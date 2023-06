Diciembre 2001: un thriller político bien llevado, pero sin matices

escuchar

Diciembre 2001 (Argentina/2023). Dirección: Benjamín Ávila. Guion: Mario Segade. Fotografía: Christian Cottet. Música: Pedro Onetto. Edición: Gustavo Macri. Elenco: Jean Pierre Noher, Diego Cremonesi, Luis Machín, César Troncoso, Nicolás Furtado, Luis Luque, Manuel Callau, Ludovico Di Santo, Cecilia Rosetto, Fernán Mirás, Alejandra Flechner, Malena Solda, Jorge Suárez, Manuel Vicente, Abián Vainstein, Vando Villamil. Disponible en: Star+. Nuestra opinión: buena.

Historia reciente, demasiado reciente. La angustia que transmite desde su primer capítulo Diciembre 2001 –serie que ya está disponible en Star+– conecta con una realidad tangible que no se parece en nada a una ficción.

La producción dirigida por Benjamín Ávila (Infancia clandestina, Nietos) comienza con imágenes documentales que trazan brevemente causas y consecuencias del conflicto que terminó con la represión en Plaza de Mayo y la huida en helicóptero del presidente Fernando de la Rúa. Una vez abierta la puerta de la historia, enseguida comienza el relato del antes, durante y después. La sucesiva debacle de los meses previos, las marchas y retrocesos de un gobierno sin rumbo y el aprovechamiento de sus rivales políticos, todo ello enmarcado en la incertidumbre y desesperación del ciudadano común, el FMI y el fantasma del corralito.

Diciembre 2001 se ufana de basarse en el libro El palacio y la calle, escrito por Miguel Bonasso y publicado un año después de los incidentes que detalla. Sin embargo, el guion escrito por Mario Segade le escapa a la riqueza descriptiva del texto original, concentrándose en cada paso que se dio rumbo al abismo. Y no es poco el precio que paga la serie al entenderse a sí misma como un manual de historia. Porque el excelente trabajo del elenco, con Jean Pierre Noher, Diego Cremonesi, Luis Machín, Nico Furtado y Manuel Callau al frente, no alcanza para ofrecer una dimensión humana a sus personajes. No hay en sus decisiones ni motivaciones mucho más que el entramado conocido, vivido y mil veces repetido por investigadores y medios de comunicación en los últimos veinte años.

Esta presentación reduce a Diciembre 2001 a la categoría de un thriller político bien llevado, pero carente de matices como para convertirse en el testimonio vivo de una época. Algo que, salvando distancias y formato, sí conseguía Argentina, 1985, de quien podría sospecharse cierta intencional analogía en la elección de su título, a pesar de no ser así: ambos proyectos se desarrollaron casi en simultáneo.

Como siempre en un narración basada en hechos reales, el desempeño del elenco se transforma en un elemento significativo para la eficacia del resultado final. Si la composición no es creíble, si la imagen no remite a los protagonistas históricos (o a lo construido por el imaginario colectivo), la alquimia no funcionará por más buenas intenciones que haya.

Fernán Mirás como Carlos Chacho Álvarez en la miniserie Diciembre 2001 Sony

En este aspecto, el proyecto acierta en convocar a un conjunto de intérpretes que sacan lo mejor del texto. A los ya mencionados, que cargan con el peso de ser el motor del relato, se suman Cecilia Rossetto (impecable en su papel de madre del asesor presidencial a cargo de Cremonesi), Alejandra Flechner y Luis Luque. Correctos, pero un paso atrás que sus compañeros, están César Troncoso como Eduardo Duhalde y Ludovico De Santo como Antonito De La Rúa, ambos con una tendencia a un trazo grueso que por momentos desentona con el conjunto.

En solo seis capítulos, Diciembre 2001 desmenuza los pormenores de la última gran crisis de la Argentina. La recreación es precisa, la puesta en escena efectiva, y la dirección adecuada en su pretensión de ficcionalizar lo sucedido. Sin embargo, la materia prima daba también para sumar otra perspectiva a los hechos, menos conocida pero muy rica en detalles. Elementos que perfilaron a sus responsables, y que también fueron parte de los mecanismos políticos que llevaron al trágico desenlace que, todavía hoy, persiste como una herida abierta de nuestro pasado reciente.