezequiel Salinas. El ejercicio se desarrolló dentro de los terrenos de la Base de Infantería de Marina Baterías y Base Naval Puerto Belgrano de la localidad de Punta Alta, en el partido de Coronel Rosales, con supervisión del ministro de Defensa, Carlos Presti, quien además al final de una de las prácticas probó un arma nueva.

“Operativo Fénix”

Para el ejercicio militar, las Fuerzas Armadas diseñaron un plan que incluyó el enfrentamiento dentro de un territorio ficticio similar al de una zona ubicada dentro de la Argentina.

Los soldados debían defender los puntos estratégicos de “Azul” -el territorio más grande del mapa- ante los avances de “Colorado”, una pequeña isla que ante una crisis económica decidió invadir a su país vecino para obtener más recursos.

Explosión y despliegue de capacidades anfibias

Al igual que en una zona de conflicto bélico, para coordinar la defensa y los ataques, las fuerzas montaron un centro de operaciones, distribuido en diferentes tiendas. Desde allí, los responsables de cada una de las áreas monitoreaban las acciones para dar las órdenes para lograr el objetivo.

De película

El enfrentamiento ficticio se desarrolló en diversos puntos de la localidad cercana a Bahía Blanca. Bajo un intenso calor, los traslados se realizaron en helicópteros UH 1H.

El primer entrenamiento se llevó a cabo en una playa. Ante la atenta mirada de Presti y los jefes del Estado Mayor conjunto desde una especie de palco, se movilizaron buques para demostrar las capacidades anfibias a la vez que se lanzaron bombas que generaron una fuerte explosión, haciendo vibrar las cercanías.

Los barcos llegaron a la orilla y una gran cantidad de efectivos descendió y comenzó a disparar, con munición de guerra, a los blancos previamente establecidos para recuperar el terreno y ganar la posición. Los soldados también contaron con apoyo aéreo de un avión P3-Orion.

El segundo escenario se desarrolló a unos kilómetros de la playa, en un edificio abandonado. La misión era abatir a los “rivales”, una serie de blancos colocados al interior del lugar, y recuperar un objetivo, según contó Salinas a LA NACION.

Los soldados explotaron la puerta de un edificio abandonado

La imagen fue de película. En primera instancia, dos vehículos blindados que se colocaron a la altura de una línea de árboles dispararon con ametralladora hacia el edificio. Una vez “asegurada” el área, efectivos de operaciones especiales bajaron de dos helicópteros y avanzaron.

Los soldados rodearon el lugar y el grupo más importante colocó un explosivo en la puerta. Luego de segundos de espera, y con ruidos de disparos de fondo, se escuchó “¡a la carga, listos!“. Inmediatamente, se ejecutó la detonación y los militares ingresaron. El ejercicio también incorporó un perro de guerra y la captura de un “enemigo”.

Presti prueba el nuevo fusil

Previo al siguiente paso, Presti probó el ARAD-5 y el ARAD-7, dos nuevos fusiles que las Fuerzas incorporaron en octubre de este año. El ministro se colocó el chaleco antibalas, tomó el arma y disparó hacia un blanco ubicado en una esquina del edificio abandonado.

Misiles y tanques

El siguiente ejercicio se realizó en un campo abierto. Desde una larga distancia, los presentes observaron el lanzamiento de misiles a objetivos de “Colorado” colocados en distintas zonas.

Las bombas fueron lanzadas desde aviones y también desde el terreno. Antes de los tiros, los vehículos aéreos realizaron un “reconocimiento” de la zona para ubicar el objetivo. Cada explosivo generó una alta columna de humo.

El humo que se levantó luego del lanzamiento de un misil Ministerio de Defensa

Para el final, se disparó otro misil, pero esta vez desde zona terrestre. Entre los soldados que observaban junto a la prensa había incertidumbre sobre cuántos tiros se iba a requerir para derribar el último objetivo, situado a una gran distancia. Sin embargo, solo requirió de un disparo.

Disparados de ametralladora desde un vehículo blindado

En la última práctica, los soldados estuvieron a bordo de tanques y vehículos blindados Strykers. Con una ametralladora colocada en uno de ellos, dispararon hasta destruir todos los objetivos planteados.

En diálogo con este medio, el mayor Salinas explicó que el ejercicio buscó replicar una acción de guerra, en la cual con los tiros constantes desde un vehículo blindado se obliga a las fuerzas rivales a replegarse, lo que permite el avance de los efectivos por tierra hasta posiciones más cercanas al objetivo.

Con los blancos cumplidos, se dio por finalizada la demostración. Luego, las Fuerzas se trasladaron en helicóptero hasta el destructor ARA “Almirante Brown”, que circulaba en la cercanía a Puerto Belgrano.

El resumen de los ejercicios que compartió Defensa

Para el conjunto del operativo, las fuerzas emplearon 177 vehículos, incluyendo cuatro buques y 15 aeronaves, recorrieron cerca de 200 mil kilómetros y utilizaron 300 mil litros de combustible. El personal militar involucrado fue de 2338, entre ellos 1140 del Ejército, 1109 de la Armada y 89 de la Fuerza Aérea.

Malvinas

Previo a despegar en avión nuevamente hacia la ciudad de Buenos Aires, Presti brindó una conferencia de prensa. Ante la consulta de LA NACION, se refirió al reclamo del Gobierno por la islas Malvinas.

Presti, durante uno de los ejercicios Ministerio de Defensa

“Es la primera vez que que un gobierno pasa a la acción y no se queda en el reclamo formal o el papel. Es la primera vez que es proactivo en crear condiciones para la reacción del otro actor interesado”, manifestó el jefe de la cartera de Defensa.

Y agregó: “Es la primera vez que veo a ellos también salir del formalismo de la presentación o la celebración de nuestras fechas consentidas a pasar a una acción”.