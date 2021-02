Leonardo Grosso se expresó en Twitter y agregó: "No celebro la muerte de nadie, pero no me entristece la de los personajes nefastos de nuestra historia".

El diputado del Frente de Todos Leonardo Grosso expresó una serie de críticas en Twitter, tras la muerte del expresidente Carlos Menem, quien falleció este domingo a los 90 años."Se murió de viejo, libre y millonario", comenzó el descargo el funcionario.

Lo que llamó la atención de su publicación fue que en su extenso texto no lo nombra y cuando compartió su mensaje en Twitter aclaró los motivos. "No lo nombro porque, aún muerto, para mí sigue siendo yeta", apuntó con cizaña.

En su lista de cuestionamientos, a más de 24 horas de la muerte del exmandatario, el legislador Grosso dejó de lado los orígenes justicialistas del riojano y sostuvo que su gestión de gobierno intentó "destruir y cambiar" las banderas del peronismo.

"El peronismo es un proyecto de liberación, no de dependencia; el peronismo defiende a los trabajadores, no a las multinacionales; el peronismo estatiza para garantizar el bien común, no privatiza para asegurar el negocio de algunos", señaló. Y opinó: "A partir de los 90, el peronismo ya no va a ser solo sinónimo de derechos para los trabajadores, también de privatizaciones y despido".

Además, Grosso acusó: "Sepultó en la pobreza a millones de argentinos y terminó 'democráticamente' la tarea emprendida por Videla y Martínez de Hoz: estructurar el modelo neoliberal en nuestro país".

Por último, al final de su posteo, aclaró: "No celebro la muerte de nadie, pero no me entristece la de los personajes nefastos de nuestra historia".

